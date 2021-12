Didier Sustrac: "O mundo inteiro vive hoje uma crise da palavra"

Cantor, compositor, escritor e pesquisador, o francês Didier Sustrac, 56, pretende redescobrir o Brasil, idealizado através do olhar estrangeiro, e revisitar a Bahia clássica em seu novo trabalho. Conhecido como uma espécie de embaixador da bossa-nova na França, Didier segue os passos do conterrâneo Pierre Barouh, ao consolidar a ligação anímica entre as culturas musicais francesa e brasileira. Foi Barouh, vale lembrar, o responsável por abrir as portas para Baden Powell em Paris. Um intercâmbio que começou a ser desenhado com Dans Mon Île, música de Henri Salvador, ícone da bossa-nova francesa. Previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2017, o álbum Ostende Bossa alavanca também a estreia de Didier no gênero romance adulto, com Je Hais Les DJ (Eu Odeio DJ), reflexão ficcional sobre seu processo criativo, com observações sobre o mercado fonográfico e que chega às lojas junto com o disco. Em sua carreira, não podem ser esquecidas as canções feitas com Chico Buarque e Claude Nougaro, duos inéditos compostos por Didier: Ça sert à quoi (De que serve tudo isso?) e Cogne (Soco). Nesta entrevista, exclusiva para Muito, ele fala sobre afrossambas, bossa-nova, política e sobre a relação próxima com Chico, com quem retomará a parceria no filme de animação Graine l’enfante de la lune, uma produção conjunta da França, do Canadá e do Brasil. Por aqui, a animação – em fase de captação de recursos – está sob os cuidados da Conspiração Filmes.

Em 2017, o senhor vai lançar o CD Ostende Bossa e completa duas décadas de contato com a Bahia. É apenas coincidência a versão ímpar de Samba da bênção, com parceiros tão emblemáticos como Pierre Barouh e Philippe Baden Powell?

Confesso que não pensei em todas as datas e em tudo isso. Apenas segui a minha inspiração. Se pudesse dar um discurso ao divino, diria que é uma sincronicidade incógnita.

Ostende é a maior cidade litorânea da costa belga banhada pelo Mar do Norte, não? Por que Ostende Bossa?

Ostende é, sobretudo, uma praia, uma cidade quase no fim do mundo, um lugar onde posso parar e ter as reflexões que um homem costuma ter aos 50 anos.

O que ficou de memória da Bahia?

Conheci Salvador depois que conheci o resto do Brasil. A primeira vez, viajei pela Amazônia, Belém, Recife, morei no Rio... Só fui a Salvador quinze anos depois e foi um choque. A força dos negros, que se encontra espalhada por todo o país, só se sente quando se está em Salvador.

Samba da bênção é um clássico da dupla Vinicius de Moraes/ Baden Powell. Como essa canção entrou em sua vida?

Eu era bem jovem, tinha só uma fita cassete. De um lado, todas as músicas de Um homem, uma mulher, do Claude Lelouch [cineasta francês]. E havia essa canção, numa versão de Pierre Barouh. Foi um choque emocional. Barouh dizia “sou o francês mais brasileiro da França”. Para mim, isso era poesia. Eu me perguntava “o que será ser brasileiro?“.

Barouh ajudou Baden, quando ele chegou a Paris, e fez a versão francesa no Brasil com ele e Vinicius. Claude Lelouch mudou o roteiro para inserir a canção...

Barouh me contou essa história muitas vezes. Quando voltou do Rio, ele levou consigo a adaptação da canção gravada. Lelouch foi buscar ele em Orly [aeroporto de Paris]. No trajeto, pôs a fita. Lelouch se apaixonou e mudou o roteiro.

O filme completa meio século este ano e ganhou até uma versão restaurada.

Vai ficar para sempre. Faz parte da pedra de construção do cinema francês. É como uma estrela no céu.

O selo Saravah, criado por Barouh, também está comemorando 50 anos, não?

Sim. E houve uma celebração aqui, no teatro Trianon, no último dia 20. Barouh não foi apenas embaixador da música brasileira na França, ele foi, sobretudo, um nômade.

Essa música e sua versão, e os afrossambas, assim como as músicas de Caymmi, ajudaram a criar no cenário internacional certa imagem da Bahia, não?

Há um aspecto “tropical” da cultura mestiça, que é a liberdade de aproveitar a vida, e esse sonho pegou Hollywood. Mas ninguém é profeta em seu país. O Brasil não tinha muita confiança em si, estava lutando com seus demônios. A bossa-nova teve que ir para fora para voltar maior, é como se o Brasil precisasse do olhar do mundo para ter confiança.

Nesse sentido, Samba da bênção é quase uma mitologia sobre a Bahia...

É. Porque foi, provavelmente, a primeira música que falou de o Brasil ser branco e negro. Foi o primeiro afrossamba, entende? Quando as canções brasileiras chegaram à América, havia uma sociedade bem quadrada. Por isso, tocou tão forte. O mesmo ocorreu na França. O sucesso dos afrossambas aconteceu por causa de Baden. Ele veio primeiro com a versão do cantor Claude Nougaro de Berimbau (Bidonville).

De algum modo, as culturas brasileira e francesa se interpenetram?

Há tantas semelhanças! Lúcio Costa, que arquitetou Brasília, disse ter sido fortemente influenciado pelo urbanismo francês do século 18. Brasília é uma invenção brasileira, mas tem parentesco intelectual francês.

Chico Buarque, seu parceiro em Ça sert à quoi, acompanhou a ex-presidente Dilma em sua defesa contra o impeachment. O que achou dessa atitude?

Chico, assim como Caetano e Gil, já era envolvido politicamente como artista. Então, para mim, não foi uma surpresa. A diferença é que, antes, todos estariam ao lado dele. Agora, há um mal-estar geral, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Paira uma dúvida sobre as palavras dos artistas, dos intelectuais, dos políticos. Há uma crise da palavra.

Vocês têm planos de novas parcerias?

Sim. Escrevi um filme de animação, um musical. Parte da produção é brasileira, com a Conspiração Filmes. Convidei o Chico para fazer a adaptação das canções.

No Brasil, vivemos sob o fantasma das reformas trabalhistas. Como avalia a situação política hoje na França?

Estamos sob o jugo do establishment europeu. Mas penso que esta seja uma crise global – e que o setor da indústria da música foi atingido antes de todos. A eleição de Trump nos Estados Unidos é, em parte, resultado dessa crise. Na Europa, não há uma reflexão sobre o lugar do homem na economia, e vamos caminhar direto para votar em Le Pen [Marine, filha de Jean-Marie Le Pen, fundador do partido de extrema-direita Frente Nacional e candidata às eleições em 2017]. O que é novo hoje é que mesmo a polícia está fazendo manifestações na rua. Ninguém encontra o seu lugar na sociedade.

Um diferencial em sua carreira é o fato de ser também escritor. Como nasceu o seu novo romance, Odeio DJ? O senhor realmente odeia a música eletrônica?

O romance nasceu com o disco Ostende Bossa. Eu queria dar uma oportunidade ao público de entrar no universo do disco, no meu mundo. Pensei em escrever dez ou vinte páginas. Acabei com 220. A trama mistura ficção e realidade. O personagem vai a Ostende em busca de um estúdio, em busca de Baden Powell, e acaba envolvido com um DJ mafioso que vende shows dizendo que são da Beyoncé, porque ele tem uma menina que se parece com ela. Mas o DJ é apenas uma metáfora. Representa, e resume, a pobreza da cultura da canção na contemporaneidade. Eu não odeio a música eletrônica. Mas o processo de pegar algumas as músicas e passar num liquidificador é algo sem verdade, uma coisa, assim, sem alma.

O que o senhor achou da escolha de Bob Dylan, um músico, para o Nobel de Literatura deste ano?

Para mim, a escolha do Bob Dylan para receber o Nobel de Literatura foi uma boa novidade. Confesso que fique superfeliz por ele, e acho bem normal, sabe? Até que enfim, eu pensei assim, até que enfim.

Em 2007, o seu livro para crianças, Silêncio, o rei poderia te ouvir, recebeu um prêmio de educação infantil. Como é a sua relação com este mercado?

Minha aproximação com o universo infantil se deu pelo fato de esta ser uma linguagem, e um gênero, muito próxima da poesia. E eu gosto dessa forma de escrever. É uma coisa realmente fantástica, porque você penetra em dois mundos – o mundo do sonho e o mundo da realidade. E, muitas vezes, eles se misturam. O fato de estar na fronteira entre a música e a literatura é algo que me agrada bastante. Gosto de escrever para crianças. Mas tenho também o projeto de fazer um livro que seja voltado para os meninos e as meninas que persistem no coração dos adultos. Esse é o grande desafio, porque essa criança que eu quero pegar, que eu desejo alcançar, é muito mais difícil de ser tocada.

O senhor falou sobre um filme de animação. Em que estágio de produção está este filme, o Graine l’enfante de la lune?

Bom, o primeiro estágio foi o de buscar alguns parceiros. A DFP na França, a Mediabiz no Canadá, e a Conspiração Filmes no Brasil. Depois de fazer um teaser e os tratamentos do roteiro – fizemos doze versões –, partimos para o financiamento. Infelizmente, os patrocinadores não gostaram de tudo, essa é a verdade, e tivemos então que adaptar o roteiro de novo. O orçamento gira em torno de seis milhões de euros, não é muito para uma animação, é um orçamento considerado “médio”.

O senhor foi, recentemente, um dos destaques em dois episódios, em Paris, do programa Rua das Pretas, do Pierre Aderne, que é exibido pelo Canal Brasil. O que achou do formato do programa?

O formato é muito interessante. Trata-se de uma televisão diferente, feita de forma mais intimista, que não tem essa coisa agressiva e extremamente mercantil. Ninguém tem nada ali para vender, e isso é bom. O programa traz apenas arte e propõe um roteiro itinerante, essa coisa de ser vagabundo, de estar em Roma, depois em Paris, depois em Varsóvia. O que nos move ali é a curiosidade e o amor pela arte.

Quais são os artistas brasileiros que estão presentes hoje em sua playlist de trocas musicais?

Lenine, Márcio Faraco, Chico César, Badi Assad, Duofel e Luiz Brasil, fiel companheiro de Caetano Veloso.

O senhor sabia que Baden Powell, ao fim da vida, tornou-se evangélico? Não pronunciou mais a palavra “saravá” e tentou apagar tudo o que havia aprendido sobre o candomblé.

Não, não sabia. Vejo esse fato como uma atitude contraditória com o passado lindo dele. Mas, os grandes talentos, os gênios, têm muitas idiossincrasias.

