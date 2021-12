Crônica - Para que servem as ruas

A noite cai sobre o Centro de Salvador, impondo uma lua enorme sobre o maior edifício. É sábado.

Próximo à praça da Piedade, os camelôs se esforçam para liquidar o que sobrou do dia, as frutas que estão quase podres ou que apodrecerão no domingo. Há restos de tudo em volta, a tal ponto que não se sabe, naquele fim de feira, o que deixa de ser resto. Dentre os ambulantes, poucos usam máscaras, e mesmo aqueles que ensaiaram essa proteção já arriaram o tecido até o queixo e descobriram a boca, querendo gritar mais alto o anúncio da mercadoria encalhada.

Em frente à Secretaria de Segurança Pública, um policial que vigia o prédio acha que eu sou uma pessoa confiável para um desabafo. Com o queixo, aponta homens que passam em outra calçada e diz: “Olha ali, tudo bandido armando o bote. É isso dia e noite. Não sou de esquerda nem de direita, sou pra frente, mas... Ninguém gosta de ver policial na rua. Nem as pessoas honestas. Não sabendo elas que...”. Não consigo ouvir tudo, por causa do barulho. Deixo-o chorando as suas pitangas e volto para casa. É noite, afinal.

Nas esquinas, vejo colmeias de entregadores de aplicativos esperando ordens em frente a restaurantes, outros enxames se movimentando em motos e bicicletas, com mochilas às costas, e mesmo no portão do meu prédio já há vizinhos esperando algum desses entregadores. Chega a haver congestionamento e quase que as encomendas são repassadas para os destinatários errados. E tudo tem que ser rápido, porque é grande a demanda, ninguém quer ficar na rua.

Fico imaginando que, se as famílias antigas voltassem a habitar os velhos casarões do Centro e suas filhas chegassem com namoradinhos, o pai não mais perguntaria se é fazendeiro ou doutor, mas “trabalha na rua ou em home office?”.

As ruas, que há décadas vêm perdendo parte do seu público para os shoppings, sofreram mais um baque, porque é em casa mesmo que as pessoas encontram tudo, bastando ter internet. Não se trata só de impacto da pandemia. Quando “isso tudo” acabar, estaremos tão acostumados a pedir pela web, que ninguém saberá quando “isso tudo” começou. Desde antes da covid-19, em casa se faz grande parte das compras, em casa se vê filmes que estreiam, em casa se fala com os amigos e se foge do perigo. A rua é mesmo lugar para camelôs, para párias em geral e para ganhadores de aplicativos, motoristas ou motociclistas.

Lembro novamente de famílias antigas e também que, desde a época da colônia, as nossas vias públicas são receptoras de lixo e de imundícies, espaço de todos e, portanto, desprezadas como coisa de ninguém. Ao longo da história surgiram algumas avenidas privilegiadas, imitadoras dos grandes centros urbanos, com comércio, passeios, namoro, zonas de glamour que rivalizavam com a pobreza no entorno. Para fazer aquela fantasia triunfar sobre a barbárie, era necessário impor uma disciplina artificializada, contando com uma polícia abrutalhada. Hoje, esse espetáculo parece tão antiquado e desnecessário quanto percorrer uma rua comercial para fazer um enxoval.

Sob a grande lua do sábado, lembro que nem resolvemos os desafios do convívio entre as pessoas, de violências que gritam nas ruas do centro e da periferia, mas talvez tenhamos mesmo que fazer parte desse trabalho dentro de casa, pelas redes. Como muito da vida, inclusive a política, já acontece pelas redes, e nas redes morre muitas vezes.

Quando “isso tudo” acabar, espero que saiamos com muita vontade de comer as comidas calóricas e as porcarias açucaradas vendidas nas calçadas, mas dispostos a pagar o preço justo do encontro com o outro, do respeito. E que a rua seja como uma outra casa, aquela em que moramos juntos.

*Franklin Carvalho é autor de A ordem interior do mundo (7Letras) e Eu, que não amo ninguém (Reformatório)

adblock ativo