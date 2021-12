Diversidade lúdica

Uma vez a mãe de Patrícia Silva a puxou num canto para uma conversa séria: a menina andava muito desleixada com as suas bonecas. “Elas são como filhas. Tem que cuidar bem”. Patrícia ficou intrigadíssima com aquela história. Como é que aquelas figuras de cabelos loiros e olhos azuis podiam ser suas filhas? Até esse momento, ela estava com 9 anos e nunca tinha visto uma boneca negra na vida. Poucos meses depois, perambulando pela loja Mesbla, do shopping Iguatemi, deparou-se encantada com uma bebê negra da Estrela. “Achei minha filha!”, pensou. Implorou à mãe, que ganhava a vida lavando roupas, para que lhe comprasse o brinquedo. Ela prometeu que juntaria o dinheiro. No seu aniversário de 10 anos, Patrícia pôde finalmente abrir o embrulho que já estava em casa há alguns dias. A boneca que viu por trás do plástico era de novo branca. “Minha mãe rodou a cidade inteira e não encontrou mais a bebê negra”.

Ela acredita que foi por causa desse episódio que decidiu criar, há oito anos, a Ka Naombo (“coisa de negro”, em iorubá), que vende bonecas negras. Antes disso, ela já tinha passado a colecionar “filhas” pretas, até que uma professora do curso de história da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) perguntou por que ela não fazia as próprias bonecas. Patrícia, então, rememorou as aulas de costura que fez na adolescência e se inscreveu num curso para bonecas de pano do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Em vinte dias, fez vinte bonecas – só uma delas era negra. A turma deu nomes a todas, menos a essa, que era chamada de Nega Maluca. “A gente costumava levar as bonecas para casa, mas essa ninguém quis levar. Disseram que era horrorosa”.

Professora de história e educadora social, Patrícia produz as bonecas no que chama de “quarto turno”, com a ajuda da irmã, Adriana. No começo, faltava chorar quando vendia alguma, tão apegada ficava. Em três tons de pele (marrom-claro, marrom-escuro e preto-retinto), elas custam entre R$ 50 e R$ 150. As reações das crianças diante das bonecas costumam ser tão imediatas e diversas que Patrícia resolveu estudar o tema no mestrado. “As bonecas fazem com que as crianças externalizem de forma muito natural o que pensam. É instantâneo”. As reações dos adultos costumam ser mais enviesadas. Outro dia, Patrícia estava vendendo as bonecas num estande e uma senhora parou para perguntar se ela não fazia nenhuma “cor da pele”. Ela respirou fundo antes de responder. “Isso daqui é cor da pele. Agora, se a senhora está querendo uma boneca branco-papel, não faço, não”.

Para que haja mais diversidade entre os brinquedos, foi criada em abril a campanha nacional “Cadê Nossa Boneca?”, idealizada pela ONG baiana Avante. A ideia apareceu depois de uma arrecadação de brinquedos para doação. As amigas Ana Marcílio, Mylene Alves e Raquele Rocha receberam um monte de bonecas, unidas por uma única semelhança: eram todas brancas.

Para provar o descompasso que há entre a população – formada por 53,6% de negros, de acordo com o IBGE, número que sobe para quase 80% em Salvador – e as cores das bonecas, foram além da observação. Fizeram uma pesquisa com os principais fabricantes de bonecas e com as três maiores revendedores de brinquedos do Brasil. Dos 1.945 modelos encontrados nos sites das fabricantes, só 131 eram negras. Já entre as lojas online das varejistas, reles 3% das bonecas disponíveis eram negras.

Uma das coordenadoras da pesquisa, Mylene advoga que a indústria e os lojistas de brinquedos mudem a mentalidade, a exemplo do que já acontece em outras áreas de consumo, como o mercado de beleza, que passou a oferecer mais produtos para negros. “É uma incógnita o porquê de os brinquedos não terem seguido essa tendência, especialmente se pensarmos que as bonecas são ícones de identificação e transferência”, diz a psicóloga.

Quando era pequena, Mylene nunca teve uma boneca negra. “Só adulta percebi como faltaram ícones que pudessem ratificar a minha imagem”. Por isso, fez questão de comprar bonecas pretas para a filha, apesar das dificuldades de encontrá-las. “Por incrível que pareça, é mais fácil que amigos tragam essas bonecas do exterior do que achá-las aqui. No Brasil, as bonecas negras ainda são tratadas como itens exóticos, de colecionador. Há um gap muito grande”.

Rainha africana

Na Nigéria, a boneca Queen of Africa, criada por um homem que não conseguiu encontrar uma boneca negra para a sobrinha, hoje vende mais do que a Barbie. No Brasil, a situação começa timidamente a mudar. Após a divulgação da pesquisa, a tradicional marca Estrela, em parceria com a Ri Happy e a ONG Fundo Baobá, lançaram a “coleção” Adunni, com três bonecas negras. Elas estão à venda nas lojas Ri Happy por R$ 79,99 (bebê) e R$ 89,99 (boneca “fashion”).

A designer Geórgia Nunes criou a Amora Bonecas há um ano: a cada boneca vendida, uma é doada

Para ajudar as pessoas a encontrarem bonecas negras, a campanha Cadê Nossa Boneca? criou um mapa colaborativo onde é possível marcar pontos de venda (já são quase 200 indicados). Na página da campanha no Facebook, também há uma espécie de catálogo de marcas que produzem as bonecas artesanalmente (cerca de 100 estão cadastradas). “O que a gente quer é que este debate chegue para todo mundo. Se crianças negras podem ter bonecas loiras, por que crianças brancas não podem ter bonecas negras?”, provoca Mylena.

Em Salvador, além da Ka Naombo, outra marca listada no site é a Amora Bonecas, criada há um ano pela designer Geórgia Nunes. Ela também teve a ideia ao procurar bonecas para doação. “Só encontrei uma negra e fiquei com isso na cabeça”. Foi para a máquina de costura, que até então só servia para fazer bainhas, e fez sua primeira boneca, adaptada a partir dos moldes da norueguesa Tilda. Passou a presenteá-la a amigas, até que uma delas foi parar na internet. A partir daí, foram tantos pedidos que Geórgia se viu obrigada a parar de aceitar novas encomendas até março de 2017, quando termina de produzir as que já estão vendidas (custam R$ 80) e as que irão para doação (ela se comprometeu a doar uma boneca para cada brinquedo vendido).

Geórgia trabalha oito horas por dia numa agência de mídias digitais e usa o tempo antes livre para fazer as bonecas. Não pensa em trocar uma coisa pela outra. “Meu foco não é capitalizar. Faço pela questão da representatividade, mesmo, para criar um questionamento. Outro dia, uma cliente falou que ia presentear a amiga com a boneca, para ‘causar polêmica’. É isso!”. Ela também faz bonecas brancas, mas, no seu caso, são minoria. “É o inverso do que se vê por aí”.

Na Metida Besta, as bonecas seguem as proporções dos desenhos das crianças

No dia primeiro de dezembro, a cantora baiana Larissa Luz lançou o clipe da música Bonecas pretas, uma das faixas do disco Território Conquistado. A letra fala em “invadir as vitrines, lojas principais” por “identificação transformadora”. As bonecas que aparecem no clipe são da Metida Besta, marca da baiana Mônica Braga. Mônica começou a fazer as bonecas há cerca de 10 anos, quando ainda cursava a faculdade de moda. Procurou sempre criar bonecas mais próximas do modo como as crianças desenham do que as “perfeitinhas”, como a Barbie.

Por isso, algumas das suas bonecas têm pernas finas e compridas, outras têm cabeça quadrada. Algumas têm olhinhos puxados, outras são negras. Atualmente, a maioria das bonecas que Mônica vende em Salvador – na Somos, loja colaborativa no Shopping da Bahia, e também por encomenda – são negras (custam entre R$ 50 e R$ 80). “Sempre pensei que as bonecas tinham que ser como nós somos, misturadas, para que a criança saiba que existe todo tipo de pele”.

Onde encontrar

Cadê nossa boneca? - cadenossaboneca.org​

Amora Bonecas - amorabonecas.com.br

Ka Naombo - 99160-0815/98784-5846 facebook.com/kanaombo.silva

Metida Besta - facebook.com/MetidaBesta

