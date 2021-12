Cozinha espanhola revisitada

O estiloso coffee shop do Hotel Cocoon, em Jaguaribe, ganhou uma ligeira repaginada no layout para abrigar o Deseo, restaurante de cozinha espanhola que tem à frente a chef Tatiana Albano, recém-chegada das Ilhas Canárias. O cardápio, que oscila entre pratos da tradicional gastronomia ibérica e as versões criativas da baiana, que flerta com a cozinha molecular, é variado e cheio de surpresas. Adepta das novas técnicas dessa linha, Tatiana gosta de brincar com ingredientes e não dispensa as bolsas de vácuo antes de levar suas criações ao fogo. Entre as novidades que vale conferir está a carne de sol com purê de abóbora e esfera de leite de coco (R$ 40). Se a ideia for seguir na linha nitrogenada, experimente o mousse de manga e mamão com espuma de laranja (R$ 12), mas se optar pelo tradicional, encare o bacalhau acebolado com camarão (R$ 42). Na linha mediterrânea saudável, menos é mais.

Onde fica: Rua Haechel José de Almeida, 238, Jaguaribe. Telefone: 71 3368-8100



Destaque: Experimente os minipimentões vermelhos recheados com queijo burrata e carne desfiada (R$ 20). Como entrada, serve dois. Vem morno, mas quente é melhor

