Da árvore à tigela

O ribeirinho acorda, levanta e colhe o fruto dos açaizeiros na região amazônica do Pará. Uma parte, guarda e come com camarão seco, charque e farinha de tapioca. A outra vende para os mercados e fábricas locais, que distribuem açaí em barra para todo o Brasil.

Antes de chegar à tigela das lojas e lanchonetes de Salvador, quando é adocicado e misturado a outras frutas, o açaí passa por todo um processo industrial. Mariana Cavalcante, responsável pelo controle de qualidade da fábrica São Pedro, de Castanhal, no Pará, diz que, depois de colhido, a água do fruto é extraída mecanicamente. "Mas há uma peculiaridade. A parte comestível está por fora, é a casquinha, que corresponde a 10%".

Ironicamente, a moda do açaí na tigela ainda não pegou no Pará, que, junto com o Amazonas, é responsável por 85% da produção mundial do fruto. "Existem alguns quiosques de açaí na tigela aqui, mas, ainda assim, é diferente. Aqui, se come o açaí como prato principal", diz Mariana, que também trabalha no desenvolvimento de receitas. "Os paraenses acham até errado adicionar tanto açúcar".

Gosto de terra

O tablete sai de Castanhal e, em um caminhão refrigerado, chega à mesa do Açaí da Raça, no Dique do Tororó. Para a tristeza dos paraenses e alegria dos baianos, à receita do famoso fruto na tigela é acrescentado xarope de guaraná e outras frutas. "O que mais sai é o de banana. Acho que é porque fica mais docinho", diz Neide Maria Mendonça, dona da lanchonete.

Neide conta que, quando algum cliente se tira a corajoso e resolve pedir "o mais natural possível", o resultado é certeiro: estranha o gosto. "O açaí na tigela fica amargo. As pessoas até dizem que açaí tem gosto de terra".

O xarope serve para dar um gostinho de guaraná no fundo do açaí, mas, para Verônica Cunha, do Cometa Açaí, é dispensável. "Em Aracaju, por exemplo, eles batem com açúcar, não com xarope. O gosto muda totalmente, mas não quer dizer que é melhor ou pior. Tudo é hábito". No Cometa Açaí, no Costa Azul, esse costume também é seguido. As tigelas, que podem ser batidas com banana, morango ou cupuaçu, são adocicadas apenas com açúcar ou adoçante, ao gosto. "O xarope nada mais é do que açúcar, corante de caramelo e conservante. Tira o sabor original".

Bomba energética

O açaí, por si só, é uma fruta gordurosa - e não calórica, como se costuma pensar. Em torno dele, como explica a nutricionista esportiva Jamile Lustosa, surgiram dois mitos: o de que engorda e o de que deve ser consumido antes ou depois de exercícios físicos. "Quem quer emagrecer tem medo de tomar açaí, mas ele pode ser, sim, um alimento para quem quer emagrecer. É rico em gorduras boas e reduz o colesterol. O problema está na forma de preparo. A granola, por exemplo, deixa calórico".

Na Trilha do Açaí, no Caminho das Árvores, aos três pratos clássicos - com banana, morango ou cupuaçu - podem ser somados leite condensado, sorvete ou leite em pó. Segundo Bruno Mendes, gerente da loja, as opções sem xarope de guaraná não são muito queridas pela clientela. "Até mesmo aqueles que vêm depois de ir à academia não consomem assim".

Para Jamile Lustosa, não há problema em comer açaí com xarope de guaraná de vez em quando. Mas, definitivamente, não deve ser incorporado à dieta diária de quem quer músculos definidos. "O ideal é o açaí puro. Para quem quer consumir pré ou pós-treino, recomendo com whey protein, que é uma fonte de proteína e dá sensação de saciedade, ou alguma fruta, que aumente o aporte de nutrientes".

E quem toma açaí com xarope para aumentar o peso, por exemplo? "Tem que ganhar peso com saúde. Nenhum xarope é interessante porque eles são muito glicêmicos, é bom evitar. Não é porque a pessoa quer aumentar o peso que ela deve ser com qualquer alimento", explica a nutricionista.

Consumido há séculos pela população indígena, o açaí continua a ser um ingrediente importante na dieta do paraense. O sumo roxo desprendido pelo fruto colhido na várzea amazônica pela população ribeirinha foi o que deu origem ao nome açaí, que em tupi é traduzido como 'fruta que chora', ou yasa'i.

