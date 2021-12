Dentista constrói casas para passarinhos e quer espalhar a ideia pela cidade

Quando criança, o dentista Tacilo Santana, 41, e a família criavam passarinhos em gaiolas. Ele não gostava muito – amava os passarinhos, como diz, mas detestava as gaiolas. Naquela época, já sabia que o lugar deles era o mundo inteiro. “Minha mãe sempre foi contra. A gente gostava muito deles, dava a melhor ração, tinha muito cuidado. Com o tempo, a gente parou de criar”.

Nascido e crescido em Cruz das Almas, no interior da Bahia, Tacilo se habituou ao canto dos pássaros. A orquestra começa de manhã cedinho e segue tarde adentro. E a gente fala do canto das aves livres, não das de estimação. “É bem diferente, não é uma canção triste. A pessoa que cria um pássaro acha que está dando amor, não tem má intenção, mas é uma agressão, porque tira a liberdade, que é o que temos de mais precioso”.

Só que, como qualquer bicho, passarinho tem fome e vai atrás de comida. Tacilo decidiu construir um primeiro poleiro quando a fonte de alimento se tornou a figueira do quintal da mãe dele, ainda lá em Cruz das Almas.

“A gente recebia muitas visitas de pássaros. É claro que eles comiam os figos, são uma delícia. Falei com minha mãe: se a gente deixar uma fruta para eles, uma banana, será que não dão sossego aos seus figos?”. Funcionou. “Além de ela comer mais figos, a gente começou a desenvolver uma relação com eles, que querem dialogar com a gente”.

Desse dia em diante, não parou mais. Amigos e familiares começaram a fazer encomendas. “Quem não quer ter um animal bonito, colorido e que canta por perto?”. Para Tacilo, até mesmo os passarinhos começaram a se mostrar gratos. “Eu falo português com eles, e eles falam passarinhês comigo. Olham para mim e falam: essa fruta está uma delícia! Eles ficam amarradões”, brinca. Fez tanta amizade com um tangará que o visitava todas as manhãs, que ganhou o apelido de “tanga”. “Eu chamava e ele vinha”.

Tacilo constrói os poleiros com objetos que encontra por aí. Telhas, galhos, pratos e panelas de cerâmica. Nisso, conta ele, já fez centenas, tantos que nem consegue contar. “Eu sou meio catador, meio dentista nas horas vagas. Você não sabe a quantidade de coisa em bom estado que as pessoas jogam fora”. Até madeira de lei ele já achou na rua. Insistiu que a dona não jogasse fora, mas não adiantou. Sorte a nossa: virou casa de passarinho.

Ele já tentou espalhar a ideia pelas praças da cidade, o que não deu muito certo. “Quando chego lá para ver, vejo que tiraram”. Montou uma parceria com um mercado em Lauro de Freitas, onde vive, que passou a cuidar dos passarinhos que voavam por ali. Todos os dias, funcionários deixam frutas no poleiro e, em agradecimento, vem a cantoria. “O que me deixa mais feliz é ver que alguém está colocando frutas, está dando continuidade a isso”. Também se juntou a uma escola da cidade, ensinou crianças a construir os próprios poleiros e os instalou na Praça das Orquídeas, também em Lauro de Freitas. “A escola prometeu tomar conta”, diz ele.

A arquiteta Aila Ribeiro, namorada de Tacilo, passou a ajudá-lo a embelezar um pouquinho mais os restaurantes de passarinho. “Quando levamos os poleiros para uma reunião com arquitetos amigos, não sobrou nenhum, todos entenderam seu propósito e logo quiseram. Hoje, todos são encantados com seus poleiros”, conta ela. As peças estão à venda na Coreto Store, loja de artesanato que organiza a feira Coreto Hype. Tacilo começou a expor nas feiras no início do ano passado.

Preço

O dentista conta que nunca pensou em comercializar o que produz. Faz mais por gosto, nos finais de semana, quando tem tempo. Não sabe nem dar preço. “O meu sonho é que em todo apartamento tenha um poleiro e trazer os passarinhos ao nosso convívio. É uma companhia que muda vidas, que ensina”.

Outro sonho é levar a ideia para comunidades e ensinar aos moradores como construir poleiros para a venda. “Pode ser uma fonte de renda de alguém. Queria estar em todas as comunidades, mas ainda não posso porque teria um custo para mim, precisaria de um incentivo. Queria ver cada vez mais pássaros na cidade, como uma forma de resistência no espaço urbano”.

Para Tacilo, assim como a gente, os animais merecem um lugar seguro para comer. Cada pouso de passarinho deixa sementes, gera vida, alimenta a natureza. “Um ser de pena, voador, colorido, cantador e que movimenta a natureza. É o nosso sonho de Ícaro”.

adblock ativo