Depois da feira, a baía e o bar

A Feira de São Joaquim é, desde sempre, um desses lugares mais orgânicos de Salvador. Onde se encontra tempero, bicho, gente, santo, barro. Por lá circula quem nunca aprendeu a gostar de supermercado, o chef do restaurante chique e o turista que desdenha do cartão-postal. É comum ver o visitante surpreso ao lembrar que atrás da feira, agora reformada, exibe-se a Baía de Todos-os-Santos, ao final de um corredor feito de casas de artigos religiosos e bancas de fruta e farinha.

São três botecos, que servem às mesas numa pequena orla, de onde se veem os navios ancorados de perto e Humaitá ou Itaparica de longe. O Pôr do Sol da Diva é o mais novo dos três barzinhos, com 15 anos de feira. Antes de chegar ali, Diva da Silva Lobato, 59, “trabalhava na cozinha dos outros”. Foram diversos restaurantes, entre Itaigara, Rio Vermelho, Retiro, Roma e Uruguai, até que ela decidisse assumir o próprio negócio, certa de que aprendeu olhando e fazendo, mas que o principal nasceu sabendo. “Já vim com meu dom”.

Diva serve comida caseira, dividindo o cardápio pelos dias da semana. Tem cozido, carne de panela, moqueca de arraia, sarapatel, feijoada e caruru, em versões comercial (entre R$ 20 e R$ 36) ou PF (R$ 15). Nós comemos um prato feito de carne assada com feijão, arroz e farinha. A única coisa ruim é o som alto dos três bares. De barulho, já basta a feira. Para tomar uma cervejinha esperando o sol ir embora, como sugere o nome do lugar, a dica é pedir de tira-gosto um frango assado na brasa ou uma pititinga.

Pôr do Sol da Diva Feira de São Joaquim. Avenida Frederico Pontes, s/n, Comércio. De segunda a sábado, das 5h às 19h e, domingo, das 5h às 15h.

Destaque A vista, sem dúvida. Botecar no fundo da feira com aquele tanto de mar, sem estar na praia, é uma experiência simples, mas deliciosa. Aos que gostam de chegar cedo, cinco da manhã já está aberto.

