Da argila à arte

Traços inesperados e formas complexas brotam há muito tempo da argila. São inúmeros os jogos entre artista e matéria-prima nos atos criativos que resultam em vasos, pratos e filtros, por exemplo. Depois de algum tempo queimando no forno, esses produtos mais conhecidos são direcionados para a decoração ou inseridos na funcionalidade do cotidiano. No entanto, cada vez mais, a milenar técnica das cerâmicas ganha abordagens diferenciadas, moldadas por artistas locais. Essas produções pressionam limites da arte e têm em comum o interesse de se aventurar nas possibilidades de criar com a argila como elemento.

Para o artista visual Eriel Araújo, seu trabalho não pode ser rotulado como produção cerâmica. “É um ato de pensamento artístico contemporâneo, a partir de processos cerâmicos”, define. Professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com extensa carreira voltada aos trabalhos que integram a argila , em 2007 ele expôs uma a obra na VIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro (Portugal).

Com sutileza teórica, ele explica que a cerâmica é, basicamente, uma rocha: “Aquele material que a natureza leva milhões de anos para formar, nós, artistas, produzimos em oito ou dez horas de sinterização em fornos de alta temperatura”.

Outras linguagens

No ano passado, ao lado de Luisa Magaly, Mario Vasconcelos, Milena Oliveira, Rodrigo Seixas e Takeo Komorizono, Eriel participou da exposição Entremeios: desdobramentos do tempo e da terra. Realizada na Galeria Cañizares, a mostra apresentava uma perspectiva comum aos trabalhos: procedimentos cerâmicos em interação com outras linguagens, como som, vídeo e fotografia.

O artista visual Eriel Araújo e as flores de uma de suas obras. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Os artistas trabalharam questões de ordem religiosa, psicológica, social e histórica. Eriel, por exemplo, modelou em argila reproduções de flores amor-perfeito, criando três mil peças em cerâmica, que poderiam ser pisadas pelo público a depender do caminho escolhido para a visitação. “Produzi ao longo de três meses e foram destruídas. Na arte contemporânea, uma produção artística não precisa estar fixa”.

Mario Vasconcelos, 30, foi um dos integrantes da exposição e, ainda em 2016, assinou sua primeira exposição solo, intitulada Do Existencial. Atualmente, ele desenvolve trabalhos artísticos tematizando a diáspora africana e aquilo que chama de “recorte do universo feminino”. “Os questionamentos relativos às culturas afro interferem e atravessam o meu processo criativo”, afirma o artista.

A argila sempre esteve presente na vida do baiano através de exercícios escultóricos, mas ele acredita que a cerâmica só se constitui com o elemento artístico. “É o toque vivo que o artista passa, dando um pouco de si, acrescentando essência, energia e vida”. Ele não considera que esse ponto de vista desqualifique outras produções: “Sei do valor que uma cerâmica utilitária tem. Ela não ocupa um lugar menor”.

Universo de possibilidades

A perspectiva criativa da carioca Aline Corujas, 24, é dominada pela ideia de que o artista está sempre em conflito consigo mesmo. Talvez por isso ela tenha dificuldade de classificar sua produção em cerâmica como obra de arte. “As pessoas se relacionam com o registro da minha expressão. Para mim, quando há essa relação, aconteceu arte”.

O encontro da artista com a argila aconteceu na infância, quando ia e vinha com o pai e o avô nos dois caminhões que fretavam tijolos pelo Rio de Janeiro. “Lembro que o material era descarregado no quintal de minha avó e virava um universo de possibilidades nas brincadeiras”.

Vivendo em Salvador desde 2011, ela criou a marca Aline Corujas há dois anos. A mola propulsora foi exatamente um conflito pessoal: a angústia entre a correria da vida profissional em um grande shopping e o mundo acadêmico cursando Belas Artes. Depois de uma temporada explorando as possibilidades do design, surgiu o desejo de estudar os caminhos da cerâmica.

Aline precisou entender o tempo da argila e essa relação foi importante para que pudesse compreender seu próprio ritmo. “A argila me educou. Se você faz cerâmica com pressa, ela certamente nem vai acontecer. Só funciona na combinação dos elementos da natureza com o tempo”. Na primeira leva de peças, ela não tratou o barro corretamente e parte da produção se desfez na queima. “Perder uma peça é um encontro com a morte”.

Produzindo num ritmo mais lento, ela diz que sua primeira exposição precisa sair dos planos e, por isso, agora cria, principalmente, para dar vazão a sentimentos íntimos por meio da argila. “Recebo encomendas, mas esse esquema ainda é muito esquisito para mim. Perdi o tesão de correr contra o tempo e criar baseada em quantidade”.

A artista não esconde rachaduras nas suas obras para, de algum modo, aproximar ainda mais quem as observa. “As pessoas precisam saber a dor de produzir em Salvador e o quanto é importante não desistir”.

Formas do corpo

O primeiro contato do soteropolitano Daniel Grilo com a cerâmica aconteceu nos Estados Unidos, aos 13 anos, nas aulas de arte num colégio público em Houston (Texas). “Fui para passar seis meses e voltei quatro anos depois, quando ficou insuportável minha vida americana”.

Os trabalhos de Daniel Grilo brincam com formas do corpo humano. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Hoje, com 31, ele demorou a enxergar seu próprio potencial de expressão como atividade exclusiva. “Ao voltar, me deparei com um cenário sem estímulos. Passei por várias profissões, mas me mantinha esculpindo em argila como hobby”. Contudo, depois do encontro com a ceramista Carmen Bastos, na passagem pelo Ateliê Terra e Cor, há cinco anos ele se aprofunda no estudo das várias técnicas de cerâmica e dedica-se diariamente ao trabalho com as peças.

Os trabalhos de Daniel Grilo em argila brincam com formas do corpo humano, principalmente o torso masculino: podem ser retorcidos, ter quatro braços ou aparecem com cabeças cobertas com tentáculos de polvos coloridos. Para ele, sua criação envolve paixões, angústias e medos, além de respeitar a vontade da própria argila.

“Na cerâmica, é preciso contar com esse tempo específico, essa umidade característica. No final das contas, é a argila que decide o ritmo de trabalho. Até mesmo a temperatura faz com que ela mude de cor”, aponta o escultor.

Ao opinar sobre os debates do que é ou não arte em argila, Daniel tem uma perspectiva mais relativa: depende de como o espectador encara o resultado. “Tudo é arte. Até mesmo uma tigela pode ser considerada uma obra de arte”. O artista considera as encomendas que recebe como desafios técnicos e criativos. Uma bela obra intitulada A Cabeça, por exemplo, foi resultado do contato de uma clínica de psiquiatria.

