Culinária autoral e baianidade

Para entrar no Sui, restaurante de culinária autoral comandado pelo chef Aurélio Agazzi – do extinto Osteria dell’Agazzi, em Salvador –, foi preciso bater na porta, que, mesmo em horário de funcionamento, estava trancada. A casa tem uma parceria com o vizinho Hotel Intercity, em Lauro de Freitas. Quem se hospeda no hotel ganha desconto nos pratos, e quem come no restaurante paga menos na diária. O espaço chama a atenção pela decoração acolhedora, que une um ar vintage e rústico às coisas típicas da Bahia. Na chegada, uma imagem de Iemanjá recebe os visitantes, logo encaminhados para mesas decoradas com lenços coloridos e estampas florais. O couvert, um cesto de pães e beijus com pesto, geleia de tamarindo e frincadó de pimentões, sai por R$ 16. A entrada mais em conta é o Itamoabo (R$ 42), uma porção de seis rolinhos crocantes de siri com flor de bananeira e molho tamarindo. Para prato principal, há saladas, risotos, massas e carnes – incluindo cabrito, por R$ 190 (serve três pessoas) – , moquecas e frutos do mar. O Pollo de Savoia, 300 gramas de frango com recheio de nozes, passas, queijo e especiarias, acompanhado por batata-doce, maçã e arroz de açafrão, custa R$ 88. Talvez pela novidade do espaço, inaugurado em 13 de abril, o chef passa por cada mesa para apurar a satisfação dos clientes. Apesar dos preços, altos para boa parte dos baianos, uma coisa não se pode negar – o cardápio é sucinto, o que facilita na escolha dos pratos.

Destaque: No fim da refeição, uma mesa de café completa é oferecida como cortesia. A louça parece saída do Palácio de Buckingham.

Sui: Av. Santos Dumont, 1.883 – Aero Empresarial, Lauro de Freitas. Para reservas, ligue (71) 99611-1009.

