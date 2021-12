Cultura e arte em pleno Porto

Com um acervo de 15 mil livros e cerca de 200 LPs, o sebo Porto dos Livros é um espaço para cultura em sentido amplo. Inicialmente, na primeira gestão, foi chamado de Praia dos Livros, depois começou a receber saraus; mas foi a partir de setembro de 2016 com a gestão dos irmãos publicitários Carla e Lúcio Urbanetto que o lugar expandiu as atividades.

O sarau, um dos destaques da programação, acontece quinzenalmente aos domingos, a partir das 17 horas, e é aberto à participação do público – qualquer um pode apresentar sua música, poesia e performance. Para quem assiste custa R$ 10, e quem faz o show paga a metade. O espaço também oferece eventualmente aulas de teatro, yoga e está aberto para lançamento de livros. Entre os vários títulos disponíveis, alguns estão em um balaio com valor de R$ 5, e Lúcio chama a atenção para a prateleira dos escritores baianos contemporâneos, mas revela que o autor mais procurado por lá é Jorge Amado.

A presença de turistas na área, um dos mais emblemáticos cartões-postais de Salvador, seguramente tem a ver com isso. Por lá, há inclusive mesas disponíveis para quem quiser estudar e trabalhar. Também é possível ouvir os discos numa vitrola e se aquecer com um café feito na hora, experimentar bolo e pão de mel, além de apreciar a vista do mar, sempre irrepetível.

Destaque: As poesias dos clientes ficam penduradas em um varal entre a sala principal, onde acontecem as manifestações artísticas e o espaço do café.

Porto dos Livros: Avenida Sete de Setembro, 3.564, Porto da Barra. Tel.: (71) 3015-0093. De terça a sábado, das 10h30 às 19h.

