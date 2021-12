O linho destaca a nobreza, a elegância e remete ao tecido de algodão cru utilizado nas roupas usadas pelos escravos. Os búzios – que já foram utilizados como dinheiro, o owó para o povo iorubano – têm ligação direta com as religiões de matrizes africanas, onde são utilizados nos jogos divinatórios com o intuito de obter orientação, esclarecimento e traçar caminhos.

Os ícones em destaque na coleção "Todos os Búzios" integram a identidade da Negrif, que completa 18 anos de trajetória em 2018, valorizando a herança ancestral em sua assinatura. Nesta produção, a estilista Madá Negrif mantém as estampas exclusivas de inspiração africana – característica forte da marca – associadas ao elemento que dá nome ao novo trabalho, que aparece impresso ao tecido ou aplicado em sua forma natural, além dos bordados em linha de algodão em alguns looks.

Ao todo, são 25 vestidos únicos que expressam a nova fase da marca soteropolitana apresentados em ensaio realizado no histórico parque gráfico do Grupo A TARDE.

Dignidade ancestral na coleção 'Todos os Búzios', da marca Negrif | Foto: Divulgação/ATarde

