Decoração: flores por todos os lados

Nos jardins de uma casa ampla, no aconchego de um apartamento compacto ou na cozinha de um moderno restaurante, vasos de flores ou potes para temperos podem fazer o maior sucesso. Além de trazer um pouco de verde e vida ao ambiente, também servem como elementos de beleza. Para montar um repertório de plantas com estilo e elegância, o que pesa é a criatividade e não a grana.

Não é necessário comprar nada, ou quase nada, além de mudas ou flores já crescidas. Os itens para decorar os vasos e potes podem estar bem próximos, e sem custo algum, basta abrir os olhos e percebê-los, abusando da capacidade de reinventar funções para os objetos.

Aquela chaleira guardada no armário, por exemplo, a compoteira usada poucas vezes no ano ou, ainda, os copos longos para bebida. Tudo isso pode receber um pouco de água e ganhar uma função temporária: ser vaso de flores.

Leia a íntegra da matéria na edição deste domingo da Muito.

