Dieta assim fica fácil

A chef autodidata Karine Poggio exercia advocacia há dez anos, quando abriu, em 2015, a Marmitaria delivery. Os pratos são exclusivos para cada cliente, de acordo com sua dieta. Desde janeiro, o negócio cresceu e passou a funcionar em um ponto fixo na Barra. Com a mudança, Karine manteve o nome e o conceito de comida “saudável, gostosa e bonita”.

O menu do almoço (R$ 35 a R$ 50, porção individual) é diário, com duas opções de entrada e três pratos principais, sendo um vegetariano/vegano. A escolha é feita a partir dos ingredientes mais frescos no estoque. Durante a tarde, são servidos lanches sem glúten e, a maioria deles, sem lactose. Os mais comuns nas prateleiras são o quiche (R$ 15, fatia, R$ 22, inteiro) e bolo (R$ 6, simples, R$ 12, especiais). No fim da tarde, é servida sopa com torradas (R$ 18).

Dentre as sobremesas está o carro-chefe da casa – minitorta com massa de tâmara e amêndoa e recheio de ganache de chocolate 80%. Refrigerantes são proibidos, mas não faltam opções. Tem suco (R$ 8 a R$ 15), cappuccino com leite de castanhas (R$ 8,50), vinhos em taça (R$ 18 a R$ 25) e garrafa (R$ 80) e espumantes (R$ 70 a R$ 120). Aos sábados, é servido um cardápio para brunch, com petiscos e drinks. A cesta de pães funcionais é R$ 26, os ovos caipiras vão de R$ 5 a R$ 11 e a crepioca custa R$ 16.

A partir deste mês, no dia 24, a Marmitaria realizará jantares ao fim de cada mês. A estreia, um jantar harmonizado com a Decanter Vinhos, começa às 19h. Sinta-se convidado(a).

Destaque Muito saborosa, a comida agrada até quem não é chegado a uma dieta saudável. Para equilibrar o salgado, os doces (nada enjoativos) caem super bem

Marmitaria Light e gourmet Rua Marquês de Caravelas, 358 – Barra. De segunda a sexta, das 12h às 19h; sábado, das 10h às 16h. Delivery e encomendas: 9 9181-0669. @marmitarialightegourmet

