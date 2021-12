Dentro da viagem

Lembro quando me dei conta do quanto estava longe da capital. Foi em Ituberá, já no quinto dia de viagem, observando seu Cícero, 87, dono do bar mais velho da cidade, subir uma ladeira com a Tocha Olímpica na mão, em direção a um púlpito montado na igreja matriz. O que isolava aquele senhor da multidão, que o aplaudia e filmava com seus smartphones, era um corredor humano, feito por alunos de uma escola municipal.

Ao fundo, entre o sol forte do litoral baiano e o tosco calçamento de pedras da rua, um mosaico de crianças, cada uma com o uniforme de um esporte. O que me trouxe de volta à realidade foi um cachorro de rua, que rompeu o bloqueio e começou a correr atrás de Seu Cícero.

Do quinto dia de viagem, em Ituberá, volto ao quarto, em Floresta Azul. Em meio à pressa de chegar logo e não perder o Tour da Tocha por ali, parei para observar uma jovem que se equilibrava sobre a mureta da ponte de entrada da cidade. Sorriso aberto, mão na cintura. Ela e outras cinco garotas, todas vestidas como gregas.

Quinze minutos mais tarde, lá estava ela. Mesmo lugar, mesma pose. Decidi testar sua determinação. "Não tá doendo ficar aí assim, não?", perguntei. "Tá", disse entre os dentes, tentando rir e mexendo o mínimo possível o corpo. "Qual é seu nome?", perguntei. "Eatriz", respondeu, comendo o 'B' para não desfazer o sorriso. "Então, Beatriz, não pode sair dessa posição nem para dar entrevista?", insisti. "Agora não. Meu professor não deixa".

Entrar no mapa

Conversando com o professor, entendi. Beatriz, 16, e as outras cinco adolescentes, foram selecionadas para fazer o papel de estátuas gregas na passagem da Tocha Olímpica por Floresta Azul. A cidade do sul baiano, nas margens da BR-415 e a 50 km de Itabuna, tem 14 mil habitantes - contando aí a sua zona rural. Na malha urbana, o município não tem mais de 10 mil pessoas. Sonhando com as passarelas, as meninas viam ali uma chance de brilhar, mostrar o trabalho, entrar no mapa. Para quem assistia, era um enorme espanto.

Espanto até para quem mora em Floresta Azul. Alguns só passaram a acreditar que o evento estava acontecendo ali, na frente das suas casas, quando viram o revezamento. É que correu um boato, plantado por opositores da prefeita, de que a passagem da tocha na cidade seria mentira, estratégia para a reeleição. "Tá vendo aí, vocês que duvidaram?", gritava um senhor raivoso, enfiando o dedo no rosto dos amigos que observavam, boquiabertos.

Algo diferente aconteceu naquele mesmo dia, poucas horas antes, em Itambé, cidade do sudoeste a 60 km de Conquista. A passagem da Tocha nas ruas estreitas, calçadas por pedras e cercadas de pequenos casebres, foi pacífica e silenciosa. Ninguém queria correr. Idosos e crianças podiam caminhar a poucos metros do símbolo olímpico. Uma senhora assistia a tudo dando 'tchauzinhos' da janela de sua casa. O fotógrafo Raul Spinassé perguntou o que estava sentindo: "É Jesus, meu filho", respondeu. "Eu acredito muito em Jesus".

"Como assim?", ficamos nos perguntando. Foi preciso um padre fechar o cortejo, um pouco mais à frente, em direção a uma igreja, para que a gente, enfim, percebesse: em Itambé, cidade de 20 mil habitantes, aquilo era uma procissão.

O menor lugar do mundo, por Juliana Lisboa

O sertão demora a se apresentar. Eu esperava sentir na pele o sol ardendo, ver a vegetação rasteira, a paisagem amarelada, o clima seco. Mas fui recebida por uma frente fria, que me acompanhou até o final do segundo dia, como se quisesse ter certeza de que eu já estava livre dos preconceitos. É que o sertão se mostra é nos detalhes, e aos poucos.

Primeiro, a carne vermelha - do café ao jantar. O cuscuz de milho, tão difícil de achar bem feito na capital, a farinha, que acompanha absolutamente tudo. Depois, vem o sotaque cantado, que sobe um tom a cada vez que a gente se aproxima de Paulo Afonso. E, por fim, a relação com o São Francisco, esse mar de água doce.

A passagem da Tocha Olímpica pela Bahia - com direito a pequena invasão em cidades pernambucanas - revela as nuances de cada lugar: Riachão do Jacuípe, Juazeiro, Lagoa Grande, Paulo Afonso -- onde comi a melhor tilápia da vida -- e Orocó. Essa última resume bem toda esta viagem. Cidade que quase ninguém conhece, praticamente perdida no mapa, apenas 14 mil habitantes e a 569 quilômetros de Recife. Reza a lenda que nos montes que circulam o pequeno município (são 554,7 m² de área) existem diversas jazidas de ouro, nunca descobertas - o que justifica o nome inusitado. O povo, no entanto, parece não se importar com o fato de a fartura econômica ficar apenas no folclore.

Uma das grandes tradições da região são os vaqueiros -- todos vestido a caráter com chapéu e colete de couro, botas e gibão. Mesmo José Joaquim de Oliveira, 60, que após 18 anos desistiu da profissão após perder um olho, fala com orgulho da lida. "Representamos a cultura nordestina", disse. "O vaqueiro é o sertão". Em Orocó, bandinhas das escolas invadiram alegremente as ruas e um palco, montado pela prefeitura no centro da praça, representou oficialmente o evento. Até a imprensa virou celebridade, tirando fotos com os moradores. E foi assim que conheci Jaqueline Costa e Wennyo Sousa.

Dia de Glória

Depois do revezamento, Jaqueline me procurou, com o filho de quatro meses nos braços. Queria sugerir uma entrevista com o marido, Wenyo, um dos condutores da tocha. Resisti, mas ela me convenceu ao contar a história do rapaz, que mal conseguia andar e virou atleta amador.

Geógrafo e estudante de educação física, Wenyo mora a 240 quilômetros de Orocó, numa cidade chamada Araripina. O desafio para viver seu dia de glória seria conseguir vencer os trechos ruins da estrada e chegar a tempo. Foram duas horas parados com o carro pifado. Um sufoco. "Se não consertasse, acho que ele iria correndo", ela diz entre risos. Não duvido.

