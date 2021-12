Delícias da Argentina na Pituba

Se não faltam opções para comer pizza em Salvador, bom mesmo seria encontrar alguma novidade. Experimentá-las em novos formatos. Os recheios, por exemplo, poderiam cobrir carne e frango empanados em vez de massas. Pelas bandas da Argentina, a combinação é conhecida nas mesas de casas e restaurantes. Vindo de lá, e morando há quatro anos em Salvador, o cozinheiro Luis Gimenez achou que era hora da cidade ir além do frango à parmegiana e mergulhar na onda das milanesas.

Por isso, inaugurou há um mês o Cachafaz Milanesas y Cervezas, na Pituba. Ali, filés ganham muitas companhias: desde queijo mozarela, parmesão, gorgonzola e brie (R$ 43,90), até molho barbecue, bacon e cebola caramelizada e cebolinha (R$ 39). São mais de 15 opções que vêm com chips de batata doce, purê de abóbora ou salada de folhas verdes.

Na área interna, o espaço é amplo, com cadeiras de madeira ou sofás, e tem iluminação aconchegante. Lá fora, no deck, dá para aproveitar mais à vontade o happy hour. Das 18h às 20h, de segunda a sexta, o Cachafaz investe em mais opções: tem, por exemplo, sanduíche recheado com carne de porco (R$ 29,90) e até tilápia assada com vegetais (R$ 39,90)

Cachafaz Milanesas y Cervezas | Rua Alexandre Herculano, 29 - Pituba. Tel. (71) 3015-2854. Aberto todos os dias, das 11h30 às 23h. Sextas e sábados até à 1h

