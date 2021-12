Crônica: Um projeto defeituoso

Era um dia de verão como qualquer outro, quando Edir escutou três batidas fortes na porta de sua casa de praia. Por se sentir seguro, abriu sem receio, pensando se tratar de um funcionário do condomínio fechado. Para o seu espanto, deparou-se com um desconhecido. A surpresa aumentou ao descobrir que aquele homem vestido de negro e com hálito de enxofre viera-lhe cobrar uma conta. Sem rodeios, o cobrador disse que há coisa de trinta anos Edir fizera um pacto para tornar-se rico. Conseguiu, muito rapidamente. No entanto, o seu tempo havia esgotado, de acordo com uma cláusula que ele assinara usando o próprio sangue, que espirrara do dedo indicador de sua mão esquerda. Por instinto de sobrevivência, Edir o retrucou, argumentado que não fizera pacto algum. Ironicamente, seu interlocutor pediu-lhe que fizesse um exercício de memória, até para que aquela conversa não se estendesse. De nada adiantou. O suposto devedor manteve-se irredutível,valendo-se de uma desculpa aparentemente imbatível: não lembrava de nada, o que em tese significava que não vendera a alma. Em certo momento, Edir argumentou que Deus era testemunha de que jamais dera-se a pacto algum, a ponto de invocá-lo para resolver o imbróglio. Escutou, então, que o deus citado entrara há muito em depressão, por conta de seus equívocos, e o homem era o maior deles. Mais: o seu quadro psíquico piorara ao constatar que o próprio filho não conseguiu sanar o erro estrutural do seu projeto mais ambicioso. Astuto, Edir argumentou que, se Deus entrara em depressão, só um tribunal superior ao do Criador poderia atestar que ele vendera a alma. Foi então que o homem de negro lhe disse que tal instituição era a sua própria consciência. Por isso, até para evitar o agravamento de sua dívida, lhe sugeriu que se desse à reflexão, que buscasse analisar o que fizera de sua vida ao se tornar um homem rico. Também lhe informou, de forma zombeteira, que alguns dos que se deram ao pacto foram capazes de escapar das garras do diabo, ou pelo menos conseguiram atenuar o valor de seus respectivos débitos, justamente por não se perderem pelos labirintos de suas ambições. Na vasta literatura milenar dos que venderam a alma, disse ainda o cobrador, outros poucos foram perdoados por razões que partiam da simpatia que despertaram junto ao diabo à ausência de medo pelo chamado fogo do inferno. Valendo-se ainda de sua ironia cortante, o tal fez saber que o seu amo, mesmo sabendo que Deus não o escutava por estar em depressão, suplicava-lhe para que as suas criaturas não se dessem à tentação, pois não suportava mais atendê-las, com um detalhe: era justamente no país de Edir, onde o nome de Deus passou a ser invocado de forma esquizofrênica, que o diabo angariava o maior número de “clientes”. Pobre Edir! Nos seus anos de riqueza, não foi capaz de enxergar o que estava por trás da maquiagem daquelas que se faziam belas para ele apenas por interesse, assim como não conseguiu sentir o nauseabundo de certos perfumes. Para piorar, foi incapaz de desfrutar de verdade da riqueza posta em suas mãos, comportamento, aliás, que irritou a figura que lhe garantiu o fausto. Sim, ao fim e ao cabo, Edir rendeu-se. E o emissário não exultou, ao contrário, deixando seu interlocutor perplexo. Conhecedor dos humores da criatura a quem servia, explicou-lhe, então, que até o diabo estava cansado da incapacidade do homem, pois fantasiava que poderia transformá-lo para além do bem e do mal: não conseguira melhorar o projeto defeituoso de Deus.

