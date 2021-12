David Hertz: 'Vivemos em uma tirania do alimento'

Aos 18 anos, o curitibano David Hertz, 40, resolveu morar num kibutz (fazenda coletiva) em Israel. Viajou por sete anos, fez cursos de culinária na Tailândia, conheceu especiarias na Índia e trabalhou em cozinhas no Canadá e na Inglaterra. Experiências suficientes para ele cravar sua futura área de trabalho, a gastronomia. "Voltei ao Brasil com o sonho de combinar minhas paixões: gente, comida e culturas", lembra David. A expressão desse desejo chama-se, hoje, Gastromotiva, um negócio social criado por ele, que proporciona a jovens de baixa renda acesso a cursos profissionalizantes. Durante nove meses, os alunos aprendem técnicas gastronômicas, mas nenhum deles faz um prato durante os dois primeiros meses. Antes de levar os aprendizes para as aulas práticas, as matérias envolvem o desenvolvimento pessoal e cidadania. Presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e, desde agosto, em Salvador, o projeto já desperta interesse de outros países, como Venezuela e Turquia, que querem reproduzir o conceito de gastronomia social. "Adoraria inspirar outros negócios semelhantes, diz Hertz em entrevista à Muito. "A cozinha serve apenas como meio para formar uma pessoa".

Você sempre se mostrou cuidadoso com a ampliação da Gastromotiva. O que permitiu a chegada do projeto a Salvador?

O sucesso da Gastromotiva é, sobretudo, por conta de uma metodologia colaborativa. Os alunos que passam pelos cursos são multiplicadores do projeto. Nosso trabalho final, o TAC (Trabalho de Ação nas Comunidades), é um exemplo. Os alunos desenvolvem um projeto no qual replicam o que aprenderam e se tornam multiplicadores em suas comunidades, levando conhecimento e informação prática ao redor da gastronomia sustentável e social, para que outras ONGs e escolas possam colocar em prática o aprendizado. Toda ação da Gastromotiva precisa de um ecossistema formado pela equipe de professores, pelos restaurantes e universidades parceiros e pelo DNA da cidade na qual se está realizando o projeto. Quando pensamos em fazer algo em Salvador, já tínhamos dois elementos: os alunos interessados e os professores. Faltava uma mobilização do mercado, de parceiros interessados em investir. Aos poucos, conseguimos apoio.

A Gastromotiva tem somente empresas privadas como parceiras. O poder público brasileiro ainda não enxerga a gastronomia como uma política social?

O poder público é sempre o último a reconhecer a inovação. A Gastromotiva nunca foi pensada como uma marca particular. É uma ideia para ser replicada. Nosso governo ainda tem a necessidade de fazer sozinho ou com parceiros habituais. Há pouca abertura, no poder público, para se trabalhar com organizações como a Gastromotiva. E o governo ainda parece reconhecer de forma tímida a gastronomia como cultura. Não existem incentivos legais para empresas investirem na cultura gastronômica. Há incentivos ao esporte, às artes, mas não à gastronomia. Eu compreendo que, se eu quiser que a Gastromotiva alcance mais pessoas, terei que construir ao lado do poder público. Tenho o maior interesse e disposição em abrir esse diálogo, mas, infelizmente, isso ainda não é um caminho de mão dupla.

Quem faz os cursos da Gastromotiva recebe noções de nutrição, português e história do Brasil. Você acha que falta uma abordagem mais interdisciplinar nos cursos de gastronomia no país?

O que falta, no ensino de gastronomia no país, é uma visão maior de administração, de empreendedorismo. Você pode oferecer ao aluno as competências para ele se tornar um auxiliar de cozinha, mas mostrar o potencial de iniciativas empreendedoras é ainda mais transformador.

Mas metade dos restaurantes brasileiros fecha antes de completar dois anos, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Por que é tão difícil manter um negócio no país?

Existe uma estrutura fiscal e burocrática por qual todo negócio passa que dificulta a sobrevivência. Outra reclamação é a falta de profissionais preparados para determinadas funções. Mas, a meu ver, o maior problema é a falta de autenticidade. As pessoas estão replicando modelos. E, óbvio, não vai dar certo se for assim. Comida tem a ver com essência. Então, um chef tem que trazer sua história para o prato. E eu vejo pouca comida autêntica. É um mercado bastante competitivo. Aqueles que querem se destacar têm que investir em inovação, numa boa gestão e, claro, ter uma identidade própria.

Você deixou de ser vegetariano há quatro anos. O que passou a incomodar?

O que me tornou vegetariano foi a minha crença no lado espiritual da comida. Mas, quando comecei a trabalhar no mercado gastronômico, resolvi provar aquilo de que, até então, havia me privado. E vi que a espiritualidade pode ser exercitada de outras formas. Mais importante que comer ou não comer carne é compreender em que condições esse ou aquele alimento foi produzido.

Em algumas entrevistas, você disse que as únicas coisas que não consome são alimentos transgênicos...

Tenho o privilégio de ir até uma feira e comprar alimentos orgânicos. Prefiro não comer transgênicos, não comer alimentos industrializados porque sei o que esses alimentos fazem ao meu corpo. Temos uma questão econômica, de saúde, devido ao aumento do uso de químicos e ao veneno espalhado sobre os transgênicos, e um prejuízo para o meio ambiente devido ao uso dos químicos. Há relatos de pessoas que, quando param de consumir alimentos transgênicos, sentem melhorias na digestão e no sistema imunológico...

Mas é possível alimentar o mundo sem os transgênicos? Como mudar esse cenário em que grandes empresas controlam a distribuição da comida?

A única maneira de reverter essa situação é cada pessoa fazer seu papel de reconquistar o livre-arbítrio e a democracia do alimento. Afinal, cada um de nós come três, quatro vezes ao dia. E o que nós comemos decide o que somos, se nosso coração está funcionando corretamente, se nosso metabolismo está saudável ou se, por conta dos nutrientes, estamos nos tornando diabéticos. Eu acredito, por exemplo, que é possível mudar as cadeias produtivas. Você melhora a produção de leite e, então, todos os produtos derivados também avançam numa direção mais saudável. O governo deveria ter a responsabilidade principal de fiscalizar as cadeias de produção dos alimentos, mas ele demonstra que não tem muito interesse em agir.

Os consumidores têm informação suficiente para fazer escolhas conscientes?

As pesquisas que mostram os benefícios de uma alimentação saudável estão disponíveis. O que falta é facilitar o acesso a essa comida de qualidade. Porque, se você está numa favela, você atravessa a rua e só encontra produtos industrializados. Existe um sistema econômico e industrial difícil de ser superado. Vivemos, sim, uma tirania do alimento, que impõe restrições. Ainda assim, acredito que é possível fazer escolhas dentro desse sistema. O que tentamos fazer na Gastromotiva é apresentar essa possibilidade de escolha. Eu acredito que há uma nova geração que está fazendo mais escolhas - que já pode escolher entre um produto menos ou mais saudável. A primeira coisa que um aluno da Gastromotiva faz é mudar a alimentação da família. Eu já ouvi relatos emocionados de alunos dizendo que achavam que mudar era mais difícil do que realmente foi.

O Brasil viveu, nos últimos anos, uma expansão feroz do mercado gastronômico. Acredita que o sucesso de um projeto como a Gastromotiva aponta um novo caminho, com preocupações mais sociais?

Acredito que o mercado brasileiro já vem percebendo a vantagem de criar pontes. Os empresários estão entendendo que seus negócios têm que gerar um bem maior para a sociedade. Isso é uma tendência, não só na gastronomia, mas em todos os negócios, aqui e no mundo. As empresas que se associam à Gastromotiva têm a oportunidade de se comunicar com universos que elas habitualmente não se comunicam. E, através dessa comunicação, surgem ambientes mais humanos. No princípio, quando eu comecei a colocar em prática a ideia da Gastromotiva, muitos chefs se aproximavam porque precisavam de mão de obra. Era um interesse comercial no jovem aprendiz. Um interesse legítimo, aliás. Mas, hoje, muitos chefs chegam e me dizem: 'David, eu quero fazer parte desse movimento; eu quero contribuir'. É o entendimento de que a gastronomia é muito maior do que um restaurante.

adblock ativo