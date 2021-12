"É preciso olhar a cidade como um todo"

Com um design contemporâneo e minimalista, a urbanista paulistana Maraí Valente, 37, já tinha nome na arquitetura com projetos para clientes famosos, como o estilista Alexandre Herchcovitch, quando decidiu dedicar seu talento ao urbanismo sustentável. Nascida em uma família de arquitetos, até duvidou que seguiria a trilha do pai, o urbanista João Valente Filho, que projetou a ponte estaiada Octávio Frias de Oliveira, cartão-postal de São Paulo, mas descobriu que o espaço urbano a provoca. Instigada pelo desafio da mobilidade, propõe projetos com soluções que beneficiam a cidade sem agredir o ambiente. Ela trouxe suas ideais para a Bahia durante o 3º Simpósio Internacional de Arquitetura e Construção.

P- A mobilidade urbana tornou-se um debate crucial e polêmico. Salvador é uma das cidades que estão lidando com frotas estouradas, malhas viárias superadas e um transporte de massa inadequado. Dentro deste quadro, o que será mais desafiante para o nosso próximo administrador?

R - O maior desafio hoje para lidar com os congestionamentos e a grande demanda do sistema de transportes é uma conjuntura das políticas econômicas, sociais e culturais. Na verdade, não basta só um investimento no sistema de transportes, ou seja, melhorar metrô, ônibus, mas melhorar também a distribuição social. Se você leva o metrô até uma periferia, todo aquele trecho onde o metrô for encontrado é valorizado. Existe uma especulação imobiliária muito grande nesses trechos. Se, por um lado, essas pessoas que usam esse meio de transporte se beneficiam, por outro, são penalizadas, porque começa a ficar muito alto o valor do aluguel nesses locais. Elas ficam obrigadas a se mudar para lugares mais distantes do centro, como o transporte público a ir mais distante de novo. Virou um ciclo.

