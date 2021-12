Editores baianos investem em produção artesanal de livros

Na primeira Feira de Publicação Independente da Bahia, realizada em abril deste ano, 47 expositores ocuparam o vão central da Biblioteca Pública, nos Barris, com uma fartura de produções que pareciam simular um parque de diversões do mercado editorial.

Havia livros que se desdobravam em labirintos, pacotes de pipoca que escondiam poesia, livretos numerados como são numeradas as joias - a maior parte das criações, assinadas por pequenos grupos dos quais ainda pouco se ouve falar no estado. "Foi uma catarse", lembra a ilustradora Flavia Bonfim, organizadora do evento. "Serviu para escoar uma produção que há muito tempo vem acontecendo na Bahia".

A produção, no caso, é um sinal do tempo. Hoje, já se sabe que a internet não levou à extinção dos livros. Pelo contrário, ela parece ter conduzido a um renascimento das publicações impressas. Nota-se isso na forma como obras clássicas da literatura, que durante tanto tempo estiveram disponíveis como folhetos baratos, estão sendo reeditadas com projeto visual apurado - livros para serem manejados e admirados como objetos de luxo. O raciocínio é: já que se tem acesso a conteúdo eletronicamente, os leitores devem desfrutar das inúmeras possibilidades de um livro.

Para os editores independentes, como os que exibiram seus trabalhos na Biblioteca Pública, a moeda é a engenhosidade. "Você faz com o que tem: uma impressora, uma linha para costurar as páginas, um conceito", diz Flavia, que possui a "editora de uma mulher só", Movimento Contínuo, na qual imprime as próprias ilustrações e trabalhos de fotógrafos amigos. "Há muitos artistas que veem na publicação independente uma forma de divulgar seus trabalhos e de ter controle sobre a edição. Mas não é um mercado só para artista e designer. Acho que todo mundo pode desenvolver uma relação íntima com o impresso".

Sem crise

A crescente das edições independentes e autorais está em todo o país. Num paralelo, há a Feira Plana, de São Paulo, que reuniu, em fevereiro deste ano, 120 expositores de 12 estados. E há, ainda, as feiras Livre e Tijuana, também em São Paulo, a Parada Gráfica, que acontece há três anos em Porto Alegre, a Pão de Forma, no Rio de Janeiro, e a Espanca, em Belo Horizonte.

Comparecer a qualquer um desses eventos pode gerar impulsos conflitantes aos apaixonados por livros. O primeiro deles é comprar tantos quanto se pode. O segundo: lançar o próprio selo independente. E, então, vem o terceiro: não lançar o próprio selo, porque todas as fantasias que se poderia ter para um livro talvez já tenham calhado a alguém e esse livro fora planejado e produzido em detalhes.

"A cada evento que participo me surpreendo mais com o apoio do público, dos participantes e com a possibilidade de espaço para produção editorial independente", diz Laura Castro, que, ao lado de Flavio Oliveiras, fundou a Sociedade da Prensa, ateliê no Santo Antônio Além do Carmo que vem editando trabalhos de poetas e artistas gráficos baianos.

"Fala-se tanto em crise do mercado editorial, mas em muitas feiras você encontra gente que já vendeu dois, três mil exemplares. É comum o pessoal dar soldout", diz Castro. "Em dia de feira, tem gente que às cinco da tarde está limpando a mesa, colocando plaquinha de que foi passear porque já esgotou".

O funcionamento da Sociedade da Prensa é uma síntese de como costumam se movimentar as pequenas editoras. O ateliê cede aos autores uma impressora caseira e uma máquina de serigrafia; os autores bancam a impressão; a qualidade da publicação, os tipos de papel e as cores são decididos em conjunto; o preço de venda, quase sempre, serve apenas para bancar o custo de produção, o que leva a receita de que não se entra neste mercado para ganhar dinheiro e todos dividem seus tempos com outros empregos.

Como as feiras são as principais portas de saída das publicações (há, ainda, pequenas livrarias, virtuais ou não), Laura e Flavio planejam, para novembro deste ano, em Salvador, a Feira Taboão, um desdobramento do evento ocorrido em abril. A Taboão ainda é um plano porque o casal permanece em busca de apoio, ou seja, um espaço gratuito e que comporte expositores e público.

Circular

A palavra que mais se ouve no ramo das publicações independentes é "rede", seja quando o que se publica são apenas livros de artistas, como faz a editora experimental Tiragem, ligada à Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, ou textos filosóficos, como faz o selo editorial Azulejo, que funciona num dos quartos da casa da designer Isabel Simões.

"Você sempre conta com a colaboração de alguém, seja para ceder um texto, editar ou mesmo dar uma opinião", diz Isabel, que fundou a Azulejo após ingressar no curso de filosofia da Ufba e sentir falta da circulação dos textos produzidos pelos colegas. "Ainda que seja através de um esquema artesanal, ninguém faz um livro para guardar debaixo da cama. Há sempre uma vontade de fazer a informação circular. Como a internet já é uma excelente plataforma para isso, o livro é o canal para pensarmos o melhor formato para apresentar essa informação".

Em 2014, a Azulejo colocou no mercado cinco livretos com ensaios de alunos do curso de pós-graduação em filosofia da Ufba. A impressora usada foi a japonesa Risograph, feita originalmente para impressões mais simples e que funciona quase como uma copiadora, mas que gera um acabamento que se aproxima da serigrafia e do estêncil. "Possibilitar um trabalho bonito e viável é o principal objetivo de um editor independente", define Isabel Simões.

A ideia de uma "rede" aplica-se, também, ao intenso diálogo travado entre autores e editores. Como não há contrato e ninguém trabalha por obrigação, impera a conversa. Ou, como batiza o produtor Reinofy Duarte, "a prevalência do 'nosso'". "É preciso gostar da jornada, não apenas da meta. Se não for assim, dificilmente se chegará ao livro", diz.

Duarte, em sociedade com a designer Suzana Rezende, criou os selos editoriais Esquema 42 (o número é uma referência ao prédio onde mora) e o Papel Real. O primeiro, dedicado à poesia, publicou Quarenta e uns sonetos catados (2013), de Alex Simões. O segundo, voltado aos contos, apresentou O autor do leão (2014), de Saulo Dourado. Os dois livros saíram com uma tiragem de 220 exemplares e já estão esgotados.

"No caso do livro de Saulo, incentivado por ele próprio, deixamos que cada um pagasse o que quisesse. Teve gente que deu 20, 50 reais. Apenas uma pessoa pagou dois reais pelo livro", lembra. "Nós não encaramos o que fazemos como uma atividade lucrativa. O objetivo é pagar os custos e ainda repassar 20% do valor arrecado para os autores. Nas duas obras, conseguimos fazer isso".

O próximo passo, antecipa, será lançar um selo dedicado às crônicas e, quem sabe, organizar um livro com seus próprios textos, aqueles que "ficam pegando mofo na gaveta". Como justificativa para a empreitada, ele recorre a uma crença que funciona como um elo entre os editores independentes.

"Livros se tornaram não só textos a serem lidos, mas também fonte de certo prazer hedonista, como caixas de joias", diz. "Mas os livros têm uma característica peculiar: nunca se esvaziam, repõem a si mesmos de forma contínua".

