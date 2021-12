Crônica: Só amores guardei ao meu charuto

Meu Bahia perdeu mais um jogo. Dane-se. Um misto de excitação e medo, a primeira saída após meses preso por causa de uma epidemia que mudou a rotina de todo mundo. Na entrada do bar/restaurante, termômetro para detectar febre, álcool gel para assepsia e hostess simpáticas com figurino que lembra Star Wars. Do lado de dentro, garçons paramentados, andando de um lado para outro. Entrei no recinto. Me afastei do barulho, sentei sozinho na área aberta que ainda permite fumantes, afastado, com vento correndo solto.

Arranquei a máscara, antes mesmo do garçom oferecer o cardápio, acendi o charuto. Provavelmente, os estudiosos estão certos e os charutos são produto nosso, americanos, nascido no Caribe. Quem sabe, tendo sido usado pelos Maias, há milhares de anos. A evolução do uso das folhas do tabaco, até chegar ao charuto que conhecemos hoje, tem muito a ver, lá atrás, com a exploração de espanhóis da ilha de Cuba. Um dos resultados da pilhagem da civilização sobre o novo mundo.

Meus pensamentos e baforadas foram interrompidos pela entrada em cena de Cecília. Tomei um susto quando a vi, em pé, como uma ninja, toda em preto, inclusive máscara. Senti o sorriso nos olhos apertados e lindos que ela herdou da mãe. “Você não tem jeito, que vício esse charuto, hein? Saudade de você”, disse com seu jeito familiar, mãos na cintura. Ela tentou dar o cumprimento de soquinho em que as duas mãos fechadas encostam os ossos do punho, evitando maiores contatos. Puxei ela para um abraço. Dane-se.

Cecília é história antiga, tivemos nossas idas e vindas. Temos esse elo que nos deixa próximos, podemos nos ver, sem que depois eu sinta culpa ou raiva. Ela é das poucas que não se importam de sentar com um fumante. Acho que até gosta da elegância de um Don Blend ou um Flor de La Vega, de seus trinta e poucos reais, brincando nos meus dedos. É o que posso comprar, sorry. Se pudesse, só fumava Cohiba Behike, que custa uns 16 mil euros.

Cecília começou a falar mais e rir depois da segunda taça de vinho tinto. Eu estava na quinta, sexta, nem sei. Mas sou falastrão com ou sem álcool. Começamos a conversar sobre coisas banais. Ela está criando plantas em casa, fica pê da vida porque ainda está aprendendo, algumas espécies murcham e morrem pelo caminho. Troca vasilha, dosa água, mais sol, menos. Toda uma enciclopédia nova de nomes e técnicas. Ela conta essas coisas com certo tesão, que realmente não entendo.

Daí falamos um pouco de política, o presidente isso, o governador aquilo, o prefeito fez não sei o quê. Velhas oligarquias, pouca renovação etc. País precisa de oxigênio, de quem se importe com alguma coisa além do seu bolso. O papo vai pra epidemia, precisa de vacina, vai ter Carnaval, não vai, interior parece não ligar para distanciamento, o normal que nunca chega. Mais vinho, mais charuto, comemos alguma coisa.

Quero levar Cecília para minha casa, quem sabe um flashback e tal. Ela não quer. Tudo certo. Peço um minuto, boto a máscara, vou direto ao caixa, informo a mesa e pago a conta. Volto, ela diz que tem que ficar com uma tia e dali a pouco a irmã vai buscar. É minha deixa. Saio, ando um pouco. Meu desejo é entrar no carro, acender o charuto, dirigir a toda. Na mesma hora penso que pode vir fiscalização por dirigir tendo ingerido álcool, ou por não ter as duas mãos no volante, ou por ser lua minguante ou pelo Bahia ter perdido. Melhor não arriscar. Deixo para pegar o carro outro dia. Entro num táxi. Lembro de Cecília. Perdi. Ela também perdeu. Dane-se.

