Denise Ribeiro: "O principal fator de acidente de trânsito é o fator humano"

Uma pessoa morre a cada 15 minutos em um acidente de trânsito no Brasil. Foram mais de 34 mil vítimas fatais em 2017, de acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Apesar deste cenário aterrador, Jair Bolsonaro (PSL) já propôs aumentar a pontuação máxima da carteira de motorista, eliminar a exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais e até acabar com as multas caso as crianças não sejam transportadas em cadeirinhas. As alterações presentes no projeto de lei apresentado pelo presidente ainda não foram analisadas pelo Congresso, mas uma outra medida acalentada por Bolsonaro já foi posta em prática: o fim dos radares móveis nas rodovias federais. Para a pesquisadora baiana Denise Ribeiro, que começou a se interessar pelas questões relacionadas ao trânsito quando ainda era estudante de engenharia civil, no final da década de 1970, a decisão é “bem preocupante”. “Tirar o radar achando que as pessoas de alguma forma vão estar sabendo quais são os seus deveres, isso infelizmente ainda não acontece”, diz. Professora do Departamento de Engenharia de Transporte e Geodésia da Universidade Federal da Bahia, ela defende que, para além de intensificar a fiscalização, é preciso investir na formação dos condutores, em todos os níveis escolares, do ensino fundamental ao universitário. E não de forma lúdica, como se fosse “uma brincadeirinha”, mas de um jeito sério. “A questão comportamental é o fator que mais mata. É o grau de risco a que as pessoas se permitem”.

Os radares móveis foram retirados das rodovias federais há poucas semanas. Que tipo de consequências a senhora acredita que essa medida possa ter para a segurança dos motoristas?

Uma coisa que é bom entender neste primeiro momento é que o trânsito lida com três pilares. O primeiro é a própria engenharia de tráfego. O segundo pilar é a fiscalização. E o terceiro é a educação no trânsito. Todos os três são igualmente importantes, mas eu diria que, nesse aspecto do radar, a fiscalização fica bem fragilizada. Os condutores que sabem a posição exata dos radares fixos vão pegar uma velocidade excessiva depois de passar por eles. Então, em termos de segurança de trânsito, é bem preocupante.

A justificativa para a medida publicada no Diário Oficial é que é preciso “evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade”. Os radares móveis, de fato, não estão tão vinculados a este caráter educativo. Como a senhora responde a esses argumentos?

O principal fator de acidente de trânsito é o fator humano. É o comportamento das pessoas. Então, dentro desse aspecto, se as atitudes das pessoas fossem condizentes ao respeito às leis de trânsito, era até possível a gente pensar nessa possibilidade. Mas essa questão de tirar o radar achando que as pessoas de alguma forma vão estar sabendo quais são os seus deveres, isso infelizmente ainda não acontece.

A Polícia Rodoviária Federal fez um relatório que mostra que nos locais onde tem radar houve uma redução expressiva de acidentes A Polícia Rodoviária Federal fez um relatório que mostra que nos locais onde tem radar houve uma redução expressiva de acidentes

Algo que o presidente Bolsonaro fala muito é sobre a “indústria das multas”, um suposto excesso de punição. O que a senhora pensa disso?

Digo sempre que as multas existem porque as pessoas cometem a infração. Se as pessoas não cometessem a infração, as multas não iriam existir. Eu mesma fico muito chateada quando recebo uma multa, quando ultrapasso a velocidade em determinado local. Eu gostaria de não ter nenhum tipo de infração, mas até a gente que lida com o trânsito, que pesquisa, acaba também cometendo algumas pequenas infrações. Mas eu não vou reclamar essa multa, porque sei que fiz coisa errada.

Nós estávamos falando dos radares móveis, mas Bolsonaro também pretende impedir a contratação de novos radares fixos. Uma juíza do Distrito Federal proibiu a suspensão. Ele acredita que podemos confiar nos motoristas, porque eles não seriam “otários”, nas palavras do presidente, de entrar em curvas em alta velocidade. Mas se a gente pensar que o Brasil segue sendo um dos países onde mais se morre no trânsito no mundo, esse tipo de correlação não parece fazer muito sentido.

Você imagine, falando até um pouco da geometria das vias... A gente pode dizer que começou a ter normas e regras de parâmetros geométricos a partir de 1950. Ou seja, antes as vias, as rodovias, eram construídas sem ter um parâmetro geométrico de curvas, de declividade, de aclives, de forma adequada. Então, não é à toa que se estabelecem limites de velocidades nas vias. Quando se aproxima de algumas curvas, essa velocidade reduz mais ainda. É claro que o cidadão comum não sabe disso. Então a gente não pode se dar ao luxo de retirar um equipamento tão importante como o radar. A Polícia Rodoviária Federal fez um relatório que mostra que nos locais onde tem radar houve uma redução expressiva de acidentes.

As mortes no trânsito em Salvador caíram 51% em cinco anos. A cidade atingiu a meta estabelecida pela ONU três anos antes do prazo estabelecido. A que a senhora atribui essa queda?

Faço parte do comitê do Programa Vida no Trânsito, que reúne várias organizações. A meta estabelecida pela Década de Ação pela Segurança no Trânsito da ONU foi justamente reduzir mortes até 50%. As ações do comitê estão ficando cada vez mais efetivas. A primeira coisa foi a qualificação do banco de dados. Antes, a Transalvador pegava os dados isoladamente, a Secretaria da Saúde também pegava os dados isoladamente, e hoje existe um cruzamento de informações. Então, isso sem dúvida deu uma confiabilidade e uma qualidade em termos de banco de dados. Esse aspecto foi importante até para não existirem dúvidas. Agora, sobre as ações efetivas, houve por exemplo a redução de velocidade em algumas vias.

E que os motoristas reclamam tanto...

Reclamam, mas é algo extremamente necessário. E isso aconteceu no Rio Vermelho, em Itapuã... Houve uma redução significativa também de acidentes com pedestres. Antes, havia poucas faixas elevadas para travessia de pedestres, e hoje elas estão em várias vias importantes. Então, não tem jeito, o condutor tem que diminuir a velocidade. E aí dá tempo de o pedestre atravessar, de o condutor enxergar o pedestre... Diria que houve uma melhora também na infraestrutura cicloviária, apesar de ainda ser frágil. Precisa melhorar muito aqui em Salvador, porque não é só botar aquela via, ela tem de ser implantada de forma tecnicamente satisfatória. Às vezes, nem dá para ter a infraestrutura, mas que se faça uma gestão onde os condutores dos veículos saibam que ali passam bicicletas. Ou seja, o respeito.

E muitas vezes tem a infraestrutura, a faixa, a ciclovia, e está lá um carro estacionado...

Em cima da faixa, em cima do passeio. Os condutores sabem que não podem estacionar aí, que não devem ultrapassar sinal vermelho... Mas muitas vezes não respeitam o Código de Trânsito.

Hoje a gente fica assim: meu Deus, será que vai ter blitz? Isso faz com que parte dos condutores melhore de alguma forma suas escolhas Hoje a gente fica assim: meu Deus, será que vai ter blitz? Isso faz com que parte dos condutores melhore de alguma forma suas escolhas

Curiosamente, Salvador alcançou esse índice e teve, no ano passado, uma redução de quase um terço das multas aplicadas. Dá para dizer que o comportamento dos motoristas está mudando?

Eu diria que está mais ligado à questão das blitzes. Inclusive, hoje a gente fica assim: meu Deus, será que vai ter blitz? Isso faz com que parte dos condutores melhore de alguma forma seus comportamentos, suas escolhas. Por exemplo, eu tenho certeza de que todo mundo conhece alguém que hoje para ir a uma noitada deixa o carro em casa e vai de Uber, combina com os amigos...

No ano passado, a lei seca completou 10 anos. Nesse período, houve uma redução de 2,4% das mortes. Se a gente comparar a partir de 2012, com a primeira mudança da lei, a queda é de 16,7%, segundo dados do Ministério da Saúde. Como a senhora analisa essa década de implantação da lei? Há ajustes que ainda precisam ser feitos?

Olha, a lei seca começou permitindo um percentual de alcoolemia, mas hoje é zero. Então, acho que em termos da lei, propriamente dita, ela já está rígida. Agora o que precisa é que o trabalho continue sendo feito. Não tem jeito. Tem que ter continuidade, fiscalização. E, junto com isso, a questão da educação. Por exemplo, se a gente for ver, pedestre, ciclista, muito deles não conhecem o Código de Trânsito, porque o Detran [Departamento Estadual de Trânsito] não tem nenhum tipo de controle frente a esses usuários. Um caminho extremamente importante são as escolas, em todos os níveis, do fundamental à universidade, para conscientizar os futuros condutores. Por ser a questão comportamental o principal fator de acidentes, devem existir ações permanentes, continuadas, nas escolas. E tem que ser algo sério, não lúdico. Não pode ser uma brincadeirinha. As pessoas estão morrendo.

Os motociclistas são hoje as maiores vítimas do trânsito no Brasil. Que medidas poderiam ser tomadas pelo poder público para mudar esse quadro?

Bom, tem aquele motociclista que sai de moto e tem aquele que trabalha com a moto. Um estudo que nós temos demonstra que os motociclistas que mais se acidentam são os ‘comuns’, que não usam a moto como equipamento de trabalho. Então, é preciso, de novo, investir em campanhas, na formação desses condutores. A Transalvador atua nesse sentido, mas muitos desses motociclistas ‘comuns’ não frequentam os cursos, porque às vezes nem têm carteira. É outro dado de estudo que nós vimos. E aquele que não tira a carteira não conhece o Código de Trânsito. É um perigo para todo mundo. As questões de trânsito precisam ser tratadas de forma interdisciplinar. Não é só a engenharia de tráfego, não é só a questão da educação, mas tem toda a área médica, que tem que estar diretamente vinculada. A psicologia também tem que estar diretamente atuando nesse aspecto... Porque a questão comportamental é o fator que mais mata. É o grau de risco a que as pessoas se permitem.

Falando em grau de risco, a Organização Mundial da Saúde já diagnosticou que usar o celular aumenta o risco de acidentes em até quatro vezes. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, essa já é a terceira maior causa de mortes por acidentes. Por que as pessoas preferem ignorar essas evidências?

É impressionante. Neste ano, no comitê, nós determinamos três frentes de atuação: a questão da velocidade excessiva; essa junção muito ruim de álcool e direção; e a distração por uso de celular. Precisamos entender esse uso para atuar. E é, de novo, a parte comportamental. Os equipamentos eletrônicos [de fiscalização] têm uma inteligência que já capta se o condutor está ou não usando o celular. Salvador já tem esses equipamentos.

A gente estava falando da questão comportamental, mas ainda há outros problemas, como a qualidade das estradas. Por que elas ainda são tão ruins no Brasil?

É uma questão de gestão, mesmo. Os órgãos precisam acompanhar melhor tanto a construção como a manutenção dessas vias. Porque em termos de editais, de licitação, se você for ver, muitas vezes o edital está lá bonitinho, dizendo quais são os tipos de materiais que devem ser usados. Mas aí o que acontece? A falha já começa na implantação, na construção, e depois, na manutenção. É preciso investir na contratação de profissionais, de engenheiros, que acompanhem essas etapas. Existe um tipo de contrato, que foi criado pelo Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes], e que o órgão estadual também adotou, que determina que a empresa que ganhar para fazer a manutenção da estrada não vai fazer só aquela manutenção e ir embora. Ela vai ter de ficar no mínimo um período. E caso venha a ter algum tipo de defeito, de desgaste antes do período previsto, essa mesma empresa tem que ir lá e fazer o ajuste. É um contrato que avalia o desempenho das empresas. A gente pode ver os efeitos disso mais para frente, se esse tipo de contrato vingar mesmo. Hoje, eu concordo que a gente ainda não sente.

Para além das mortes, acidentes, há esse problema cotidiano dos engarrafamentos, enfrentado por milhões de brasileiros nas grandes cidades. Que medida a senhora acredita que seja mais eficiente para combater esse quadro?

O Brasil tem essa coisa forte do uso do automóvel, muitas vezes sem necessidade. A pessoa vai ali na esquina e pega o automóvel. Aqui em Salvador, a gente vê um metrô maravilhoso e ainda assim ali na via da Paralela muita gente está no engarrafamento, no automóvel. Então, eu diria que um aspecto que tem que estar vinculado a tudo isso que a gente conversou é o planejamento da mobilidade humana. Fiquei encantada com esse termo. Uma mobilidade para as pessoas. As pessoas é que vivem nas cidades, as pessoas é que se deslocam. E elas têm que se deslocar com qualidade e com segurança. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012, diz que a mobilidade urbana tem de priorizar o transporte público e os modos ativos, que são a bicicleta e a pé. Então, a prioridade são esses três usuários no trânsito, os passageiros do transporte público, os ciclistas e os pedestres. A fórmula de a gente tentar reduzir esses congestionamentos é essa.

adblock ativo