Criações gastronômicas na mesa de casa

As criações do chef Celso Vieira deixaram de ser um privilégio apenas para quem senta à mesa do seu restaurante Pasta em Casa. É claro que lá a variedade de pratos é maior, mas para quem não pode desfrutar de seu talento todos os dias, não precisa abrir mão de suas criações. Desde o mês passado, alguns dos produtos artesanais feitos por ele na sua cozinha estão disponíveis na mercearia que montou no andar térreo do restaurante.

Nos freezers e prateleiras, além das massas - frescas, secas ou recheadas -, é possível levar para casa guloseimas, queijos e embutidos garimpados por Celso e sua mulher Valeska Chálabi, em estados como Minas Gerais. "A ideia é fortalecer os pequenos produtores comercializando itens de excelência", diz Valeska.

Na mercearia, além das massas, são oferecidas sobremesas (como a torta de limão que é de comer de joelhos), o cheesecake de doce de leite e a torta musse de chocolate. Difícil é escolher. Na dúvida, leve tudo.

Mercearia Pasta em Casa | Rua Profª. Almerinda Dutra, nº 65, Rio Vermelho - Tel. 71 3334-7232

Destaque | As compotas de figo e de laranja-sanguínea vindas direto de Minas Gerais e os franguinhos preparados pelo chef e assados na televisão de cachorro.

