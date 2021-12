Educação nas entrelinhas

Há uma semana, no corredor de uma escola pública em Salvador, alunos do último ano do ensino fundamental discutiam a melhor forma de apresentar o tema da transexualidade. A incumbência passada pelos professores de história, geografia e português, numa espécie de campo interdisciplinar criado dentro da grade tradicional, exigia dos garotos, entre 13 e 15 anos, uma introdução à teoria de gênero - ninguém nasce homem ou mulher, torna-se. Enquanto o leitor debruça-se sobre este texto, aqueles devem estar fazendo os últimos ajustes na apresentação, programada para esta terça. E estarão, também, promovendo um debate que, em pouco tempo, pode se tornar escasso ou inédito nas escolas do Brasil.

Se aprovado no Congresso Nacional, o projeto de lei Escola sem Partido colocará fim ao que chama de "doutrinação ideológica nas salas de aula brasileiras", por meio de novos "deveres do professor" - uma lista de seis itens, como a proibição de que o docente promova opiniões e preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. O documento justifica a necessidade de virar lei assim: "É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas". Entre os artigos, há a determinação de que o poder público vede, especialmente, "a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero".

Criado há 12 anos pelo advogado Miguel Nagib, então indignado com a conduta do professor de história da filha sobre a biografia de Che Guevara, o movimento Escola sem Partido ganhou protagonismo no ano passado, após o deputado estadual do Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PSC) pedir a Nagib que o auxiliasse na confecção de um projeto de lei. Desde então, a ideia avançou: há cinco projetos no Congresso (quatro na Câmara e um no Senado); ao menos sete assembleias legislativas têm projetos semelhantes em trâmite; dezenas de municípios já possuem o texto no expediente (entre eles, Vitória da Conquista, na Bahia); e, em abril deste ano, Alagoas aprovou a lei Escola Livre, reproduzida a partir de minuta do Escola sem Partido.



IDEOLOGIA

"A adesão ao projeto acontece porque ele está sendo reconhecido como solução para dois problemas graves que afetam a vida de milhões de brasileiros: o uso político e partidário das escolas e universidades; e a usurpação pelo governo, escolas e professores do direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos", diz à Muito Miguel Nagib. "Os professores que qualificam o nosso projeto como 'lei da mordaça' estão reconhecendo, publicamente, que se sentirão 'amordaçados' se não puderem se aproveitar da presença obrigatória dos alunos em sala para promover suas preferências ideológicas".

A etiqueta de 'lei da mordaça", no entanto, pega com facilidade entre educadores e até membros do Judiciário brasileiro, que veem o Escola sem Partido como inconstitucional. A lista de restrições à atividade docente, somada a um cerne do projeto - que diz que todas as secretarias de educação devem estabelecer um canal de comunicação para receber denúncias anônimas contra professores que violarem seus deveres -, estaria minando a possibilidade de uma aula livre e plural.

"O Escola sem Partido proíbe a 'doutrinação', mas não define que prática é essa. No projeto, as proibições são formuladas de forma tendenciosa, misturando práticas obviamente condenáveis com as salutares", diz Fernando de Araújo Penna, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, criador da página no Facebook Professores contra o Escola sem Partido, que conta com 43 mil seguidores. "Não discutir práticas hegemônicas, homofóbicas e toda a variedade de desigualdades significa o quê? Reforçá-las na sociedade. Ao contrário do que diz ser, este é um projeto de lei absolutamente ideológico".



CURRÍCULO

Não é difícil encontrar, numa visita à página no Facebook do movimento Escola sem Partido, que conta com 70 mil seguidores, ataques ao PT e apoio ao impeachment de Dilma Rousseff. Há dois meses, o ministro interino da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE), recebeu manifestantes pró-impeachment do grupo Revoltados Online para discutir, entre outras coisas, o projeto. Em nota enviada à Muito, Mendonça Filho afirmou que o encontro faz parte de uma "ampla tentativa de ouvir diversas opiniões" e que "espera que o debate gerado pelo Escola sem Partido enseje maior maturidade daqueles que querem uma escola melhor".

O movimento criado por Miguel Nagib não está só na tentativa de revisar a educação brasileira. Similar ao Escola sem Partido, há o projeto de lei de número 1411, criado pelo deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), que criminaliza o assédio ideológico no ensino do país, com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Na mesma linha, o deputado federal baiano Erivelton Santana (PSC) quer incluir, entre os princípios do ensino na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar.

No Congresso Nacional também há pressões para que a última palavra sobre a Base Nacional Comum Curricular, um documento que definirá quais conteúdos os professores devem ensinar e o que é desejado que os estudantes saibam em cada série, seja dada pelos parlamentares e não por pesquisadores, educadores e representantes de associações - a exemplo da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.

"As famílias e seus representantes têm que ser consultados. Não há órgão mais representativo do que o Congresso para decidir o que os alunos devem aprender", diz Rogério Marinho, conhecido como um dos deputados mais atuantes dentro da bancada evangélica. Há um mês, ele postou em sua página no Twitter que a atual Base Nacional Comum Curricular, discutida por uma comissão vinculada ao Ministério da Educação, é um "panfleto doutrinário" e comemorou o fato de que seu projeto de revisão ganhou um relator na Comissão de Educação da Câmara, podendo ir à votação no colegiado ainda este semestre.

"A Base Nacional foi pensada e tem sido edificada como um grande pacto federativo concretizado por meio de discussões entre especialistas. Levar esse debate para o Congresso seria um atraso histórico nas conquistas obtidas pela Constituição de 1988", diz Fernanda Soares, coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. "O Congresso Nacional já fez a sua parte ao aprovar, depois de extensos quatro anos de discussão, a necessidade de se criar um currículo comum".



DOCUMENTO

A criação de uma Base Nacional Comum Curricular é uma tentativa de frear as inconstâncias no ensino. Hoje, não há um documento que balize o que deve ser ensinado - dessa forma, livros didáticos, Enem, vestibulares e concursos entram como elementos modeladores da prática em sala. Um currículo comum é uma solução já adotada por países como Austrália e Estados Unidos - nos dois casos, instituições autônomas, formadas por especialistas em cada disciplina, formularam o documento.

"Se as possibilidades de mudança (da base curricular) para o Congresso se efetivam, devemos começar num novo debate. Os movimentos da sociedade civil estão preparados e se manifestando contra essa possibilidade", afirma Alejandra Meraz, coordenadora-geral do Todos pela Educação, organização que participa de um movimento em defesa da Base Nacional Comum. "São questões muito específicas da área da educação, e, se isso for para o Congresso, a sociedade só tem a perder".



Ainda que de forma tangencial, os projetos que colocam a educação brasileira no centro de uma disputa ideológica tocam no mesmo ponto: a formação dos professores. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2014 (último levantamento divulgado), há 7.900 cursos de licenciatura na área. Este ano, mais de 200 mil alunos foram licenciados (56% pela modalidade presencial e 44% pelo ensino a distância). Porém especialistas indicam que muitos cursos ainda estão distantes da realidade das salas.



"No Brasil, os professores são formados com pouco foco no exercício docente. Isso tem levado a professores com compromissos políticos e sociais, mas com pouco compromisso com a aprendizagem", diz o educador Alexandro Cavalcanti, autor de Escolas Inovadoras (Editora Oikos, 2002), no qual se debruça sobre projetos educativos arrojados. "As universidades brasileiras, de modo geral, estão oferecendo licenciaturas que muito se assemelham a um bacharelado. Estão dedicadas a formar pesquisadores - e, assim, habilidades necessárias à prática docente ficam de lado".



FORMAÇÃO

O Plano Nacional de Educação (PNE), documento aprovado em 2014 com 20 metas para a educação a serem alcançadas em 20 anos no Brasil, contempla novas diretrizes para a formação de professores: aumento no tempo mínimo para os cursos de licenciatura, que passam de 2.800 para 3.200 horas, e mais atividades práticas. Além disso, o PNE prevê formação inicial, formação continuada, valorização do profissional e plano de carreira. Mas recentes cortes na verba destinada ao Ministério da Educação têm gerado dúvidas sobre a possibilidade de concretizar tais metas.

"Num país em que a profissão de professor é vilipendiada com salários e condições de trabalho aviltantes, os atuais projetos que têm a educação como alvo se limitam a discutir conteúdo", diz o filósofo e ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro. "São projetos, na verdade, inimigos da educação; uma cortina de fumaça frente ao que realmente interessa. O problema mais grave no ensino no Brasil não é seu viés ideológico, e sim sua incapacidade de ensinar conteúdos elementares".

A despeito da posição contrária, profissionais de educação concordam com parlamentares num ponto: se votados no Congresso, as chances de projetos como Escola sem Partido e a revisão da Base Nacional Comum Curricular serem aprovados são grandes. A postura conservadora dos atuais parlamentares, o apoio de parcela da população e a resposta pouco eficaz da esquerda entram na conta.

"Se o Escola sem Partido, por pior que seja, expressa uma indignação quanto a suposta doutrinação, responder como a esquerda vem respondendo - 'tudo é ideológico, neutralidade não existe' - é abandonar a possibilidade de convencimento", diz Tereza Bernardes, diretora da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. "É abandonar a discussão principal, que é o fato de que existe, sim, uma diferença entre um educador e um ideólogo. Que pode existir, sim, doutrinação em sala , mas a melhor forma de solucionar a questão é dar ferramentas para que o professor possa melhorar seu trabalho".

Numa palestra recente, em Salvador, o professor e ex-reitor da Universidade de Lisboa António da Nóvoa, conhecido por sua defesa pelo direito ao ensino público de qualidade, afirmou que o "equívoco" das atuais tentativas de revisão do ensino no Brasil é a ideia de que professores não são educadores. "A escola pode não criar o filho, mas dá instrumentos. O papel dela é mostrar os pensamentos divergentes que existem. Defender a preponderância da família sobre a escola, por exemplo, é defender a manutenção de um status".

Na fachada da escola onde alguns jovens debaterão a transexualidade em breve, há uma pichação, quase conclamação, sobre a querela educacional brasileira: "A sala de aula pode elevar almas e corações. Por que não lutamos por ela?".







EDUCAÇÃO NO ALVO

Os projetos de lei que pretendem modificar a atuação do professor e os conteúdos ensinados em sala.

Projeto de Lei 7180

Autor: deputado Erivelton Santana (PSC-BA)

Texto: inclui, entre os princípios do ensino na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando prioridade aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa.

Situação: comissão especial foi criada na Câmara, em julho, para analisá-lo.

Projeto de Lei 1411

Autor: deputado Rogério Marinho (PSDB-RN)

Texto: tipifica o crime de assédio ideológico como toda prática que condicione o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico.

Situação: recebeu parecer favorável do relator, deputado Izalci (PSDB-DF), e está na pauta para votação.

Projetos de Lei 867 e 193

Autor: deputado Izalci (PSDB-DF) e senador Magno Malta (PR-ES)

Texto: inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o programa Escola sem Partido.

Situação: o projeto 867, que tramita na Câmara, foi unificado ao projeto 7180. Já o de número 193, que tramita no Senado, aguarda parecer do relator, Cristovam Buarque.

Projeto de lei 4486

Autor: deputado Rogério Marinho (PSDB-RN)

Texto: visa que a Base Nacional Comum Curricular seja revisada pelo Congresso Nacional.

Situação: aguardando parecer de relator na Comissão de Educação da Câmara.

