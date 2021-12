Desafio aos chefs: chuchu

ENSOPADO DE CHUCHU DA VOVÓ



Receita de Chuca Cardoso



Para um prato



Ingredientes



2 Tomates maduros

1 Chuchu

6 Camarões defumados

1 Ovo de quintal

50 ml de azeite de oliva extra virgem

1 Ramo de manjericão

1/2 Cebola média

Sal



Preparo



Afervente o camarão seco. Reserve. Use a mesma água para cozinhar o chuchu cortado em rodelas, até que fique al dente. Reserve. Bata o tomate (sem água) no liquidificador. Bata a cebola e leve ao fogo, no azeite, acrescente o tomate, o sal e deixe reduzir. Ponha o manjericão nesse molho. Enquanto isso, faça, em outra panela, um ovo com gema mole (pincele azeite na frigideira para o ovo não grudar). Monte em um prato os chuchus, cubra com o molho, ponha um camarão sobre cada rodela e o ovo, no centro.

adblock ativo