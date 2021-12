"É difícil admitir quando você tem um quadro de sofrimento psíquico"

O transtorno bipolar atinge cerca de 140 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A doença é caracterizada por episódios depressivos alternados com episódios de euforia (também chamada de mania ou hipomania, dependendo da intensidade), e casos em que há uma mescla dos episódios no mesmo período.

A partir de sua experiência com diagnósticos de transtorno bipolar, muito comum na clínica Holiste, o psicólogo André Dória criou e coordena um programa há 14 anos para tratar, de acordo com ele, o que é da ordem do geral, os sintomas, sem deixar de conhecer o paciente e as particularidades de cada caso, que não costumam se repetir.

Quais são as características do transtorno bipolar?

No transtorno de humor bipolar ou transtorno afetivo bipolar, a pessoa passa períodos em depressão e períodos de euforia, ou pode passar por uma fase mista de oscilar o humor por períodos mais curtos. Então, a marca desse quadro é, primeiro, a sua antiguidade, ela é muito antiga, diferente das inúmeras doenças criadas hoje, e é algo que, de alguma forma, atravessa toda a história da saúde mental. A partir do momento que a gente começa a pensar em saúde mental, desde a Grécia Antiga, o quadro de euforia e depressão aparece, e esse nome, bipolar, só foi inventado na década de 1980. Antes era chamada de psicose maníaco-depressiva, desde o século 19, mas era um nome muito pesado, e, por uma questão de arrefecer, criou-se esse nome de transtorno bipolar, mas o fenômeno de mania e depressão é, talvez, um dos mais antigos e reconhecidos no quadro da saúde mental e da psicopatologia.

Existem diferentes tipos e fases da doença?

Sim, mas é preciso estar atento também para uma coisa que é a seguinte: se inventou uma noção de espectro bipolar, em que existe um tipo 1, que é a pessoa que tem episódios de mania, de euforia e de depressão; o tipo 2, em que a pessoa tem episódios predominantemente de depressão e curtos episódios de hipomania, que é uma mania mais branda; e há pessoas que falam do tipo 3, aquelas que têm depressão que, quando usam antidepressivo, em vez de estabilizarem humor, elevam humor para uma euforia extrema. Mas, a partir do momento que a gente cria essa noção de espectro bipolar, ou seja, não são só esses tipos, mas teria pessoas com o humor mais oscilante, se a gente não tem muito cuidado, quase ninguém escapa desse diagnóstico. Me parece que a saída para isso é a avaliação minuciosa de cada caso.

Quais são as causas mais comuns do transtorno bipolar?

As causas são sempre individuais. Eu poderia elencar inúmeras causas, mas eu correria o risco de estar sendo generalista e não estar respondendo a partir do que norteia a nossa forma de pensar o tratamento do transtorno bipolar, que é sempre um fator deflagrador individual e que não costuma se repetir nos outros casos.

Quando a pessoa ou a família deve procurar ajuda?

A gente tem dois momentos distintos. Quando alguém está deprimido, a depressão dói, gera angústia, e aí é o momento em que a pessoa busca ajuda para aliviar esse sofrimento. No entanto, quando alguém está no quadro de euforia, ela tem a sensação de um superpoder, de virar um super-homem, o que faz com que o sentimento de mal-estar se dissolva, mas é uma dissolução superficial. A pessoa perde as necessidades de sono, ela se acha mais inteligente, mais bonita, mais rica, se acha mais brilhante intelectualmente do que ela se sentiria se estivesse estabilizada. Então, geralmente, no quadro de mania esse sinal vem do outro, e na grande maioria das vezes a pessoa não se dá conta disso, diferentemente da depressão. Embora elas possam parecer diferentes – a pessoa que está deprimida está prostrada, a pessoa que está em euforia está superacelerada – são muito parecidas, porque tanto em uma quanto em outra há uma espécie de inflação do eu. Explico: na depressão “eu não sou nada” e na mania “eu sou tudo”. Em ambas, embora pareçam diferentes e são, na manifestação dos sintomas, o sujeito está tomado por ideações de ruína ou ideações de grandeza.

No caso do cantor Kanye West, que foi diagnosticado com essa condição, isso gerou uma visibilidade para o transtorno bipolar, a partir das frases ditas e das polêmicas que se envolveu. Essa visibilidade é positiva ou negativa?

Eu vou responder essa questão com um episódio que aconteceu com a princesa Diana. Ela foi dar uma entrevista em uma emissora de TV, na época em que Hong Kong ainda era ligada à Inglaterra. Em um programa de grande audiência, ela disse que sofria de anorexia porque tinha problemas no casamento, e a forma que isso apareceu para ela foi na anorexia. Subitamente, Hong Kong, que não tinha casos significativos, teve uma explosão de casos de anorexia. Boa parte das vezes que a gente tem um mal-estar que não consegue nomear e vê alguém que você admira dar nome e sobrenome ao sofrimento que se assemelha ao seu, a tendência é que você se identifique. Então, essa resposta tem duas possibilidades: a primeira é que talvez seja positiva, porque esclarece para as pessoas o que é e como funciona a vida de alguém com um quadro de transtorno mental, mas, do outro lado, abre oferta para identificações. A gente precisa estar atento às ofertas que esse tipo de discurso traz e que muitas vezes, em vez de servir para tratar, acabam mascarando o que a pessoa tem de singular no seu sofrimento, porque, embora o diagnóstico seja o mesmo, a forma do sofrimento que deflagra a crise é sempre individual.

Como é o tratamento do transtorno bipolar?

Não se consegue mais tratar nenhum tipo de transtorno mental somente com medicação. Se tem alguém com uma doença física, você consegue identificar os marcadores biológicos daquela doença. Na psiquiatria, você não tem um marcador biológico. Não dá para tratar só pela via biológica, algo que, nitidamente, na sua causa, não tem somente razões biológicas. Com isso, eu não estou dizendo que não existem razões biológicas, mas tem razões psicodinâmicas que a medicação não alcança, assim como tem questões que a parte psicológica muitas vezes não vai tratar. O tratamento precisa ser transdisciplinar. Alguém que está com uma crise de euforia troca o dia pela noite, come na hora de dormir, dorme na hora de comer. A reorganização na vida dessa pessoa em crise passa também pelo trabalho da reconstrução das rotinas da pessoa. Perceba o quanto o tratamento é complexo, porque tudo isso precisa ser reconstruído a partir daquele caso.

Tem cura?

Tem tratamento. Digamos que a pessoa vai precisar de um tratamento, invariavelmente, para o resto da vida. Há casos, na minha carreira, de pessoas que tiveram uma crise de mania e depois não tiveram mais, há pessoas que têm crises sucessivas, então, eu prefiro falar de tratamento do que de cura, porque está mais próximo do real.

Quais os riscos de não tratar a doença?

Risco de vida mesmo. Há pessoas com um quadro de aceleração psíquica tão grande que pega um carro e sai pilotando achando que é Ayrton Senna, bate, morre e vai para as estatísticas de acidente de trânsito, mas, na verdade, naquele caso o que estava em jogo era uma aceleração de um quadro de mania. Então, há risco, sim, de vida, a pessoa deprimida pode ter reações suicidas, não podemos negar isso. A nossa prática clínica mostra isso. Os outros riscos são exposição social, deterioração das relações sociais e familiares, porque na mania ela perde a crítica e acaba muitas vezes entrando em conflitos com as pessoas ao redor.

Por que ainda existe tanto preconceito em torno do transtorno bipolar e também com outros transtornos mentais?

Não é exclusividade do transtorno bipolar as pessoas terem dificuldade em procurar ajuda, mas, de alguma forma, a gente vive em uma época que é marcada pela produtividade extrema, um mundo maníaco, e isso não sou eu quem diz, são pensadores modernos que falam sobre a cultura do excesso. É preciso ser produtivo intelectualmente a todo momento, e ao mesmo tempo que a gente cultua esses excessos, elogia a moderação. Fique belo, mas não use anabolizantes, fique inteligente, mas não use ritalina. Perceba que é um mundo marcado por essa dicotomia. Então, é difícil admitir quando você tem um quadro de sofrimento psíquico, que você está fora desse circuito. Eu vejo que as pessoas não têm muita dificuldade em se afastar do trabalho para tratar uma doença física, mas tem toda a dificuldade de lidar com uma crise de mania. Isso é um fator dificultador no tratamento, e acho que espaços como esse são fundamentais, porque a gente só consegue tirar uma coisa das sombras quando joga luzes sobre ela, quando a gente fala sobre. Falar sobre transtorno mental e saúde mental nunca foi tão necessário quanto hoje, principalmente pelo momento em que estamos vivendo.

