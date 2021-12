Drama do asfalto

Travessia, longa de estreia de João Gabriel, ganha sua primeira exibição este mês, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Na tela, uma Salvador urbana e repleta de tensões

Começa com um desencontro. Mais um na vida de Roberto e Júlio, pai e filho. Outros virão. Em Travessia, longa-metragem de estreia do cineasta baiano João Gabriel, 34, assistimos a dois homens inaptos no comando das próprias vidas. O desencontro contínuo é sediado em Salvador. E a cidade, neste cinema, é metrópole e é noturna. "Uma Salvador de desacertos sem fim", diz Gabriel.

O filme, que será apresentado pela primeira vez durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no dia 24 deste mês, é um desenlace natural para o diretor. Em Isso não é o fim, curta rodado em 2011, João Gabriel teceu um retrato áspero da lendária Rua Augusta, em São Paulo, através da história de um homem que alugava um banheiro. A solidão e os destinos à deriva de ontem são os que agora passeiam pela capital baiana.

"Gosto da ideia da cidade grande, cosmopolita, que favorece ao desencontro. É um terreno rico para o drama", diz o diretor, que conta com outros dez curtas no currículo. "E Salvador possui esse lado. Ela também é metrópole. É uma pena que cineastas, mesmo os mais jovem, se furtem dessa leitura sobre a cidade".

ANTAGONISTA

Não é exagero apontar a cidade de Salvador como personagem. Em Travessia está a Praia do Flamengo, o bairro de Nazaré, a classe média do Jardim Apipema. A cada passo dado por um alguém, há uma conversa com a urbe. Entre as falas dos homens, breves e vagas, como numa dessas postagens malfeitas no Twitter, há uma prosa de uma madrugada com a paisagem. Como se ela, massa de vias truncadas, pudesse indicar algum caminho.

O aspecto urbano do filme seduziu o ator Chico Diaz, intérprete do pai. Mas outra camada na história foi definitiva para seu ingresso no projeto. "Travessia é sobre o quão é difícil sentir compaixão. Todos nós tentamos, de diferentes maneiras, fazer a coisa certa. Mas, muitas vezes, falhamos nessa tentativa e somos brutais uns com os outros", diz. "O maior conflito de Roberto é a dificuldade para vencer suas barreiras. Ele é um protagonista que, ao mesmo tempo, é antagonista".

No longa de João Gabriel, Roberto atropela uma criança. O acidente o remete ao esgarçamento de sua relação com o próprio filho. Júlio, papel de Caio Castro, trafica drogas sintéticas e seus propósitos são apenas esboços. Não se pode dizer que não tentem. Mas restabelecer o contato entre os dois exige um autoconhecimento que ambos ainda não têm. A travessia, no entanto, é a própria tentativa: o reconhecimento de que a vida é mais do que um caminho em direção ao nada.

ALCANCE

O elenco do filme completa-se com Camilla Camargo, intérprete da namorada de Júlio, e Cyria Coentro, nascida em Salvador, que vive uma enfermeira que se envolve com Roberto. "Ela é uma mulher muito solitária e de poucas palavras", diz Coentro, convidada para Travessia quando filmava Em Família (2014), novela de TV da Rede Globo. "Salvador é uma cidade aberta em vários sentidos. É mente aberta, receptiva ao diferente, mas repleta de tensões, cheia de impasses. Ainda que o filme não seja especificamente sobre isso, essa tensão está na tela".

Após ser apresentado em São Paulo, Travessia será exibido no Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador, no dia 4 de novembro, data de encerramento do evento. A partir daí, João Gabriel embarca no que ele define como "a parte mais suja da batalha", a distribuição.

Não está mal acompanhado na tarefa. A produtora 02 Filmes, de Fernando Meirelles, assina a pós-produção do longa, o que inclui articular a distribuição. Ainda assim, Travessia só chegará aos cinemas comerciais em maio do ano que vem, ocupando, a princípio, 60 salas - seis em Salvador.

"O Brasil tem o maior fundo de investimento em cinema do mundo. Nos últimos dez anos, a Ancine (Agência Nacional do Cinema) investiu quase R$ 1 bilhão na produção cinematográfica", diz João Gabriel. "Mas o grande problema da veiculação dos filmes, infelizmente, não é colocada na mesa. E a maioria dos filmes brasileiros vai parar em gavetas".

A batalha de quem decide fazer cinema, na esperança de ser visto e contar sua história, encontra paralelo, para Gabriel, numa sequência de Travessia. Roberto atropela a criança e a deixa no hospital. A consciência martela. Roberto retorna para saber mais sobre a vítima - ao menos um nome, uma idade, algo que não seja apenas uma mancha de sangue no capô do carro. É o momento em que o homem ganha uma visão de longo alcance.

