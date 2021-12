Eles não descem do salto

Postura, equilíbrio e carão na primeira edição da Batalha de Salto, concurso de dança stiletto - que mistura passos do jazz funk, vogue, hip hop e street jazz - no Burlesque Bar, na Mouraria

Os 28 degraus que separam o camarim do palco, no Burlesque, no bairro da Mouraria, são um desafio à concentração, para que nenhum tropeço acabe com o glamour da descida. Não é o caso dos competidores da Batalha de Salto, disputa de dança stiletto que acontece na casa de shows, desde o dia 16 de junho.

Postura e equilíbrio são as principais diretrizes da técnica, que mistura passos do jazz funk, vogue, hip hop e street jazz. Dotados de destreza de dar inveja em qualquer um, os competidores do concurso são capazes de dar piruetas e escalar, com sapatos de até 17 cm de altura.

Sob a bênção de fotografias da diva pop Cher, estrela do filme Burlesque, de 2010, que inspirou a decoração, os participantes são avaliados semanalmente. Feminilidade, elegância, sensualidade e composição coreográfica contam como critérios para vencer as provas. Dos dez inscritos, seis já foram eliminados.

O concurso foi criado por Ferah Sunshine, 27. Vencedora de alguns concursos drag queen, como o Grand Prix, Talento Marujo e Garota Marujo, ela quis construir um projeto que representasse um espaço de afirmação e valorizasse a dança. "É um local onde os meninos estão livres para se manifestar". Para os participantes, a técnica valoriza a autoestima.

Todos os inscritos são homens, ainda que a condição não tenha sido estabelecida pela organização. "Queríamos a participação feminina, mas a maioria das meninas que faz aula de stiletto não tem necessidade de se voltar para o público", explica o professor de dança, bailarino e membro do júri Elivan Nascimento, 25. Para os dançarinos, estar em um palco de salto alto, sob o olhar do outro, é um ato político. Entre os seguidores, diferenças de gênero e orientação sexual convivem em harmonia. "É uma das poucas danças que consegue unir os corpos femininos e masculinos".

Fora do armário

Yuri Ferreira, 19, dança desde os 10 e, no começo, escondia dos familiares a atração pelo stiletto. A primeira vez que sua mãe o viu em um salto alto foi em cima de um trio, na parada gay de Santo Amaro, ano passado. "Ela olhou para mim e disse: 'Você está usando o meu salto'. Mas, na verdade, o salto era meu", lembra, entre risos. Já a avó assistiu à coreografia do menino no programa Universo Axé, enquanto zapeava a televisão.

"O stiletto é atitude e coragem. A gente passa por muito preconceito por ser gay, bailarino e dançar no salto", afirma Yuri. Na última quinta, ele apresentou um número "cremoso" com o colega e também adversário Ramsés Zaid, 23, sob gritos animados da família de Ramsés, que levou até cartazes. A plateia, composta por amigos, família, antigos professores de dança dos participantes e fãs de stiletto, se excitava a cada bate-cabelo.

Foi a primeira vez que os adversários atuaram juntos. Em três dias e divididos em duplas, organizaram ensaios e elaboraram coreografia, figurino e maquiagem, para uma performance de dois minutos. Para Lucas Dancer, 23, e Wallace Lima, 20, a inspiração veio das líderes de torcida norte-americanas e da cantora Beyoncé, dama do stiletto (a dança ficou conhecida mundialmente depois que a coreógrafa Dana Foglia trabalhou com a musa no clipe Single Ladies, lançado em 2009).

O salto e o dom

A dor provocada pela dança sobre o salto não incomoda. "É consequência de um esforço, como se fosse a dor de trabalho muscular, comum aos dançarinos", explica Dancer, no alto de uma ankle boot (bota na altura do calcanhar) que, segundo ele, é o melhor tipo de calçado para dançar. Apesar da habilidade em usar salto para realizar movimentos precisos e intensos, é unânime, entre os competidores, a dificuldade em achar modelos que caibam nos pés. "Estou usando um número 38, mas calço na verdade 42".

Ainda assim, a confiança na execução do cambré (passo clássico do balé), capaz de gerar inveja no mais aplicado dos usuários de sapatilha, não é abalada pelo salto quatro números menor. "Não é difícil. Quem tem o dom, tem. Além disso, o sapato se acostuma com o pé com rapidez", diz. O ligeiro acômodo, segundo o dançarino, é alcançado após cinco meses de uso. Mychel Becktold, 27, encomendou dos Estados Unidos um par de 17 cm de altura, pequeno acréscimo à sua módica estatura (ele possui exatos 1,92 metro).

Até chegar ao nível mais avançado, ele dançou com saltos de 12 cm e 14 cm. Nunca tomou aulas formais. Aprendeu o que sabe com os clipes de Beyoncé. Nos últimos anos, como trunfo, apresentou-se com Anitta, Carlinhos Brown, Ivete e Daniela Mercury, sempre no salto.

Na penúltima eliminatória, Becktold foi eleito o Melhor da Noite, ao lado de Marcos Silva, 34, com a interpretação de um número que fazia referências a Charles Chaplin, Madonna e ao musical Singing in the Rain, protagonizado pelo ator Gene Kelly. O vencedor da etapa final, que acontecerá no dia 11 de agosto, vai levar R$ 2 mil para casa e terá direito a uma noite de apresentação no Burlesque.

Batalha de Salto | As semifinais acontecem nos dias 28 deste mês e 4 de agosto. A final será no dia 11/8. O bar fica na Rua da Mouraria, 51, em Nazaré

