O aniversário de José* foi no dia 7 de junho. Sem festa, bolo ou abraço, só um sorrisinho de canto de boca e um segredo. Quantos anos você fez, José? "Não gosto de falar a minha idade".

Na rua desde os oito anos, o adolescente insiste em não contar a sua história. Saiu de casa porque "lá era ruim, pior do que aqui", e, desde então, vive vagueando pelos becos de Salvador. É só chegar ao bairro em que fica e perguntar por ele que qualquer um repete: "José? Aquele menino é tirado a artista mesmo". E foi numa dessas que o jovem, que diz detestar aparecer, foi filmado recitando Drummond durante uma manifestação na cidade no dia 23 de maio. De cor, sem ninguém pedir, interpretou o poema "José" em um vídeo que foi assistido por mais de 2,5 milhões de pessoas.

Bruna Castelo Branco

Crônica: Você é duro, José

A ênfase nos milhões em nada o impressionou. Esse poema é o único que conhece, aprendido com outro menino em situação de rua, que troca a arte por alguns trocados. É que José nunca foi para a escola e não aprendeu a ler. Longe de casa, descobriu uma técnica diferente de driblar a fome e a falta de comida.

Desde que foi para a rua, evita contato com a mãe e os três irmãos. Nos comentários do vídeo, que viralizou no Facebook, a história de que o jovem era agredido pelo padrasto foi contada e confirmada por conhecidos. Com a repercussão, apareceram interessados em ajudar o menino, que agora procuram um abrigo em que ele possa ficar. Ele já esteve duas vezes internado numa instituição, mas diz que não volta mais para lá. "Qualquer coisa era motivo para bater, tirar a carne do almoço".

Nas andanças pela cidade, já foi visto gritando "Fora, Temer!" para os clientes de uma doceria cara em bairro nobre, marchando ao lado de manifestantes em protestos com bandeiras e dormindo em caixas de papelão ao lado de outros moradores de rua. "É um menino tranquilo, nunca vi fazendo nada de errado", afirma outro passante, que trabalha na região. Mesmo depois de ter sido visto por milhões de pessoas, José esconde o rosto quando vê uma câmera e pede para não ser filmado.

Na rua, conta que conheceu Deus e o diabo. "O diabo não é como vocês pensam, não é vermelho, não tem chifre e nem é metade bode. Ele é igual ao ser humano, veste roupa normal, anda por aí. Ninguém percebe". De Deus, não lembra bem. Quando enfim pergunto se ele gostaria de dar uma entrevista, ele pede que volte outro dia. "Pra que as pessoas querem saber sobre mim? Vão saber da minha história, e aí?". Eu volto. Uma, duas, três vezes, até que ele decide encerrar a conversa. "Olha, vou falar a verdade. Eu preciso ir agora". José, para onde?



*Nome fictício

