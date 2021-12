Cozinha sem mistério

Como fazer um arroz soltinho, deixar o bife macio e o macarrão al dente? Se você é dos que se enrolam até nos menores desafios culinários, anote as dicas dos mais experientes pilotos de forno e fogão para se sair melhor da próxima vez até em momentos delicados como desenformar um pudim, por exemplo. Por dentro dos truques dos especialistas você vai descobrir que a ciência está na técnica e nos detalhes. Confira e corra para a cozinha.

DICAS

BIFE -Para um bife macio, escolha uma boa carne, como alcatra ou contrafilé. Vinicius Figueira é fã do filé-mignon. A dica é cortar a carne contra a fibra. Corte pedaços de cem gramas e, depois, bata com um martelo. Pronto, assim você tem carne tipo bife;

ARROZ -Para o arroz não empapar, Vinicius Figueira dá toques bacanas: nada de lavar o arroz (ponha direto do pacote para refogar); refogue bem (no mínimo três minutos); a água tem de estar tinindo de fervendo e uns dois dedos acima do nível do arroz; tampe a panela para o grão cozinhar no vapor quando a água secar;

MACARRÃO COM MOLHO BRANCO - Seu espaguete vai ficar al dente se você seguir três conselhos de Elíbia Portela. O primeiro é respeitar o tempo de cozimento da massa indicado no pacote (as italianas, tipo grano duro, pedem até 14 minutos). O segundo: nunca lavar a massa depois de cozida e escorrida, "porque solta amido e faz os fios se unirem". Se secar no escorredor também gruda, então, não esqueça que o molho tem que estar pronto ao mesmo tempo. Para o molho branco não empelotar, um toque ótimo: mexer nas bordas e centro da panela, "mas, se ameaçar fazer bolotas, mexa ao contrário". Use fogo brando e só pare de mexer dois minutos após a fervura. Agora, para valorizar esse trabalho todo, não exagere na maisena, porque seu molho branco pode ficar sem gosto;

PUDIM DE LEITE - O maior desastre que pode acontecer ao seu delicado pudim de leite é quebrar quando você vai desenformar. O segredo, diz Helvia Meyer, está na caramelização da forma (use aquelas com furo no meio). É preciso que esteja fria e endurecida quando você for colocar a massa do pudim. Mas o "xis da questão" é a temperatura da água do banho-maria: tem que ser gelada. É assim que vai ao forno, a 180°. Aí tem outros cuidados: ponha a forma na grade alta e não abra o forno antes de 40 minutos. Para desenformar, deixe esfriar e use uma faca para descolar.

adblock ativo