Uma guerra de travesseiros, uma festa de pijama e até mesmo o ritual de colocar uma criança para dormir podem ter bem mais estilo. Esta é a proposta da Piju Pijaminhas. Com tendência retrô e peças com tecido 100% algodão, as criações são divertidas, confortáveis e elaboradas de acordo com o perfil de cada criança ou família, já que a grife também atende pais e mães que queiram combinar a roupa de dormir com seus filhotes. Como diferencial, o nome da criança ou adulto é bordado no bolso, dando um toque de carinho e exclusividade que todo mundo adora.

A publicitária Flávia Motta viu a oportunidade no sucesso que fez o presente confeccionado por sua mãe, também sócia, para o neto João Dourado. E o resultado de tudo isso está explícito neste ensaio realizado na Big Jump, onde as horas que antecedem o sono foram bem aproveitadas em toda a estrutura de pula-pula, piscina de espuma, dentre outros brinquedos, sem contar as cabanas decoradas da Vila Cabana, que montou o Fundo do Mar e conta com mais de 30 temas, além dos serviços de oficinas e kits personalizados.

Dormir com Estilo | Foto: Divulgação/ATarde

