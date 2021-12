Dançar para não dançar

Pense e dance já vinha sendo o mantra do publicitário Mauro Braga, 36, há algum tempo. Na vida. Afinal, foi pensando muito e bem que ele encarou dez anos em São Paulo, trabalhando com o produtor de eventos Paulo Borges na Luminosidade e na revista Mag.

De volta a Salvador, sua terra natal, há um ano e meio, Braga decidiu dançar, ou melhor, colocar os baianos para dançar. “Senti que Salvador andava carente de bons espaços do gênero”, diz. E assim, em 2015, teve início a Badauê, série de festas no Portela Café, no Rio Vermelho, que estão na origem da XYZ, que hoje ocupa a Pirâmide do bairro mais boêmio da cidade. A ideia, ele conta, era desde sempre promover a mistura de tribos, tocando diversos ritmos sem qualquer preconceito, do eletrônico aos latinos, passando pela música pop.

Na Badauê e na XYZ, Braga divide a administração com os sócios André Paranhos e Pedro Sarkis. A capacidade do espaço, que se abre em três pistas e em três ambientes, é bastante flexível. “Se abrimos apenas uma das pistas, chega a 200 pessoas. Com as duas pistas abertas, vamos a 500. Com as três, alcançamos até 800”. Parece complicado? Pois, não. Mauro Braga cita duas festas recentes realizadas no local em que nada menos que 500 pessoas dançaram, literalmente. Agora, segundo ele, estão na fase de afinar o cardápio e investir na carta de bebidas. “A casa é jovem, ainda vem muita coisa boa por aí”.

XYZ Rua João Gomes, 249, Pirâmide do Rio Vermelho

