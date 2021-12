Edson Gomes e a polêmica sobre Bob Marley: ouça!

Na edição #357, publicada em 12 de abril, Muito trouxe matéria de capa sobre Edson Gomes, assinada por André Uzêda. O repórter esteve em três ocasiões com o artista: durante a apresentação de Edson no Clube Periperi, na programação do aniversário de 466 anos de Salvador, no escritório que o cantor mantém na capital e acompanhando uma das partidas amistosas do time Cão de Raça, que o cantor coordena na cidade de São Félix. Em todos os encontros, as conversas com o artista foram consentidas e registradas pelo repórter. Fomos surpreendidos, porém, nos últimos dias, com a contestação do conteúdo publicado, especificamente no que se refere às afirmações sobre Bob Marley. Em decorrência das acusações, tornadas públicas em redes sociais, e da repercussão gerada, A TARDE decidiu disponibilizar, em respeito aos leitores, o trecho do áudio que contém a opinião de Edson Gomes sobre Bob Marley, na intenção de dirimir quaisquer dúvidas.

