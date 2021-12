Crônica: O retrato de agora

As pessoas que habitam esse organismo vivo que circunda o sol e se reconhecem parte indissociável da natureza, como “o pato e o leão”, do jeito que cantou Gilberto Gil. Essas pessoas, que também se sentem parte de uma comunidade humana, na qual a demonstração de consideração e respeito mútuos sejam elementos eticamente valorizados, talvez se sintam, assim como eu, em uma dimensão paralisante da vida.

Revejo fotos de momentos em que havia leveza no ar. Minha afilhada, pequenina, correndo sorridente pelo museu com o desejo de interagir com o máximo de peças artísticas ao seu redor enquanto fazia existir a alegria nos rostos dos outros visitantes; meu sobrinho, seu corpo franzino banhado pela água do mar de Itaparica, acenando para a foto com um sorriso e com um legal. Tudo estava bem e éramos felizes. Eu e meus irmãos abraçados, para a alegria de minha mãe, que gosta de fazer esse tipo de foto sempre que nos encontramos, como quem nos diz: é preciso construir boas memórias, meus filhos.

Não é fácil encarar o retrato de agora. Nossos sorrisos e a troca de calor entre nossos corpos, vibrantes em outros tempos, se reduziram a rostos que, mesmo protegidos por máscaras, não escondem mais a tristeza e a dor que parecem não ter fim. A cada rotação da Terra, o retrato se revela sem se renovar e a omissão rebenta como erva daninha. É como se o Tempo, essa coisa que medimos com os sentidos, assumisse uma gagueira incomum, se repetisse sem avançar. Temos tempo, mas não temos. E essa fosse, então, a única imagem possível de um povo intranquilo, que anseia pelo sonho em uma terra que não resplandece.

Procuro localizar o momento exato em que deixamos de ter condições de construir boas memórias e passamos a viver a aflição de nossos dias, como se a captura desse momento e sua exposição fossem a revelação que nos faltasse para refazermos os nossos ânimos e os nossos passos. Mas isso é ingenuidade minha, eu sei, está tudo escancarado. Falhas de memória ou de caráter?

A vida nos expõe seu lado mais horrendo quando nos olhamos e não mais nos vemos, quando nos sentimos autossuficientes e o centro do mundo. Quando isso acontece, a única certeza é que o ambiente está contaminado pelo espírito predatório de alguns seres humanos, cujo efeito mais perceptível é a suspensão das inteligências e das sensibilidades.

Ainda lembra do horizonte que mirava antes dessa fotografia de agora? A vida sem horizonte é só abismo. O cenário inacreditável está aí, capturado para que todos vejam. Nossas vistas estão cansadas. O ritmo de Gil ressoa em mim, penso na palavra Temporão. Li uma reflexão que julguei oportuna, reconfortante, e pensei que talvez pudesse envolver outros corações: a vida nos fornece alguns retratos de nós. E esse é o nosso retrato de agora, de cada um de nós lidando com as situações difíceis que nos foram impostas ou que nos impusemos, mas, acredite, em breve, essa será uma fotografia antiga e então vamos olhar (e precisamos ver) e perceber o quanto de coisas encaramos e superamos.

*Evanilton Gonçalves é autor de O coração em outra América (Paralelo13S)

