Cristina Pescuma e o Pensamento da Diferença

Historiadora e crítica de arte, Cristina Pescuma é uma paulista bem baiana. Nada neste mundo parece afetar seu ar blasé. Nem mesmo o barulho infernal dos carros que cortam as movimentadas ruas do Campo Grande às 15 horas de uma tarde de segunda-feira - estamos na sede da Escola Livre de Arquitetura e Desenho (Elad), praticamente em frente ao Teatro Castro Alves. Amanhã (19/11), no auditório da Fundação Hansen Bahia, em Cachoeira, ela inicia as aulas do curso A Arte Contemporânea e o Pensamento da Diferença, que terá edição soteropolitana a partir do próximo dia 26. O grande número de inscrições surpreendeu a organizadora, Lanussi Pasquali, ultrapassando 80 inscritos, quase o triplo das vagas inicialmente oferecidas. Nesta empreitada, juntamente com Pescuma, estarão cinco artistas baianos que representam, de algum modo, este conceito - criado pelos filósofos Gilles Deleuze e Felix Guattari - que valoriza a singularidade de cada artista em seus processos de criação: Karla Brunet, Ludmila Britto, Rener Rama, Lica Moniz e Vauluizo Bezerra. Nesta entrevista, Pescuma fala sobre os caminhos e descaminhos da arte contemporânea.

Ainda é possível pensar a arte a partir do conceito do novo?

A arte moderna trazia essa questão do novo muito forte. Na arte contemporânea, já não trabalhamos mais esse conceito. Quando falamos em arte contemporânea, a questão é como produzir algo que possa, de alguma forma, alterar a sensibilidade das pessoas, muito mais que propor o novo. A arte moderna foi uma máquina de guerra contra uma arte idealizada, que predominava desde o século 19, desde o Renascimento. Ela abriu caminhos para que a arte contemporânea pudesse ousar, experimentar e ir além, tanto na incorporação de materiais quanto nos procedimentos.

Os procedimentos passam a fazer parte da própria arte?

A questão dos procedimentos em arte contemporânea é fundamental, os modos de fazer. Muitas vezes, você vê um trabalho pronto e não consegue enxergar nele muitos atrativos, muito sentido, o que só acontece quando você entende o processo. O artista hoje está mais focado no processo do que no resultado em si. Eu cheguei agora da Bienal de São Paulo e, embora não goste tanto de usar esse termo, posso dizer que nunca vi uma bienal tão bem amarrada. A questão do artista como ser obsessivo que repete seus rituais, a questão das poéticas, da importância que o curador deu aos procedimentos, sempre buscando a diferença a partir da repetição, fixando detalhes do fazer. A arte contemporânea deslocou-se do conceito do novo para a questão dos processos.



E o conceito de arte afetiva? Como ele pode dar conta do mundo?

Esse é um conceito filosófico que Gilles Deleuze e Felix Guattari usam e que entende todos os seres existentes como sendo dotados de um ser interior que absorve tudo, esses afetos. O que eles chamam de afetos é a capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo. Então, nada seria um vazio, um niilismo, tudo estaria sempre pleno. Mesmo pleno de vazio, você estaria experimentando uma plenitude. Essa arte afetiva envolve mais do que interpretar significados. O que interessa é o modo como essa arte pode afetar, produzir uma transformação, arrancar as pessoas do torpor. É a arte como forma de expressar novas sensibilidades, de intensificar da vida.

Mas ainda perdura a visão de que nem todos podem experimentar a fruição da arte, aquilo que ela potencializa?

Isso, na realidade, é um pouco complicado. Quando falamos, por exemplo, de conhecer o processo, os procedimentos do artista, para melhor entender a obra. Mas, muitas vezes, uma obra pode tocar as pessoas sem que elas tenham necessariamente um conhecimento, um instrumental específico. Eu, por exemplo, trabalhei no educativo da Bienal, e é muito bonito quando você vê as crianças e os professores de arte, mesmo sem saberem nada da obra, mostrarem-se encantados com ela. Acho que, mais do que nunca, a arte contemporânea é a mais aberta, até por pedir uma interação maior.

