E agora, aonde vamos?

Período eleitoral parece com final de ano: vemos muitas promessas sendo ofertadas, mas já sabemos que boa parte delas é mentira que contamos para nós mesmos ou para os outros. Mentira, conhece? Afirmação que não corresponde à verdade, feita com a intenção de enganar. Essa antiga tradição perpetuada por pessoas, plantas e bichos, sim, plantas e bichos também mentem, ganha mais força nesse momento de arrebatar confianças e conquistar objetivos pessoais.

Quando, por exemplo, um camaleão muda de cor, sabemos que o faz para se camuflar e se proteger de predadores. É uma mentirinha pela sobrevivência ou mimetismo, para ficarmos com o termo científico. Soube outro dia que a orquídea Ophrys é uma das mais mentirosas do reino vegetal, costuma ludibriar seus polinizadores com aromas, cores ou formas para conseguir o que deseja. Já para conseguir o cargo que cobiça, algumas pessoas inventam todo tipo de artimanha. Tem candidato que até muda de cor.

Sabemos que muitas pessoas que desejam assumir cargos políticos indicam com gestos enérgicos suas premissas, geralmente: proteger as pessoas da violência e do sofrimento, apontando, para isso, muitos caminhos – e aqui as invencionices não têm limites –, passeando do cômico ao trágico. Sim, existem as exceções e também os que não apontam caminho algum e ainda assim ganham a empreitada.

É bom lembrar: estamos no Brasil da segunda década do século 21, da proteção às famílias (não disse quais), do uso de eufemismo para atos ilícitos perpetrados por pessoas brancas e/ou endinheiradas, país cuja presunção de inocência para minorias parece piada de mau gosto e os juízes das ruas estão prontos para acusar e sentenciar sumariamente os condenados da terra. Tudo, claro, pela busca de um país melhor. Melhor para quem? Pergunta importante. Ninguém gosta de ser enganado, mas vivemos no país do engano.

Tem quem sorria e vibre junto com candidatos que se autorizam a climas festivos e aglomeram pessoas para angariar votos mesmo diante de uma das maiores pandemias que nós estamos enfrentando. Estamos? O fogo descontrolado do pantanal revela que nosso patriotismo é paraguaio. Duvida? Até Ronaldinho Gaúcho tentou virar paraguaio. Vestir verde e amarelo, sim, posso fazer esse esforço por meu país; proteger nossa flora e nossa fauna, que conversa é essa, desocupado? Acho que especialmente em períodos eleitorais, deveríamos nos perguntar: e agora, aonde vamos?

Enquanto sinto o vento da primavera pela janela, penso que deveria ser menos resmungão e aproveitar mais os momentos de felicidade. Minha vizinha me alerta: – Olhe, falei com minha candidata, viu, ela vai resolver o problema da árvore. Aceno com a cabeça, incrédulo. Saio da janela abatido. É: talvez a solicitação que eu fiz há quatro meses à Secretaria de Manutenção da Cidade para a poda de uma árvore na rua onde moro, que segue sem ser podada, com galhos atravessando grossos fios elétricos, ameaçando as casas vizinhas e os transeuntes do local, se transforme magicamente em serviço realizado, com uma faixa-laço de agradecimento à tal candidata a quem “a comunidade agradece pelos serviços prestados”. (Emoji de uma pessoa estapeando a própria cara).

Evanilton Gonçalves é autor de Pensamentos supérfluos: coisas que desaprendi com o mundo (Paralelo13S)

