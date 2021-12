Delícias no palito

O ambiente é irreverente e a sofrência grita nas caixas de som no esquenta para o show da noite. As mesas dispostas na calçada dão a senha para a paquera, mas é possível ver famílias inteiras por lá. O cardápio, enxuto, é composto basicamente por espetinhos, sempre acompanhados por farofa e molhos especiais (as porções são individuais, mas os preços convidam ao bis, variando entre R$ 7,50 e R$ 11).

Em princípio, as quantidades assustam de tão pequenas, mas podem ser pedidas à vontade (molhos e farofa, tá lá no cardápio). Se quiser algo diferente para complementar, vá num pão de alho – há uma versão turbinada com quatro queijos – ou num queijo coalho (R$ 7, 50, cada um). Mas há outras sugestões, como as batatas bolinhas fritas ou em conserva e o torresmo, que sai com pimenta ou com alho.

Os espetinhos vêm acompanhados por farofa e molhos especiais. Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Não come carne? Tem vegetariano também, vem com brócoli, mini cebola, mini batata e queijo coalho. Fica a dica de que poderíamos ter mais opções, né não? O mesmo se pode dizer sobre as sobremesas – apenas brownie tradicional e bola de sorvete.

A carta de bebidas oferece, além de chope em caneca, log neck, shots de tequila e milk shake, e um mix interessante de drinks exclusivos, que vão do delicioso Easy Marguerita (tequila, sorvete de creme, leite condensado e limão), R$ 22, ao forte Moscow Mule (vodka, chope, gengibre e limão), R$ 16. O pagamento é feito com fichas compradas no caixa, com valores entre R$ 5 e R$ 16. São entregues ao garçom quando os pedidos chegam à mesa. Vale a experiência.

Steaking Espetaria & Drinks Edifício Iana Center (térreo), Avenida Manoel Dias da Silva. De terça a domingo, das 18h à 1 h. 71 3248.9933.

Destaque O espetinho de linguiça de cordeiro (R$ 11) acompanha molho assado de pimenta, farofa e molho de hortelã. As porções são pequenas, mas tanto o molho quanto a farofa podem ser repostos sem custo.

adblock ativo