De olhos bem abertos

O ano que chega hoje à sua primeira semana de existência começou com o desasfio de superar o tenso 2016. Vivemos o impeachment da presidente da república. Assistimos ao novo governo encampar uma série de medidas controversas, como a PEC 55 e as reformas no ensino médio, nas leis trabalhistas e na previdência. Foi o ano da prisão do deputado Eduardo Cunha. O ano que tirou o senador Renan Calheiros da linha sucessória do mais alto cargo executivo do país. Delações premiadas exibiram um sistema político amplamente corrompido. Casos de estupro coletivo vitimando adolescentes ganharam os noticiários. O Mapa da Violência mostrou um recorde de homicídios já registrados na história. O Nordeste sofreu a pior seca dos últimos 50 anos e o Brasil teve mais casos de microcefalia do que outros países afetados pela zika.

Nesse cenário, o que esperar de 2017? Muito resolveu destacar essa perspectiva com imagens: pedimos a artistas colaboradores de A TARDE charges, cartuns e ilustrações editoriais feitas especialmente para esta primeira edição do ano. Nas próximas páginas, o leitor terá a interpretação de Cau Gomez, Anita Dominoni, Gentil, Bruno Aziz, Túlio Carapiá e Simanca para a nossa provocação. O resultado são seis visões distintas, mas que dialogam entre elas, trazendo humor, uma certa acidez e realidades nada condescendentes.

Alguns desses trabalhos tiveram em comum também a referência ao olhar do brasileiro, que parece quase abdicar de ver criticamente o que está acontecendo nesses tempos em que “crise” tem sido uma das palavras mais utilizadas. A sensação é de que nem mesmo se sabe o motivo pelo qual se está brigando, seja presencialmente ou nas redes sociais. Uma sugestão soa urgente: tornar cotidiano o exercício de buscar subtextos, de aprender a ler nas entrelinhas.

Esperamos que o leitor aproveite essas imagens para manter ativo o poder questionador de cada um. É com ele que podemos fazer o nosso melhor 2017.

Anita Dominoni (imagem que abre a reportagem)

Nasceu na Bahia, filha de argentinos. Interessada por desenho e pintura desde criança, graduou-se em Caracterização Teatral pelo Teatro Colón e em Cenografia pela Escuela Ernesto de la Carcova, da Universidade de Buenos Aires. Atua como cenógrafa, diretora de arte e ilustradora. Já ilustrou desenhos técnicos e livros infantis. Tem dois prêmios de melhor direção de arte em longas brasileiros no Festival de Gramado (O último Romance de Balzac, de Geraldo Sarno, em 2010, e Depois da Chuva, de Cláudio Marques e Marília Hughes, em 2014). Com este, também foi premiada no Festival Internacional de Cinema 3 Fronteras, na Argentina.

Cau Gomez

Mineiro radicado na Bahia. É artista visual, cartunista, caricaturista e ilustrador, tendo atuado nos principais veículos de comunicação do País. Por 15 anos, publicou charges e ilustrações em A TARDE. Colabora com as revistas Gráfica Magazine, Continente e Courrier International, da França. Conquistou mais de 50 prêmios em Festivais e Salões de Humor no Brasil e no exterior. É co-autor de livros infantis, entre os quais o único baiano finalista do Prêmio Jabuti, Pastinha, o Menino que virou Mestre de Capoeira, da Solisluna. Desde 2015, faz ilustrações especiais para a Editora Moderna.

Bruno Aziz

Nascido em Salvador. Autodidata, é cartunista, designer gráfico e ilustrador. Participou das principais publicações locais de quadrinhos nos anos 90, como Desagaquê, e editou o fanzine Placebo, na mesma época . Integrou o Liceu de Artes e Ofícios e a ONG Cipó. Atualmente, é ilustrador de A TARDE, onde publica as tirinhas Rock Sujo e Fabulosos Um Dois Três. É autor do livro infantil O Ponto no Céu. Em 2016, realizou a exposição de gravuras digitais Simbiose.

Túlio Carapiá

Nascido em Salvador, é ilustrador e designer gráfico, formado pela escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Atualmente colabora como infografista e ilustrador de A TARDE. Participou de inúmeras exposições coletivas em Salvador no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e da bienal “La Biennale d'Arts Actuels”, em La Réunion, departamento ultramarino francês no oceano Índico. Tem em sua pesquisa artística o exercício de observação das relações entre as pessoas assim como de seus cotidianos na cidade. Econtrou como paixão a ilustração de livros infantis e por conta disso tem dedicado a estes veículos os seus mais recentes projetos.

Gentil

Soteropolitano e autodidata, o artista tem 26 anos de experiência na área de comunicação visual. Utiliza diversas técnicas e estilos, passando da aquarela ao nanquim, da acrílica ao pastel, do carvão ao digital. Ao longo de sua carreira, participou de diversos eventos artísticos, sendo convidado para integrar o júri do Salão Internacional de Humor da Bahia. Ilustrou livros, quadrinhos, revistas, cartilhas, catálogos e manuais para diversas instituições.

Simanca

Cartunista cubano naturalizado brasileiro e radicado na Bahia. Tem formação acadêmica em artes e já conquistou vários prêmios nacionais e internacionais. É chargista de A TARDE. Com desenhos publicados em revistas e jornais de todo o mundo, tem suas charges compartilhadas por aqueles que se identificam com a defesa que ele faz do Estado laico e da democracia. Suas charges são ferramentas de desmonte dos discursos oficiais, moralistas ou de natureza inquisidora.

