Daniel Rebouças: "A história inunda a gente"

Antes de iluminar as ruas de Salvador, a eletricidade prestou-se a salvar vidas. Ao menos era essa a intenção. Ali em meados do século 19 os médicos acreditavam que as correntes elétricas poderiam nos salvar de doenças. Aquele assombro ainda seria destinado à comunicação, por meio de telégrafos e telefones, e ao transporte, nas linhas dos bondes elétricos, até parar finalmente nos postes. O historiador Daniel Rebouças – não apenas soteropolitano, mas nascido na República de Brotas, como faz questão de demarcar – passou seis anos estudando a evolução da eletricidade na primeira capital do país. Ao lado da também historiadora Juliana Barreto Farias e do editor Fernando Oberlaender, ele lançou, no último dia 12, o livro A Cidade da Bahia e a Eletricidade, um trabalho de fôlego que percorre quase 200 anos de história (do século 19 ao 21). A publicação também nos dá a chance de ver como a cidade foi mudando ao longo do tempo em mais de 300 imagens, algumas delas inéditas, angariadas em Nova York, Paris e Berlim. Daniel confessa que está um tanto fascinado pelas representações que artistas e fotógrafos fizeram da cidade. Elas já foram tema de um outro livro do qual foi coautor, Salvador: Uma Iconografia através dos Séculos, lançado em 2015. As duas obras saíram pela editora Caramurê, na qual Daniel também já escreveu sobre a história do petróleo e das indústrias na Bahia e sobre o divertido cronista Lulu Parola. Aos 36 anos, está feliz em ser um historiador dividido em três: professor, pesquisador e divulgador.

O livro é fruto de uma pesquisa longa, de seis anos. Como você começou a se aproximar do tema da eletricidade?

Esse livro veio da minha primeira experiência de pesquisa na Caramurê. A gente fez em 2005 o História da Energia Elétrica na Bahia. Eu participei como pesquisador. Cid Teixeira é o autor. Continuei fazendo outros livros e, em 2013, como a gente viu que ainda tinha muita possibilidade de pesquisa, o editor propôs esse projeto. É, de certa maneira, uma versão ampliada. Tentamos pensar em tudo que a eletricidade impacta na vida cotidiana, na medicina, no transporte, na comunicação, na cultura. E também pensando num livro que chegasse até as épocas mais recentes. Vai desde o século 19 até o século 21. Tem um recorte amplo.

É muito curiosa a aplicação terapêutica da eletricidade pelos médicos, como você conta no começo do livro. Uma das primeiras ‘aparições’ da energia elétrica em Salvador foi justamente feita por um médico na sacada da Faculdade de Medicina da Bahia, em 1855. Como o senhor chegou a essa história?

Isso já estava no livro anterior. Esse episódio é relativamente conhecido. Funciona como uma espécie de primeira aparição da eletricidade, mas não é exatamente assim. A eletricidade é um fenômeno natural. Não dá para dizer que a gravidade surgiu quando o Newton falou da gravidade... Mas o interesse sobre eletricidade tem, sim, esse marco. O livro recoloca essa experiência dentro de um fenômeno maior que é esse interesse internacional sobre as propriedades terapêuticas da eletricidade. E a Faculdade de Medicina da Bahia estava antenada nisso. Eles começaram a fazer pequenas experiências. O Malaquias Alvares [dos Santos] fez essa primeira. E a partir disso começa a ter venda de produtos no comércio para autoterapia, automedicação, canetas, broches, umas coisas bem... Imagine uma caneta como essa sua para curar paralisia. É surreal, não é? Tinha até um banho magnético. Imagine você entrar numa banheira com água e eletricidade. Vai dar supercerto, né? (risos). Você vai ficar bom mesmo! Se você ficar vivo, já está tudo certo.

Qual descoberta o impressionou mais nesse processo de pesquisas para o livro?

Foi justamente esse uso cultural da eletricidade, desde o século 19. O livro traz os espetáculos de magnetismo, de hipnose. E o grande aspecto do livro é mostrar que a eletricidade vai chegando aos poucos. Vai, progressivamente, fazendo parte do cotidiano. Primeiro com as comunicações, a telegrafia, o telefone; depois, no transporte, até chegar à iluminação. Foi o último setor, apesar de ser o mais simbólico. Na comunicação, o fenômeno do trote, por exemplo, é contemporâneo ao surgimento do telefone. As pessoas mandavam recados desaforados porque não dava para saber qual a origem. A primeira empresa de telefonia tinha um contrato com os clientes de que ela não revelaria a origem. Então, muita gente usava disso para poder resolver problemas de outras ordens (risos).

Você já escreveu sobre a história do rock, das indústrias, do petróleo, da eletricidade, da iconografia de Salvador. Há uma multiplicidade de interesses. Parece que a única coisa que permanece é o lugar, é ser Salvador, é ser a Bahia, não é?

Sim. Digamos que a história da minha vida me levou para um entre-lugar de trabalhar nos três grandes espaços que um historiador pode atuar, que são a escola, eu sou professor há quase 20 anos, sou pesquisador, estou fazendo doutorado; estou na academia, que é um espaço de produção de conhecimento; e estou na divulgação desse conhecimento para o público mais amplo. Isso foi uma coisa que surgiu muito em função do trabalho na editora e acabou se tornando o sentido do meu trabalho. Divulgar conhecimento, trabalhar com a memória desta cidade. É uma cidade que está nos últimos anos se acelerando e mudando muito. Isso gera uma demanda por memória, as pessoas têm uma vontade de saber como a cidade foi. Meu trabalho está cumprindo uma função de levar essa memória para as pessoas. Mas foi um sentido mesmo da vida, não foi nada que eu entrei na faculdade pensando, não. Aconteceu.

Seus trabalhos costumam ser longos, duram cinco, seis anos de pesquisas. Você acha que as pessoas têm de fato interesse nesta memória? Você se sente recompensado?

Sinto esse interesse, sim, cada vez mais. Não imaginava isso no começo. As pesquisas longas têm a ver com uma escolha que a gente fez de fazer um trabalho que juntasse três coisas: a pesquisa em fonte, o cuidado com a informação e o ineditismo. Buscar coisas que são novas. Tem muita coisa a ser descoberta ainda. A gente prima por isso. De alguma maneira, acho que o trabalho está sendo reconhecido também por isso. Tem um lastro. As pessoas percebem que há esse cuidado e que é algo novo, não é mais do mesmo. Afora o cuidado estético, os livros são muito bonitos.

Pois é, o livro tem uma edição luxuosa, muito por conta do patrocínio de uma empresa de energia...

Sim, é o que possibilita isso. A beleza estética aproxima a pessoa do livro. E responde a um desafio que o livro impresso tem que é garantir o seu diferencial em relação a outros meios. Por exemplo, o livro digital. O mundo imagético que é hoje... Sei lá, nos últimos 30 anos, a gente vive sob uma sociedade da imagem. Você ter uma imagem bonita é muito importante. Você ter esse livro na sua mão e ter o livro digital é absolutamente diferente. Pode ser o melhor iPad no mundo – aquele que faz carinho em você e paga suas contas –, mesmo assim não vai ser igual a segurar esse exemplar aqui (risos).

Mas o que eu ia perguntar é que nós vivemos um momento de crise do mercado editorial. O livro custa R$ 190. Essas publicações tão requintadas não acabam afastando leitores que poderiam se interessar pelo tema? Como equilibrar isso?

Metade dessa tiragem [são 2.500 exemplares] é distribuída. Há um pensamento muito claro de democratizar o acesso à publicação. Então metade dos exemplares é distribuída para bibliotecas, universidades, escolas. Tudo que for público, no sentido amplo da palavra. Museus, enfim. E o outro lado é que, exatamente porque é uma edição bem luxuosa e cara, ela tem um custo mais elevado em relação a outras publicações. Mas a gente tenta compensar isso com a qualidade do material, a qualidade da informação. Acho que nós estamos vivendo um colapso de um modelo de vender livro, não necessariamente do livro ou da leitura. Acho inclusive que as pessoas leem mais hoje do que em outras épocas. Meus alunos leem volumes e mais volumes de algumas dessas séries... Na minha época não lembro de a gente ler tanto assim, não.

Você falava desse mundo imagético em que a gente vive hoje, e esse livro tem muitas imagens de Salvador, assim como o anterior, Salvador – Uma Iconografia através dos Séculos Parece que você está meio fascinado por isso (risos). Como aconteceu esse encontro?

Não foi na faculdade. Foi no trabalho editorial, mesmo. A imagem é um tipo de documento que tem ganhando mais força na pesquisa histórica nos últimos 30 anos. E a Bahia ainda carecia de algumas publicações de mais volume, de mais força, de mais relevância.

Foi muito difícil encontrar esses registros e referênciá-los da maneira correta, com data, local, autoria?

É bem difícil. Você tem algumas instituições que já têm algum trabalho nesse sentido, mas a gente tenta buscar as coisas novas. E aí a gente precisa sair da Bahia. Não só em outros estados do Brasil, mas fora também. Já viajei para Nova York para pesquisar imagens de Salvador. No próximo ano, vou para a Alemanha. Tem muita coisa da Bahia lá. Na França tem alguma coisa também. Estão na mão de colecionadores. No livro anterior, tinha uma imagem que veio da Holanda. Nesse, tem de Nova York, Paris, Alemanha...

E como você toma conhecimento dessas imagens que estão no exterior?

É uma mistura de pesquisa e de casualidade. Os colecionadores estão chegando muito na gente também. Estão vindo conversar, porque perceberam que há um compromisso com a qualidade editorial, a informação, com a possibilidade de essa imagem chegar a mais pessoas. Isso acabou criando esse movimento que... bom, não sei, mas acho que é raro. E isso tem um pouco a ver também com a história da própria cidade. Muitos desses colecionadores pertencem ao mesmo círculo social. E nós, pesquisadores, somos classe média e tal... Mas agora o colecionador chega na gente para conversar, elogiar, para querer publicar. E de uma maneira muito respeitosa.

Para além dessa questão das imagens, como é ser pesquisador da história de Salvador? Como é o acesso a documentos históricos nos nossos arquivos públicos, bibliotecas, museus?

Olhe, nossos arquivos estão precisando de muito mais investimento. Isso é um fato. Os funcionários dos arquivos fazem trabalhos heroicos para manter esses lugares. É um problema que afeta o Brasil inteiro, é endêmico. Mas tem um outro lado. Acho que nosso trabalho desperta para a sociedade a importância da história. E essa importância gera uma pressão nas autoridades para que elas invistam. E outras entidades também, não necessariamente só o governo. É difícil também imaginar que uma sociedade se preocupe com a história se ela não é lembrada que a história é importante. Mas é um processo bem lento. A gente tem uns arquivos aqui que juro para você... Passei por uma situação que a atendente, a funcionária do arquivo, ela não tinha telefone. E ela tinha, não sei por que, o limite de mandar apenas dez e-mails por dia. Eu mandei uma mensagem para ela e ela me respondeu no dia seguinte dizendo: ‘Olhe, eu não te respondi antes porque meu limite de e-mails acabou’. Eu não entendi. Juro para você. Se ela quisesse passar mais e-mails, teria que acionar o pessoal da TI, e aí essa pessoa iria liberar um firewall para ela poder mandar mais e-mails...

Há oito anos, entrevistamos o historiador Cid Teixeira e ele afirmou que estávamos “folclorizando demais a história da Bahia”. Dizia que “as ruas Maciel de Baixo ou Maciel de Cima, Açouguinho, todas essas ruas que têm todo um lastro histórico na sua nomenclatura, passaram a ser simplesmente Pelô, o que não é verdade”. Você concorda com essa avaliação?

Concordo em parte. A história da Bahia durante muito tempo foi feita de maneira muito diletante, baseada muito em memória oral. Esteve distante um pouco de uma produção histórica mais consistente. E eu acho que quando você caminha para esse lado, você desfolcloriza algumas coisas, traz algumas contradições, demonstra algumas inverdades, incongruências. E a história da Bahia vai ficando mais consistente. Acho que esse é um passo bom. É claro que ela não precisa ficar séria, não precisa ficar sisuda, não precisa ficar chata pra cacete, que aí ninguém vai querer ouvir. É preciso achar um meio-termo entre uma produção mais consistente e uma produção acessível, mais agradável para as pessoas. História e qualquer área do conhecimento, se for um negócio pedante, ninguém merece.

Nós estamos vivendo um tempo em que a história está sendo relativizada. Como se valesse menos o que aconteceu e mais o que acredito que aconteceu. Algumas pessoas passaram a defender que o nazismo foi de esquerda, ou que nunca existiu ditadura no Brasil. Quanto o passado se presta a modulações?

A história é um instrumento muito poderoso de formação de identidade. Apesar de não parecer, está no olho do furacão. O passado visita a gente constantemente, sabe? A história inunda a gente. Agora, a produção de história precisa ser feita com muita responsabilidade. Você quer reinterpretar a história? Democraticamente, isso é superpossível. Mas tem que provar. Em tese, você pode achar qualquer coisa que quiser. Mas entre achar e considerar que aquilo que você está achando tem algum nível de verdade, demanda pesquisa, comprometimento, sinceridade científica, mostrar de onde você tirou aquilo. E, infelizmente, algumas vulgarizações de versões de história são bastante irresponsáveis. Talvez com o grande acesso à informação que a gente tem hoje, as pessoas estejam perdendo um pouco. É uma metodologia muito perigosa a do CTRL+C, CTRL+V. Você vai lá no texto, busca a palavra, e aí descontextualiza aquilo. E história sem contexto não existe. Demora muito tempo para afirmar alguma coisa em história. Ou deveria demorar muito tempo.

Mas quando você tem um governo como o de Trump, nos EUA, falando em “fatos alternativos”... Se esse discurso é possível no presente, por que não adotá-lo para o passado? Tudo parece possível.

Tranquilo, sim, sem nenhum tipo de problema, de implicação rigorosa daquilo que você está falando. De novo, eu acho que as contradições, as versões diferentes, são democráticas, mas precisam ser feitas com muita responsabilidade, com muitos critérios, claros, inclusive. De onde você está tirando aquela informação, como você interpretou aquilo. Essa segunda dimensão é que em alguns casos falta muito. Você deduz coisas de índices muito superficiais. E não funciona assim.

Você está sendo mais desafiado em sala de aula com embates deste tipo?

Relativamente, sim. Mas eu tento ser um professor bastante democrático, de querer ouvir os diferentes. E ao invés de tesar alguma situação, eu pergunto: tá, tudo bem, mas de onde você tirou isso? Aí no que posso, eu apresento o que conheço. Vou dar um exemplo. Em Nova York, fui ao Arquivo Nacional e lá tinha um documento sobre a ditadura militar daqui e lá estava escrito: vamos desistir da ditadura no Brasil porque ninguém aguenta os militares brasileiros. Imagine, nem eles estavam aguentando mais. E aí um aluno meu veio falar sobre ditadura militar no Brasil e eu mostrei a foto desse documento para ele.

Para você, qual é o maior traço que Salvador carrega ao longo dos séculos?

A formulação que mais define Salvador para mim é que é uma cidade bela e desigual.

A Cidade da Bahia e a Eletricidade

Daniel Rebouças, Fernando Oberlaender e Juliana Barreto.

Editora Caramurê (Shopping Barra, Salvador Shopping e caramure.com.br)

R$ 190

