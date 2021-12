Da ficção para a mesa

Pratos clássicos saltam da tela e dos games para encher os olhos de quem gosta de cozinhar, em dois canais, no YouTube e no Facebook

Pegue um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), misture com o fascínio por cozinhar e comer e coloque uma pitada de vício em séries, filmes, desenhos animados ou até jogos. Pronto: assim nasceu o Food from Fiction, um canal no YouTube e uma página no Facebook com mais de mil seguidores. As inventoras, Isadora Manzaro e Beatriz Coelho, que têm nada mais nada menos do que 21 anos, estudantes de comunicação social da PUC de São Paulo, criaram o canal em abril, sem imaginar a enxurrada de sugestões e trabalho que viria. Com um visual atrativo e tema mais ainda, a mistura está cada vez mais se tornando uma receita de sucesso.

Na dupla, a cozinheira nata é mesmo Isadora, que foi quem teve a ideia inicial do projeto. Sempre que assistia a séries de TV e filmes e via as guloseimas apreciadas apenas pelos personagens, ficava com água na boca e com a inspiração necessária para fazer as receitas. Como, por exemplo, o frango frito de Pollos Hermanos, da série norte-americana Breaking Bad. "Essa, por exemplo, é uma receita icônica, que aparece em três temporadas. Muitas pessoas pediram para fazer, e eu sempre tive a curiosidade de experimentar".

Entre um desafio e outro, tentar refazer o hot-dog tacos do Scooby-doo foi, até agora, o mais complicado. "Por ser uma coisa muito diferente, foi um pouquinho mais difícil de fazer, tentamos preparar uma salsicha mais grossa, fazer umas tortinhas e aí acabou dando certo", disse Isadora. E a receita preferida? A resposta foi unânime: o sanduíche cubano, do filme Chef, é o mais amado.

É claro que nem sempre é possível encontrar a receita exata dos personagens da ficção. E é aí que as chefs têm a chance de aprender, inovar e abrasileirar um pouco mais os pratos. Como, por exemplo, aconteceu na sobremesa indiana shahi tukda, diretamente da série Sense8, da Netflix. Na TV, o pai de Kala alegra a filha com esse quitute. Na vida real, Isadora e Beatriz rodaram a internet em busca da receita perdida. "Primeiro, nem conseguíamos entender direito o nome do prato. Depois, ficamos procurando em vários sites o modo de fazer, aí achamos um vídeo de um cozinheiro dos Estados Unidos que explicava direitinho", lembrou Isadora.

Versão brasileira, Hebert Richards

Mas, ainda com as receitas em mãos, umas mudanças aqui e ali acabam sendo necessárias. Como Isadora explicou, "nem todos os ingredientes são vendidos no Brasil, aí acabamos tendo que mudar". E também tem aquelas que são adaptadas por opção, bom senso e paladar apurado. "Vamos lendo e percebemos que, se fizermos de tal jeito, pode ficar melhor, e aí vamos criando".

Nesse vaivém de sugestões e ideias, sempre acabam surgindo situações inusitadas, como quando elas decidiram fazer uma receita do The Sims. Se você conhece o jogo, já deve ter passado pela sensação incontrolável de invejar a comida do seu personagem virtual. Para o canal, as meninas decidiram ensinar a receita de um clássico: pasta primavera. E foi aí que surgiu uma nova missão. Como copiar o prato? Bem simples: dar zoom enquanto o personagem prepara a comida e adivinhar quais são os ingredientes usados. "A gente olhava e dizia: ah, esse ingrediente parece brócolis, esse parece tal coisa, e aí, pronto", narrou Beatriz.

O futuro já começou

Tudo começou como um trabalho de conclusão de curso, mas hoje já é bem mais do que isso. E, de acordo com Isadora e Beatriz, o projeto não vai acabar com a formatura. Os resultados positivos são enormes, tanto para elas quanto para quem assiste e aprende a receita nova. "Eu sei me virar na cozinha, mas não sou cozinheira, aí acabo aprendendo muito", disse Beatriz.

Mas, para a nossa frustração, os pratos prontos não são vendidos. Não por falta de vontade das criadoras, e sim por burocracias da universidade, já que é um projeto de TCC. "A gente pretende, depois de apresentar o trabalho, fazer alguma coisa para apresentar o canal ao público", explicou Isadora. Se vai virar um negócio para ser comercializado regularmente, aí já são outros quinhentos. Por enquanto, é melhor preparar o fogão e botar a mão na massa. Literalmente.

Anote a receita:

Pasta Primavera - The Sims

200 g de macarrão spaghetti

200 g de creme de leite

½ xícara de queijo parmesão

¾ xícara de cream cheese

1 colher de sopa de

queijo gorgonzola

½ xícara de água

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino-branca

¾ xícara de tomate-cereja

1 xícara de brócolis cozido

½ colher de sopa de alho

½ xícara de champignon

½ xícara de ervilha

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem. Cozinhe o brócolis em uma panela com água fervendo e deixe no fogo por 5 minutos. Após esse tempo, coloque azeite, sal e alho numa frigideira e passe o brócolis nessa mistura, deixando fritar um pouco. Em uma panela menor, adicione o creme de leite, o queijo parmesão, o cream cheese e o queijo gorgonzola e misture em fogo baixo. Quando tudo tiver derretido, vá adicionando a água aos poucos, você não quer que o molho esteja muito grosso nem muito fino. Por fim coloque uma pitada de sal e de pimenta-do-reino e misture bem. Corte os tomates-cereja em quatro partes e corte o brócolis na vertical, como se fossem miniárvores. Corte os cogumelos. Adicione os legumes no molho e adicione ao macarrão, mexendo bem.

Acesse:

https://foodfromfiction.tumblr.com/

https://www.facebook.com/foodfromfiction?fref=ts

https://www.youtube.com/channel/UCmv33jSlLO20h6e4dwtMx4A

