Diversidade e tradição na Muito de domingo

Especialista em gêneros e diretor do Centro de Pesquisa Feminista na Universidade do Sul da Califórnia, o norte-americano Jack Hallberstam nasceu Judith, mas optou pela identidade masculina. Em uma conversa com o repórter Pedro Fernandes, ele fala sobre as origens e o combate à homofobia; a força, muitas vezes negativa, do money pink e os debates contemporâneos sobre diversidade sexual em todo o planeta. Também na edição deste domingo, a repórter Cássia Candra mergulha na história da Rua Ruy Barbosa, no centro da cidade, com seus personagens, insegurança e decadência, em um misto de crônica e reportagem. Muito traz ainda moda, culinária, turismo e a música de Lucas Santtana, que lança CD no Pelourinho, na análise do jornalista Francisco Castro Jr.

adblock ativo