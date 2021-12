Desconstrução líquida no "bar-balada"

“Desconstrução” é a ordem nesse “bar-balada” do Rio Vermelho. A palavrinha, que é moda no meio militante, significa romper com padrões estabelecidos. Sabe a caipirinha? No Bombar tem a “caipiwhisky” (R$ 16). Na decoração, feita à mão, foram simuladas infiltrações na parede, cujos canos e eletrodutos ficam propositalmente expostos. Três banheiros são unissex (binarismo de gênero não combina com desconstrução) e um somente feminino. No térreo, um espaço a céu aberto com cadeiras de plástico é como qualquer outro bar, fora a pintura do quadro A Noite Estrelada, de Van Gogh, na porta do depósito de cervejas.

Lá se ouve, baixinho, o som tocado no andar de cima, onde, nas quintas-feiras, se apresentam músicos com projetos experimentais e bandas de jazz. Nas sextas predomina o eletrônico; e nos sábados, pop e funk. Num momento em que ficou na moda experimentar gin, a bebida é o carro-chefe do lugar. Dentre as opções mais vendidas estão o Nº 1, apenas com limão-taiti (R$ 18), seguido pelo Nº 3, de caju com hortelã (R$ 21). A cartela de drinques custa, em média, de R$ 18 a R$ 26, mas pode chegar a R$ 79 na coleção premium.

Quando o assunto é comida, a clássica batata frita é rústica (R$ 21) e os hambúrgueres (R$ 18 a R$ 35) fazem o maior sucesso. Se os preços forem muito salgados para você, pelo menos vai ter música boa e gratuita para dançar.

Bombar R. Canavieiras, 24 – Rio Vermelho, Salvador. Quinta, das 20h às 2h30, sexta e sábado, das 20h às 4h. Fone: (71) 9 9988-0456. Instagram: @bombarrv

Destaque A junção de bar com uma minipista de dança é uma ótima opção para quem quer dançar, conversar “tomando uma” ou ainda para quem deseja os dois em uma só noite. A música é eclética

