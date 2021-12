Cozinha de fusão para todos os bolsos

O nome Fast Fusion pode fazer parecer que falamos de um restaurante chique, daqueles com pelo menos uma estrela Michelin. Chegando lá, na Federação, a imagem é outra: a casa, que fica num posto de gasolina, mais parece um bar, simples e aconchegante. Já na porta, os preços chamam a atenção. O prato do dia, sempre uma união de cozinha internacional com receitas ou ingredientes locais, sai por R$ 15.

Fomos numa quarta-feira e provamos o baião de dois ao molho carbonara, uma mistura do Brasil com a Itália. Vem com arroz de alho, feijão de corda, carne-seca, carne de sol, calabresa, pernil defumado, queijo coalho, muçarela, bacon, tomate, banana-da-terra, cebola caramelizada e geleia de pitanga (ufa!). Fora das quartas-feiras, tudo isso custa R$ 20. Não precisa se preocupar, a quantidade é boa. Para ter uma ideia, o prato mais caro, um filé à parmegiana, é R$ 30. Também há opções asiáticas, como a galinhada tailandesa (R$ 20), o chicken teriyaki (R$ 20) e três tipos de yakissoba.

Para quem quer só um tira-gosto e uma cerveja, o cardápio, todo assinado pelo chef Anderson Lima, traz porções de costelinha suína (a partir de R$ 20), asinhas de frango (R$ 25), batata rústica (R$ 15), entre outros. O restaurante também vende hambúrgueres, cada um inspirado na gastronomia de um país diferente – afinal, é isso o que cozinha fusion quer dizer, cozinha de fusão. Tem hambúrguer de Moçambique, Brasil, Colômbia, Grécia, França, Canadá, Japão e alguns outros. E melhor, os preços também são baixinhos, pelo menos em comparação às outras hamburguerias de Salvador: vão de R$ 10 a R$ 25.

Destaque o destaque vai para o baião de dois ao molho carbonara. O queijo derretido e o pernil defumado dão uma suculência inesperada ao prato

Fast Fusion Av. Cardeal da Silva, nº 908, ao lado da Ucsal, na Federação. Todos os dias, das 11h às 23h. Tel.: (71) 3263-1104. Delivery: (71) 99688-8113

