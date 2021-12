Deixe Exu passar

Diogo Moncorvo, 21, ainda estranha o prédio em que mora. As grades de vidro, o hall espaçoso, a academia de ginástica. “É um bagulho muito louco”, ele diz. “Uma hora eu estava apertado num apartamento no Centro. Agora, tenho todo esse universo ao redor”. A mudança para o bairro de Jardim Armação é um indício de uma mutação maior e mais profunda. Há pouco mais de um ano, Moncorvo trocou de cenário, de casa e de nome. Desde que lançou a faixa Sulicídio, em 2016, o rapper baiano cravou seu nome público em muitos cantos do Brasil.

Baco Exu do Blues (assim mesmo, mistura de deus grego, orixá africano e ritmo musical) virou sinônimo de alguém capaz de expor os sentimentos latentes, porém ainda não vocalizados, do público. Na música escrita ao lado do pernambucano Diomedes Chinaski, Diogo/Baco pergunta: “Como é que você nunca ouviu falar nos bruxos lendários do Norte?”. E segue: “Meu rap é pipoca, num é bloco”.

A música lançada pelos dois rappers nordestinos foi um aviso para a cena. O Nordeste estava vindo cobrar o seu espaço no hip-hop nacional. “Sulicídio foi muito importante para me apresentar ao rap do Brasil, sobretudo ao público. Foi algo muito forte e até assustador. Sempre escutei que não dá para viver de música, mas comecei a perceber que, sim, dá”, diz Baco, que viu sua agenda de apresentações lotar e o caminho para o seu primeiro álbum ser pavimentado.

Esú, disco lançado há um mês, tem seguido o mesmo caminho de popularidade da faixa Sulicídio. Em resenhas de sites especializados em rap, o trabalho é classificado como “disco do ano”. Algo que Baco aceita e propaga. “Eu procurei fazer um bagulho que eu acredito que nunca foi feito no Brasil, e também que fugisse de ser uma reprodução do que os gringos estão fazendo, um rap branco e rico”.

Esú, que tem identidade visual composta por fotos de Mario Cravo Neto (1947-2009), parece mesmo algo incomum, ao menos para o rap. Reunidas, as dez faixas lembram uma grande foto da Bahia: momentos profanos, momentos de folia, amor, homens, mulheres e crianças negras sobrevivendo nas ruas.

O disco mescla rimas como “sua jaula já não me prende/ Meus ancestrais foram todos vendidos/ Deve ser por isso que meu som vende” e “desde o começo é o mundo contra nós/ Por isso todo ano juram apocalipse/ A lua quer ser preta, preta/ Se pinta no eclipse”, e elas se somam a trechos de outras músicas e cantigas que reverenciam, ao mesmo tempo, as raízes nordestinas e africanas.

Eron Rezende Deixe Exu passar

“Eu trabalhei o álbum para ser uma saga. Uma saga pessoal, mas que também pode ser a saga de quem está ouvindo”, explica Baco. “São três atos: você está bem, encontra algo que te tira do eixo e que te leva à depressão e, ao fim, você consegue sair disso. O importante é saber que a depressão e a vitória andam juntos, assim como o céu e o inferno. Quando você encontra esse ponto de coexistir é que você se mostra onipotente. A ideia é que quem ouça o álbum pense que é o próprio Deus, só que um Deus humano, todo zuado”.

Pesquisa

Para auxiliar na confecção das faixas de Esú, Baco chamou o produtor carioca Nansy Silvvs. Os dois se conheceram no Facebook, um comentando o trabalho do outro, até que Baco mandou o convite e a passagem. “Ele disse: vem para Salvador e produz esse bagulho”, conta Silvvs. “Com as coisas que eu já tinha escutado de Baco, achei que era hora de eu aprender”.

A opção pelo produtor carioca veio do desejo de Baco pelo trap music. O ritmo que surgiu na década de 1990, nos Estados Unidos, mistura batida do rap, música eletrônica, barulhos repetitivos. Produzido com metais, triângulo, onomatopeias, instrumentos de corda e sopro, o trap provoca a sensação de falta de harmonia e de melodia mais agressiva. Um segmento que Silvvs, que trabalha com rappers americanos, domina.

“Mas eu conhecia pouquíssimo de música popular brasileira. Isso o Baco me ensinou. Aos poucos, fomos achando o equilíbrio no álbum”, diz Silvvs. “O que me chamou a atenção foi a pesquisa feita para Esú. Quando cheguei, Baco já tinhas as cantigas, os trechos das canções, as referências que pretendia usar. Ele mergulhou naquilo com muita fome”.

Autointulado um pesquisador crônico, Baco fuça sobre tudo. A alcunha revela os assuntos que prefere: mitologia e religião. Calhou de ser uma das últimas religiões que pesquisou a que rendeu o codinome. “O candomblé me apresentou a divindades negras, e isso foi forte. Ao mesmo tempo, é uma crença demonizada. Vi, ali, uma identificação e achei que caía bem carregar Exu, um mensageiro entre os homens e o céu, no nome”, diz ele, que uniu o orixá ao apelido de infância (Baco) e somou com o gênero fundador da música americana. “Mas se me perguntam se sou religioso, digo que não. Gosto de acreditar; de acreditar no máximo de coisas em que posso acreditar”.

Música popular

Nascido em Salvador, Baco passou a infância em Alagoinhas. Viveu na chácara do pai “como um índio”. Sem televisão, videogame e quase sem música. O som que chegava até ele vinha do violão do irmão, e tudo era MPB. Os primeiros raps aconteceram com Eminem e Gabriel, o Pensador, em álbuns emprestados por um primo. Baco brinca que os primeiros rappers que ouviu foram dois brancos e que, depois, todo som que ouvia era, para ele, um pouco de rap. “Me amarrava em Zeca Baleiro. Era meu rapper favorito”.

A imprecisão entre o que é MPB e o que é rap, algo que os paulistas Criolo e Emicida popularizaram como estilo, tornou-se, para Baco, um propósito. No álbum de estreia, através de trechos musicais ou rimas, ele faz menção a Paulinho da Viola, Jorge Amado, Chico Science e Nação Zumbi, James Brown, Tim Maia e Racionais MCs. “Quero provar que rap é música popular brasileira”, diz. “Rap é escrita, literatura. É, na sua língua de origem, rhythm and poetry, ritmo e poesia”.

Nesse aspecto, Esú se insere numa linhagem extensa de obras que borram as etiquetas de estilos musicais. “Mas, ao seu modo, Baco Exu do Blues produziu uma síntese curiosa”, ressalta Diomedes Chinaski, coautor de Sulicídio. “Algo que passa pela sua herança familiar, por suas pesquisas sobre a mitologia grega e a literatura. Um resgate da ancestralidade negra, pouco abordada com a ‘playboylização’ do rap”.

Anti-herói

Desde que passou a fazer rimas profissionalmente, há quatro anos, parou de estudar para se dedicar exclusivamente à música. Parar, nesse caso, talvez não seja o melhor verbo. Não aconselha a ninguém a “dar esse tiro no escuro”, mas diz que nunca aprendeu tanto como nos últimos anos. “Sempre tive uma certeza muito forte de que eu só ia funcionar se fosse dentro do rap. Coloquei essa coisa na cabeça, li o máximo que consegui, vi o máximo de filmes e trabalhos de fotógrafos. Consumi o que podia para a minha escrita”.

O tiro tem atingido um público maior. No próximo mês, ele se apresenta nos festivais PercPan, em Salvador, e no Favela Sounds, em Brasília. Batalhas de rima e apresentações solo já estão agendadas até o final do ano. Nos próximos meses, também se dedicará à segunda parte de Esú, novo álbum que deve ser lançado no final do primeiro semestre de 2018.

“Quem ouve a história de um tiro no escuro que acertou o alvo pode achar que o percurso foi um cálculo, mas não foi”, avisa, sinalizando que o recente sucesso o fez vítima. Após o estouro de Sulicídio, veio a depressão. “Coloram em mim a etiqueta do anti-herói, representante da contracultura. E me deram uma responsabilidade que me fez pirar. Beirei a maluquice e não gostava de nada do que estava escrevendo. Vi que Diogo e Bacco eram duas pessoas diferentes e nem sempre Diogo conseguia acompanhar Bacco”.

A saída foi expor a própria confusão. “Sinto que o mundo tem medo de mim/ Medo de mim/ Metade homem, metade Deus, e os dois sentem medo de mim”, escreveu na faixa que dá nome ao disco. E também mandou, na letra de Senhor do Bonfim: “Outra vez no psiquiatra/ O que é claro pra ele/ Pra mim tem forma abstrata/ Tenta me tratar/ Maltrata minha inteligência/ Às vezes até duvido da sua existência”. Um aprendizado conquistado com a depressão, diz Baco, foi resistir aos impulsos de “falar só para estar em evidência”. “As pessoas estão consumindo tudo com muita rapidez. E, se não tomar cuidado, você vira parte da roda. Vira um palhaço, falando e falando, para não sumir no feed do Facebook ou do Twitter. Eu não quero isso; eu quero dizer quando as coisas precisam ser ditas. Tenho que respeitar meu tempo interno”.

Mensageiro

Na foto de capa de Esú, assinada pelo fotógrafo David Campbell, está um homem negro em frente à igreja da Ordem Terceira do São Francisco, no Pelourinho. De braços abertos, encara a cruz no topo da construção. Com o acento e um risco nas letras “j” e “s”, Jesus vira Esú, uma das grafias para o orixá Exu. Guardião das cidades e do comportamento humano, Exu, em iorubá, significa esfera, e, em essência, ele é o orixá do movimento. A relação entre Baco e sua alcunha fica, então, mais clara quando o foco recai sobre a função de mensageiro – daqueles que não ocupam o centro – que o rap possui.

“O oprimido tem de ser defendido. Alguém, que tem voz, tem que dizer que a opressão está errada. A gente vive num momento em que as pessoas parecem ter medo de marcar posição. Mas não dá para se omitir”, diz Baco. “Meu trabalho é criar discussão. E, assim, a mudança”. “A questão não é se estamos vivos, é quem vive”, canta o rapper baiano em um momento de Esú. Ao ouvir o que escreve, cercado “do bagulho estranho que é morar num apartamento bom”, Baco põe um leve sorriso no rosto. “A lei Áurea é todo verso que eu escrevo”.

