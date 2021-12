Crônica: Eu vou bem, obrigado

Estou bem, Noêmia.

Não falo no grupo da família, nem em grupo nenhum, porque não há novidade. Essa quarentena é dia após dia rotina.

Para a mãe eu telefono, como desde o tempo do orelhão eu ligava, ainda estudante de cursinho, com ficha e tempo contado. Ela me atende naquela mansidão. Está bem? Levando, como Deus quer. Tá se protegendo do inverno? E me diz que faz a trezena de Santo Antônio em casa mesmo, sem mais ninguém, preparou um altar. O noticiário é ela quem conta, assiste a todos os telejornais. Já desarmou o golpe telefônico de um bandido de São Paulo, me alerta para o perigo.

Eu só trabalho, Noêmia, o dia inteiro, aqui no apartamento. Com essa pandemia, toda hora chega mensagem e e-mail e a dor nas costas e esse calor da Bahia. Quando levanto já escureceu, estou um bagaço. Também, pudera: logo chega o século 22 e o teclado do computador ainda é o mesmo da máquina datilográfica. Os capadócios da tecnologia, em vez de cuidarem disso, só melhoram as câmeras dos celulares e os aplicativos de foto e vídeo.

Não esperem notícias minhas nas redes sociais. Aliás, esses aplicativos nem servem para a família. A rede social é uma coisa que junta quem está longe e separa quem está perto. Dia desses, eu li na internet que não vamos mais ver as páginas dos parentes e dos conhecidos, porque os aplicativos vão caçar os estranhos que a gente mais quer olhar, os bonitos, os que dançam, os que fazem rir, os que defendem boas causas. Nem colegas de escola, nem de trabalho vão abrir imagens da gente comum que eles encontram na mesmice do cotidiano. Já não é mais hora de xeretar a vida de pobre, minha irmã.

Adeus, Noêmia, para quem não telefonar e não vier nos ver, adeus. Ainda mais que já estamos nos desacostumando de visita. Então, depois do coronavírus, ou nos agarramos de vez no cangote, ou nos esquecemos. Vai a rede social para um lado e os conhecidos para outro. Melhor assim, afinal.

Para os sobrinhos que não acham graça em coroas e pessoas como nós, viraremos saldos de bazar. Mas feliz de quem sabe ser saldo de bazar, viver outra vida. O dia dos jovens também vai chegar. Além do mais, até mesmo na quarentena, sabemos que há amigos com quem podemos contar. Eu também me lembro de cada um, mas fujo dos kkkk, dos rsrsrs, e de me expor no circo eletrônico.

Ontem falei com Sérgio, a Marieta melhorou. A vizinha aqui pegou chikungunya também, me contou pela janela. Pariu tem poucos meses, mas sofreu mais agora que no parto, segundo disse. Ela e o marido são novos aqui no centro da cidade, são hippies e gostam deste prédio velho. Até o mês passado recebiam amigos do edifício também em quarentena, mas agora endureceram o isolamento.

A vontade que eu tenho é de convidar muita gente para um grande caruru, um 7 de Setembro civil, qualquer festa que estrondasse foguetes na porta de casa, com direito a jogar balas para as crianças na rua agarrarem. Um caruru já estava de bom tamanho, desses que o povo vem arrumado ou de chinelo, parentes, amigos, estranhos, rezadeiras, bichas e boêmios, porteiro, zeladores e até desafetos mansos. Tudo misturado, como o prato a ser servido: pipoca, cana, abará, arroz, vatapá, xinxim de frango e um quiabo enorme para cada um sair obrigado a convidar também, a festejar também, a oferecer festa ampla. Mas, se não for pessoalmente, não me conformo com imitação virtual.

E vamos sem agonia, que já esperei nove meses na barriga de mãe, mais um pouco hei de aguardar com alguma serenidade. Você também, Noêmia. Não é a mãe mesmo quem diz “deixa Deus trabalhar”? Pois é, diga ao povo que estou bem, me ocupando. Sempre vivo, apareço.

adblock ativo