Crônica: Licença para envelhecer

Ela fez 50 anos e não contou para ninguém. Recebeu as felicitações pelo aniversário como mais um ano qualquer. De boca fechada. Celebrou meio século de vida na surdina. Como pode? Uma idade como essa deveria ser levantada como um troféu, a conquista de um prêmio.

Afinal, chegar aos 50 com saúde é ou não é uma baita realização? Caramba, olha quantas coisas essa mulher já atravessou para chegar até aqui. Amores vividos, derrotas, vitórias. Vale para qualquer idade, na verdade. E o valor dessa experiência acumulada só aumenta, à medida que também avança a idade.

Por que apenas os 15, os 18, os 25 ou 30 merecem ser explicitamente comemorados? Os 40, 50, 60 acima deveriam ser ainda mais festejados. Acontece que envelhecer em nossa sociedade ainda é encarado como aquele aparelho que vai dando defeito com o tempo e deixa de ter utilidade. E, num mundo em que tudo muda tão rápido, para que reaproveitar o antigo se há sempre algo novo à espera na próxima vitrine?

E, na vitrine, as mulheres sempre precisam parecer mais jovens. Pode reparar. Os homens envelhecem com mais liberdade. Outro dia vi a foto de um cantor famoso com a esposa. Ele, um senhor grisalho e simpático. Ela, algumas décadas mais nova, com o rosto visivelmente alterado por intervenções estéticas.

Por que é bem aceito para o homem envelhecer de modo tão natural, com direito a rugas, pelancas, cabelos brancos ou a falta deles? Para a mulher, nem pensar. Envelhecer assim, pra todo mundo ver? Ah, minha querida, nem se atreva: afinal, o que vão dizer por aí?

Pois é, o que podem dizer? Que mulheres e homens são feitos da mesma matéria perecível, na qual tudo na Terra é moldado? Que não há quem escape do efeito do tempo sobre a vida? Sim, os anos passam e todos envelhecemos. A não ser que a juventude seja congelada como memória num retrato. Mas acho que isso ninguém quer.

É como se nós mulheres não tivéssemos permissão para envelhecer a olhos nus. Para exibir as marcas que nos atravessam e fazem morada em nossa pele. Quem tirou de nós esse direito? Quem nos fez acreditar na fantasia de uma juventude estampada na cara a qualquer custo, parcelada no cartão de crédito?

Não questiono o cuidado com a própria aparência. Cuidar da pele, do cabelo, das roupas enriquece a autoestima. Algumas melhorias estéticas também podem contribuir. Não faço propaganda contra. Elegante é também a gente se sentir bem. Melhor ainda estando confortável na pele que habita.

Deselegante, pra mim, é o tratamento desigual em relação ao envelhecimento de homens e mulheres – não raro – naturalizado por nós mesmas. Homens são aceitos em suas versões originais, ainda que com avarias visíveis. Das mulheres se espera pele esticada, rosto maquiado, cabelo, de preferência, pintado e escovado. As que fogem do padrão tendem a ser criticadas como se vestissem peças que não combinam entre si.

Eu peço licença para envelhecer. Daqui a dois anos, quando fizer 40, espero segurar meu troféu em mãos e arranjar um lugar bonito pra ele na estante dos meus anos. Acredito que todas as idades pelas quais passamos continuam presentes em nós. Fazem parte da nossa história, de quem somos. Carregamos todas elas como camadas que aderem à nossa pele.

Os meus 20 anos permanecem em mim, mas eu me prefiro hoje, beirando os 40. Acho que ficar velha é um pedaço bonito da estrada percorrida. Com isso, vem um amadurecimento que juventude nenhuma é capaz de oferecer. Ganhamos uma espécie de aval para ser quem somos, dizer o que pensamos com mais propriedade, e até nos permitirmos envelhecer, sem precisar pedir licença.

