De olho na saga

Jhone Amaral, 24, estudante de jornalismo, nunca teve incentivo da família para escrever. Nascido no Rio de Janeiro e criado em Madre de Deus, o gosto pela literatura surgiu, naturalmente, ainda na infância. "Minha mãe dizia: 'menino, vai jogar bola, vai namorar', mas eu era mais de ficar em casa".

Entre essas leituras, estiveram títulos de Antoine De Saint-Exupéry, Paulo Coelho, John Green e Stephenie Meyer. E foi essa última, autora da saga Crepúsculo, que fez toda a diferença. Aos 19 anos, Jhone começou a escrever o livro Noites - Nascidos para Morrer, que conta a história de amor entre o vampiro Miguel e a humana Giulia, moradores da cidade fictícia Corúnea, no Rio Grande do Sul.

Como o autor nunca esteve no estado, fica a dúvida: "por que Rio Grande do Sul?". "Porque eu queria um lugar frio, combina mais". Com o livro pronto, Jhone ganhou R$ 10 mil em um edital em Madre de Deus, o que ajudou nos custos de publicação pela editora Selo Jovem. Sem deixar o jornalismo de lado, há cinco meses ele criou o blog de notícias de literatura CultVerso, que pretende levar para frente.

O que também deve ir para a frente é Noites, que vai se tornar uma saga de cinco livros. No último dia 28, a trama teve lançamento em Salvador. "Você não acha que depois de Crepúsculo, essa história de vampiro se apaixonar por humana não se esgotou?". "Não. Eu vi o que tinha nessas séries, pesquisei, e pensei: tudo o que tem aí, vou fazer diferente".

adblock ativo