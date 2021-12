Crônica de uma sexta-feira inesquecível com Paul McCartney

Antes do memorável show de Paul McCartney na Fonte Nova, o artista convidou 80 professores e alunos da Escola de Música da Ufba para acompanharem a passagem de som. Entre eles estava o estudante Vítor Rios. A pedido da Muito, ele escreveu um texto contanto sobre esta sexta-feira inesquecível:

Duas da tarde e eu já me dirigia à Arena Fonte Nova, junto com um colega que mora perto de mim. Há pouco mais de dois dias, recebemos, nós alunos, um e-mail da Escola de Música da UFBA dizendo que a produção de Paul McCartney iria dar oitenta ingressos para o show, com nossa presença garantida na passagem de som/ensaio também, desde que chegássemos às três da tarde no local.

Depois de muitas piadas e desconfianças daquilo se tratar de uma boa pegadinha, estávamos lá, os primeiros oitenta (entre alunos e professores) que responderam o e-mail. Passamos por uma primeira checagem, num modelo de chamada nome a nome que logo foi abortada, e nos deixaram passar pela primeira entrada por um voto de confiança dado pelo segurança: 'Olha gente, só entra se forem os estudantes, beleza?'. Entramos.

Ficamos esperando por um tempo até vir um agente da produção nos cumprimentar. Ele nos explicou como seria todo o processo. Disse que poderíamos gritar à vontade (“Paul adora!”) e que tínhamos que fazer um trato. “Nada de vídeos, ok? Podem tirar fotos à vontade, mas se gravarem vídeos, infelizmente vamos ter que pegar o celular de vocês e só devolver na saída”.

Depois de mais uma checagem (desta vez de maneira segura, com documentos conferidos junto a uma lista com nossos nomes) e uma revista, estávamos dentro da arena, frente a um imenso palco. A passagem de som estava marcada para às dezesseis horas, mas só começou quase às dezessete.

Paul apareceu no palco junto aos músicos, arrancando gritos sonoros das poucas pessoas frente a um imenso e, até então, vazio estádio. Ele nos cumprimentou rapidamente como um verdadeiro gentleman — um coroa que parecia ser mais jovem e ter mais ânimo do que eu... ai minha coluna! — e logo começou a tocar com a banda.

Entre canções próprias, tocou algumas dos Beatles (“All my loving”, “Lady Madonna”) e uma versão da clássica americana Midnight Special. A maioria das músicas ali passadas, em um total de quase uma hora, não foram executadas no show. Passou por todos os instrumentos (guitarra, o seu icônico baixo, ukulele, piano, órgão, violão) e no final se despediu de nós e disse que nos esperava no show de logo mais.

Ali, já estávamos com os ingressos na mão (pista premium!). Naquela altura, já considerava aquilo como a realização de um sonho que até então eu não sabia que tinha! Confesso que conheço mais a sua carreira nos Beatles, mas o que importa não conhecer tanto sua carreira solo? Era Paul que estava ali na nossa frente, a primeira e talvez a única vez da minha vida!

Dois dias atrás, eu planejava minha sexta: ‘A sexta feira vem aí, vou ver um filminho em casa, ou ficar de boa na internet! Ah! Nada como ser um bon vivant!' E, de repente, lá estava eu, com colegas de música tendo uma oportunidade única e privilegiada de ver como um artista e um time daquele ensaiar antes do show (o que já é um pocket show)! E de pensar que eu quase me formo semestre passado!

