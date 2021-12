Diário Amazônico

A cultura popular do Brasil presente nas comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira ganha um relato de viagem feito pela médica e pesquisadora Helenita Monte de Hollanda

Parto de Salvador para Manaus após meses de conversa com o comando militar do Amazonas, que acolheu o meu pedido para realizar um percurso no universo ameríndio. Logo estarei em São Gabriel da Cachoeira, terceiro maior município do Brasil em extensão territorial - depois de Altamira (PA) e Barcelos (AM) - e onde está o maior número de etnias agrupadas em um mesmo território: 23. Médica por ofício e pesquisadora professa e itinerante da cultura popular brasileira, estou habituada a andanças neste trabalho sem fim de recolha do que há de original ou remanescente em territórios de identidades culturais há mais de 20 anos. Essa viagem é grande demais. Remota, cara, desconhecida...

As 76 horas no barco Genesis VI, que me leva de Manaus ao meu destino por mais de 800 quilômetros para as fronteiras com a Colômbia e a Venezuela, entrarão, sem dúvida, nos momentos mais importantes da minha história e do meu trabalho. Na embarcação de três andares que deveria acomodar 120 pessoas aglomeram-se cerca de 300 passageiros, quase todos índios. Na convivência com eles, entre as tramas formadas pelas redes organizadas para otimizar espaço, inicio verdadeiramente a viagem que não terá fim.

Saio de casa para encostar no mundo indígena. Parto com o coração aos pulos, a mente inquieta, um bloco de notas onde escrevo listas e recomendações como "não esquecer", "observar", "procurar". Encontro nos índios, com seu modo calmo, o falar raro e baixo, quase silente, companheiros de viagem que me dão as primeiras lições. Gestual pobre, caminhar lento - um povo irmão de raça diversa em suas variedades étnicas, manifestas ou diluídas pelo contato. Gente que se revela e se mostra melancólica em longos momentos, mirando um horizonte que eu não alcanço.

Ocupamo-nos em conversas amigáveis. Eles contam onde e como vivem, a língua que falam (além do português, o município de São Gabriel tem três idiomas oficiais, indígenas - nhengatu, tukano e baniwa), algumas histórias dos seus povos e a vida real e imediata, com as dificuldades práticas do dia a dia, tanto nas comunidades e tribos quanto na cidade.

Aporto em Camanaus, onde as pedras do rio Negro já não permitem a navegação em barcos do porte do nosso Genesis. O calor das onze da manhã de uma segunda-

-feira de janeiro é o abraço de boas-vindas. Desembarco já entre novos e queridos amigos, que acompanharão o meu percurso no Amazonas e, alguns, pela vida afora.

Civilização

Esperada no quartel da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, sou recebida com uma cortesia que não achava ser própria do comportamento militar pelo general Antônio Barros, pelo coronel Júlio Tavares e pelo major Marcelo Pontes. Colocados a par das minhas pretensões, eles me advertem quanto à grandeza do que vou encontrar e juntos fazemos uma agenda para os próximos 15 dias. Assim, munida de um "plano de ação", inicio, já na chegada, a série de entrevistas, filmagens e fotografias que irão compor o meu registro do viver ameríndio em região amazônica. E vou em busca da diversidade que logo se revela.

Nas etnias entre as quais transito - baniwa, oyê, tukano, daw, desana, kuripako, baré, hupda, tariano e yanomami (essa última, apenas um contato ligeiro) - percebo variedade cultural e também no que tange à especialização no trabalho. Uns são mais dedicados a cestaria; outros, ao fabrico de canoas e diferentes utensílios e artefatos, de modo que a troca é como conseguem os artigos de suas necessidades.

Atualmente, demandas do contato com a nossa civilização - como a gasolina para o motor do barco - exigem o uso da moeda oficial, de modo que eles vendem também o que produzem. Esse contato que há séculos "civilizou" o povo indígena fez dele povo brasileiro no sentido de uma cidadania legítima. Trouxe-o para uma vida civil que tem produzido deslocamentos de suas aldeias para a sede municipal, onde se demoram em demandas práticas, como cadastramento no INSS e no Bolsa Família.

Assim, veem-se ocupando seus barcos no porto por tempo variável, formando uma espécie de favela ribeirinha onde encontro, com tristeza, a grave realidade do alcoolismo já endêmico entre eles. Vislumbro a influência desse estado de coisas nos casos de suicídio, que têm ocorrido em números alarmantes: segundo o Mapa da Violência de 2014, entre 2008 e 2012 foram registrados 73 deles, sendo 75% entre jovens com menos de 20 anos.

Helenita Monte de Hollanda Diário Amazônico

Ouço de uma índia desana que os homens foram tirados de um buraco primordial, um por um, uma etnia de cada vez. Em outra versão, uma enorme cobra teria trazido do centro do Brasil homens de todas as etnias e os espalhou por todos os lugares.

Eles não têm medo da morte, mas do morto. Só depois de bem vivido o luto é que o índio começa a cultuar seu ancestral. Pensa que espírito daquele que morreu sente a falta dos vivos e pode chamá-los para a morte. Dependendo da etnia, faz um ou mais rituais para viver esse luto. Alguns choram e dão as costas ao morto, outros tocam fogo na maloca com tudo que tem dentro. Alguns mudam a porta de lugar para que o morto não acerte voltar...

Um cacique conta do sofrimento pela morte do pai e de como chorava diariamente. Em seis meses, chamou o pajé para rezar sua tristeza e construiu com breu um caminho para o pai poder partir. "Então eu disse: ''Vai, paizinho, você precisa ir para a sua morte! Vai, paizinho, para que eu viva'. E ele foi". O cacique não chorou mais. E só de vez em quando lembra do pai.

A tristeza

Porque vou ouvir e registrar, interferindo o mínimo possível, recolho e anoto hábitos e costumes, danças e brincadeiras, contos e lendas, e isolo, com diferenças ora sutis ora marcantes, uma mitologia bem própria em algumas etnias. As origens do mundo e dos homens, o porquê da diversidade étnica, as divindades, a morte e o destino do mundo. Detenho-me no curandeirismo, na pajelança, quando sou apresentada a uma questão tão dramática que o índio teme e frequentemente vive: a tristeza.

Nas entrevistas de pessoas tristes e nos benzimentos e outras artes dos pajés para afastar o mal, detenho o meu foco e faço um primeiro e inesperado recorte para quem pretendia abranger o universo cultural inteiro. Percebo que será a partir deste dado que me debruçarei nessa teorização - a tristeza.

Vejo-a como uma maneira de adoecimento, também um sintoma e, para dizer o mínimo, um grande e temível fator de risco para o desenvolvimento de doenças. O escritor Paulo Prado (1869-1943), autor de Retrato do Brasil - Ensaio sobre a tristeza brasileira, disse uma frase que agora me parece atualíssima: "Numa terra radiosa vive um povo triste". É exatamente o que eu penso ter encontrado nessa experiência amazônica.

A tristeza, antes de ser esboçada em relatos, está na languidez dos olhares perdidos no rio, no pôr do sol, no movimento das águas e que eu já observava desde a viagem no barco. "Para onde olham?". Havia uma menina, ainda longe a adolescência, que passava tempos debruçada na balaustrada a olhar... Eu ficava a vê-la, fotografava, às vezes produzia um barulho, tentava provocar uma reação e ela me sorria tristemente. "Qual o seu horizonte, menina?".

Hora de voltar

Deixo a cidade numa manhã em que o aru (neblina) parece mais intenso, acentuando a gravidade do momento em que me despeço. A experiência em São Gabriel, os banhos no rio Negro, as conversas lentas, as sonoridades novas, os cheiros e sabores, as amizades possíveis, os conhecimentos breves, os horizontes alargados, tudo me permite hoje um olhar diferente sobre a cultura e sobre mim mesma.

Do material recolhido posto em incubadora e acrescido do que trarei das próximas viagens (planejo cinco retornos) virá novo livro e um sonhado documentário sobre a cultura indígena, a sua contribuição à cultura popular brasileira e o viver indígena contemporâneo. Tantas experiências anteriores parecem ter me preparado para viver isto! A maternidade, a orfandade, as investidas intelectuais, os "retiros espirituais", a análise, a psicanálise... e São Gabriel da Cachoeira.

Assim, modificada e unificada, lúcida e inteira, teria a dizer à psicanalista Melanie Klein (1882-1960) que o conhecimento também pode nos levar ao paraíso.

É imperativo o retorno, mas agora, amiga de índios, sei que não há mais impeditivo para o trânsito. As portas abertas me receberão mais uma vez. Já é hora de voltar - o encanto daqui me seduziu, mas os amores de lá me arrebataram.

