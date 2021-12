De tudo um pouco

É Lavoisier, puro e simples. De quando as cozinheiras sabiam - porque era delas saber - que comida depois de feita fica nova outra vez se transformada em bolinho. Seja qual for o recheio, a ciência do químico francês parece verdade aqui: nada se perde antes do almoço, do happy hour ou do café da tarde.

Foi um bolinho de peixe, por exemplo, que fez a fama de Antônio Maurício de Souza Almeida. Nos difícieis tempos de começo, a cunhada usava as carnes perto da espinha e da cabeça do pescado para rechear os croquetes que servia no bar do irmão. O que não entrava na moqueca era muito bem aproveitado para fazer a entradinha.

Souza entendeu como seguir aquela ideia. Chegou a passar um tempo em São Paulo, meio desistindo da cozinha, mas voltou com vontade de montar o próprio negócio. A barraca improvidada, ganhou espaço e, quando viu, tinha conquistado fregueses, reiventado tudo à sua maneira, algumas regras fixas. Faz a massa na hora, nunca congela. O leite de coco que umedece a receita também tem que ser batido pouco antes do fogo. A esse cuidado artesanal Souza atribui a procura no bar que leva seu nome, em Praia do Forte.

Em dias de movimento, chega a servir quatro mil bolinhos. São mais de três caldeirões da massa, formatada pelas mãos ágeis da chef Ângela Maria Barbosa e pelas colheres de suas cozinheiras. Bem-humorada, Ângela mostra que o tempero não tem mistério: é cebola, pimentão, coentro e salsa. A alcaparra garante que a massa ganhe um tom verdinho e que seu gosto fique mais acentuado, conta a chef, na prontidão do seu exercício.

Aprendeu com Souza. É ele quem a corrige: o bolinho pode ser de qualquer peixe, dourado, olho-de-boi, cavala, até sardinha. Todos, menos badejo. Esse é o único cujo sabor almiscarado e a textura fibrosa inviabilizam o tira-gosto. Numa tentativa de ampliar o cardápio, o restaurante até oferceu outras opções de recheio, queijo e camarão entre elas, mas o pessoal nem deu importância. Era peixe o que eles queriam, às vezes sem saber que o dono da casa também é pescador. Sorte a de quem vai comer bolinho fresco, limão, malagueta e azeite no topo de cada um.

