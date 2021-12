Ele com tudo

À semelhança do desenho do boi dividido em partes - decoração certa em açougues -, uma ilustração exibe os cortes do porco. Em quase todos os pedaços, lê-se a inscrição "muito bom". Na parte inferior, no entanto, há um reforço: "extremamente bom". A imagem-brincadeira que circula no Instagram dá a pista. Da barriga do porco vem o amor e o amante dos carnívoros, razão de entreveros com a dieta saudável, uma bomba de sabor que você pode chamar também de bacon.



A palavra é devoção. É possível comprar camisetas, aventais, bonés, band-aids, pendrives, capinhas para celular ou biquínis estampados com a carne. A oferta de templos em forma de sites também é farta. Bacon Freak, Royal Bacon Society, Bacon Nation, Bacon Today, Republic of Bacon. Em inglês, você diz. Americanos, você lembra. Rodemos o globo. Por aqui, há o BH Bacon Club. No Facebook, define-se como instituição religiosa. E coopta fiéis espalhando frases como "você não pode comprar a felicidade, mas pode comprar bacon, que é a mesma coisa" e "para que sexo se existe bacon?". Em suma, religião sem pecado.



Bacon é a barriga do porco curada (seca com sal) e defumada. Seu sabor vai depender da raça do animal, da maneira como foi criado, do tipo de cura e de defumação. A carne pode secar dentro de uma salmora, em contato direto com o sal de cura (mistura de sais, açúcar e temperos) ou combinando os dois jeitos. Pode receber fumaça quente de perto ou ficar horas sob o efeito de fumaça indireta. Se a madeira queimada for de árvore de maçã, o resultado é um. De laranjeiras, outro. Com cravo, canela e pimenta, um diferente.



Para usar em receitas, o cuidado é fazê-lo detalhe. "Se tiver gosto defumado muito forte, como a maioria vendido no Brasil, o bacon toma conta do prato". Quem diz é o chef Caco Marinho, do DOC. Um das criações que ele mais serve no restaurante segue a linha. A batata pré-cozida e ralada, temperada com sal e pimenta, vai à frigideira acompanhada de cubinhos crocantes de bacon. Ganha nome de batata rosti. Na boca, o bacon é spalla, aquele violino que afina a orquestra.

